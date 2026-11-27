Con iOS 28 Apple potrebbe intervenire su uno degli aspetti più delicati dell’esperienza su iPhone, ovvero la gestione delle notifiche. Secondo alcune indiscrezioni, diverse fonti concordano nel dire che a Cupertino si starebbe lavorando a un ripensamento profondo del sistema, con un debutto previsto per il prossimo anno insieme alla nuova versione del software.

Il tema non è affatto nuovo e accompagna gli smartphone praticamente da quando esistono. Gli avvisi sono tanti, ogni anno sempre di più e spesso decisamente troppi. Organizzarli in modo sensato resta probabilmente uno degli aspetti più complessi dell’intera esperienza d’uso, perché ogni app cerca il suo spazio sullo schermo e alla fine tocca a chi usa il telefono fare ordine in un flusso continuo di messaggi, promemoria e aggiornamenti che si accumulano nel corso della giornata.

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Una tendina divisa in due che non convince tutti

Sui dispositivi della mela la questione ha una forma ben precisa. Le notifiche di iOS sono infatti divisive e allo stesso tempo divise, nel senso più letterale del termine. Il riferimento è alla separazione della tendina, che trascinando dal lato destro dello schermo apre il Centro di Controllo, mentre per raggiungere la schermata degli avvisi bisogna partire dal lato sinistro. Due gesti diversi per due funzioni diverse, una scelta che ha una sua logica ma che non tutti trovano naturale.

Si tratta di un’impostazione che nel tempo ha fatto scuola anche altrove. Alcuni produttori l’hanno ripresa pure su Android, in certi casi proponendola soltanto come opzione da attivare a piacimento. Eppure nemmeno lì ha raccolto un consenso unanime, segno che il gradimento di questa soluzione dipende molto dalle abitudini personali e da quanto ci si sente a proprio agio con un’interfaccia spezzata in due metà.

Va detto poi che la divisione della tendina non è l’unica criticità che riguarda le notifiche sugli iPhone. Il sistema nel suo complesso mostra più di un punto debole, ed è proprio su questo insieme di aspetti che Apple sembrerebbe intenzionata a concentrarsi con il prossimo aggiornamento importante del suo sistema operativo mobile.

Cosa potrebbe cambiare con iOS 28

Le cose quindi potrebbero cambiare presto. Se in meglio o in peggio è ancora impossibile dirlo, e c’è da aspettarsi che le opinioni saranno diverse a seconda dei gusti e delle esigenze di ciascuno. Il punto centrale dell’indiscrezione è che l’azienda avrebbe in programma di rivedere il funzionamento del centro notifiche proprio con iOS 28, atteso per il prossimo anno.

Per il momento i dettagli su come potrebbe presentarsi la nuova gestione degli avvisi non sono noti. Non è chiaro se l’intervento toccherà la struttura della tendina, la disposizione degli elementi o il modo in cui i messaggi vengono raggruppati e mostrati sullo schermo. Le informazioni disponibili parlano genericamente di un ripensamento del sistema, senza scendere nello specifico delle singole novità che potrebbero arrivare sui melafonini.

Quello che emerge con chiarezza è la volontà di Apple di mettere mano a una componente che gli utenti utilizzano decine di volte al giorno, spesso senza nemmeno farci caso. Un cambiamento in quest’area avrebbe quindi un impatto diretto sull’uso quotidiano di ogni iPhone compatibile con il nuovo software. Secondo le fonti citate dall’indiscrezione, il progetto di revisione delle notifiche dovrebbe concretizzarsi con iOS 28, la versione del sistema operativo in arrivo il prossimo anno.

Fonte: TecnoAndroid