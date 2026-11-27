È tornato in libertà, anche se sotto stretta supervisione, Arion Kurtaj, l’hacker che nel 2022 violò i sistemi di Rockstar Games e fece finire in rete i filmati di GTA 6 quando il gioco era ancora in pieno sviluppo. Il giovane ha già scontato buona parte della condanna a sette anni che gli era stata inflitta, e il rilascio non arriva senza vincoli. La sua scarcerazione infatti resta legata al rispetto di una serie di condizioni precise, alle quali si somma un ulteriore provvedimento destinato a pesare sulla sua vita quotidiana per diverso tempo.

Le restrizioni imposte all’hacker di GTA 6

Oltre alle condizioni legate alla libertà vigilata, per Kurtaj è scattato un provvedimento di prevenzione dei reati gravi della durata di cinque anni. Si tratta di una misura che limita in modo significativo le sue attività online e che comprende, tra le altre cose, il divieto di utilizzare Telegram e Discord. Due piattaforme non scelte a caso, considerando il ruolo che le comunicazioni digitali hanno avuto nella sua vicenda. Il giudice lo ha descritto come un ragazzo di grande talento, ma insieme al riconoscimento è arrivato anche un ammonimento esplicito a non ripetere quanto accaduto.

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Il percorso giudiziario del giovane è stato tutt’altro che lineare. Kurtaj, che oggi ha 21 anni, si è dichiarato colpevole il 16 novembre davanti alla Woolwich Crown Court, ammettendo le proprie responsabilità sia per l’intrusione nei server dello sviluppatore sia per altri attacchi informatici. Operazioni portate a termine insieme al gruppo Lapsus$ quando aveva appena 16 e 17 anni. In una fase precedente era stato destinato al ricovero a tempo indeterminato in una struttura ospedaliera di sicurezza, una decisione collegata alla gravità del suo autismo. Solo in un secondo momento è stato ritenuto in grado di affrontare il processo, arrivando così all’ammissione di colpevolezza.

Dall’attacco del 2022 alle nuove fughe di materiale

Per capire la portata dell’episodio basta guardare ai numeri. L’attacco del 2022 aveva portato alla pubblicazione online di 90 filmati di GTA 6 ancora in lavorazione, un colpo durissimo per uno dei titoli più attesi in assoluto. Sfruttando un canale Slack interno all’azienda, Kurtaj aveva chiesto alla software house di contattarlo su Telegram entro 24 ore. Rockstar però si era rifiutata di assecondare la richiesta. Secondo quanto spiegato dalla stessa società, rimettere in sesto la situazione dopo l’intrusione aveva richiesto al personale anche migliaia di ore di lavoro.

Il capitolo Kurtaj comunque non è stato l’unico a turbare lo sviluppo del gioco. Nel 2026 il titolo è finito di nuovo al centro di una fuga di materiale, con diversi video diffusi da uno o più hacker che si fanno chiamare Cyberleek. Rockstar e la casa madre Take Two sono intervenute per far rimuovere i filmati e hanno presentato richieste giudiziarie con l’obiettivo di ottenere informazioni sui responsabili. In una dichiarazione ufficiale, quanto accaduto è stato definito «straziante».

La vicenda però si è complicata ulteriormente. Cyberleek ha infatti sostenuto di aver messo in circolazione una build Xbox del gioco quasi completa, trattenendo in un primo momento il file eseguibile principale e minacciando di renderlo pubblico più avanti. In rete è stata poi affermata la diffusione anche di quel file, ma al momento la circostanza non risulta verificata in modo indipendente.

Fonte: TecnoAndroid