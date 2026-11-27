Dal prossimo anno Google Play inizierà a pretendere molto di più dalle app destinate agli smartphone pieghevoli. A partire da aprile 2027 gli sviluppatori dovranno rispettare il livello Tier 3 delle linee guida sulla qualità delle app adattive per Android, una soglia minima pensata per migliorare l’esperienza d’uso sui dispositivi che si aprono e si chiudono come un libro.

Questo primo gradino viene chiamato “Adaptive ready”, cioè supporto di base, e il Tier 3 fissa regole piuttosto precise. Le applicazioni non potranno più ricorrere al letterboxing né ad altre modalità di compatibilità e dovranno occupare l’intero display. Quando il telefono viene ruotato, ridimensionato, aperto o richiuso, il software dovrà conservare la posizione di scorrimento, il testo che si stava digitando e la riproduzione dei contenuti multimediali. Serve poi il supporto agli ambienti multi finestra. Chi non si adegua rischia parecchio, perché le app che restano sotto questo standard non potranno più essere pubblicate né aggiornate sullo store e potrebbero perdere visibilità.

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Nello stesso periodo cambia anche la vetrina. Per le schede delle app diventeranno obbligatori gli screenshot catturati su dispositivi pieghevoli e da aprile 2027 fornirli sarà un requisito standard sia per pubblicare nuove applicazioni sia per aggiornare la propria pagina sullo store. Ad agosto 2027 arriva poi un altro paletto, dato che le app nuove e quelle aggiornate dovranno avere come target Android 17, corrispondente al livello API 37.

Tier 2 e Tier 1, i livelli successivi

Il Tier 3 rappresenta soltanto il punto di partenza. Con il passare del tempo questo quadro di qualità si allargherà progressivamente fino a includere anche gli standard Tier 2 e Tier 1, che riguarderanno pieghevoli, tablet, Googlebooks e Android XR. Il Tier 2, battezzato “Adaptive optimized”, valuta i layout reattivi a più riquadri, l’assenza di elementi dell’interfaccia stirati e un supporto di base per tastiera esterna, mouse, trackpad e pennino su foldable, tablet e altri dispositivi con schermo grande.

Il Tier 1, ovvero “Adaptive differentiated”, va ancora oltre e prende in esame le posizioni tabletop e libro, la continuità della fotocamera, il picture in picture interattivo e la possibilità di aprire più istanze per le app dedicate a media, video, lettura e multitasking. Chi raggiunge questi livelli superiori otterrà in cambio badge di rilievo sullo store, spazi editoriali dedicati e una promozione più incisiva all’interno di Google Play, man mano che l’asticella della piattaforma si alza.

Cosa cambia per i giochi

Anche i giochi seguono un percorso tutto loro. Entro aprile 2027 i titoli dovranno aggiungere alle rispettive schede immagini dedicate ai pieghevoli, mentre le linee guida Tier 3 sulla qualità per schermi grandi entreranno in vigore ad agosto 2027.

In ambito videoludico il Tier 3 prende il nome di “Ready” e costituisce la base necessaria per giocare senza intoppi su foldable e tablet. I giochi devono essere visualizzati a schermo intero negli orientamenti supportati, con l’HUD libero da ostacoli nelle aree sicure. Se il dispositivo viene ruotato in un orientamento non previsto, letterbox o pillarbox vanno applicati in modo pulito direttamente nel motore grafico. Lo stato della partita e l’allineamento del tocco devono inoltre restare intatti durante apertura, chiusura, rotazione e ridimensionamento in multi finestra.

Il Tier 2 “Optimized” costruisce su queste fondamenta un’esperienza più curata, con grafica ad alta risoluzione, HUD che si ridimensiona in proporzione, cornici visive studiate quando compare il letterbox, un frame pacing fluido e la piena giocabilità con controller esterni, tastiere e mouse. Il Tier 1 “Differentiated” definisce invece le esperienze di punta pensate su misura per ciascun formato. Sui pieghevoli questo livello si concentra su prestazioni elevate e costanti, con 60 FPS e 120 FPS sui display compatibili, sulla stabilità termica e della batteria durante lunghe sessioni a dispositivo aperto, su un rendering grafico moderno ed efficiente e sul ridimensionamento dinamico della risoluzione tra schermo interno ed esterno.

Fonte: TecnoAndroid