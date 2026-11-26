Una nuova truffa legata alla CIE sta circolando in rete e, ancora una volta, sfrutta il nome dell’Agenzia delle Entrate per risultare credibile. Questa volta i criminali puntano alle credenziali che permettono di entrare nei servizi online attraverso la Carta di Identità Elettronica. A intervenire è stato il CERT di AgID, che ieri si è mosso per contrastare questa campagna di phishing a una sola settimana di distanza da un altro episodio molto simile. In quel caso era stato scoperto un falso sito dell’ente fiscale usato per diffondere un malware sui dispositivi Android. Il copione resta lo stesso, cioè sfruttare la fiducia che milioni di cittadini ripongono in un’istituzione pubblica, ma l’obiettivo è cambiato.

Una pagina di accesso quasi identica a quella vera

Il punto di forza di questo raggiro sta nella cura con cui è stata costruita la pagina fraudolenta. Per realizzarla è stato sfruttato un dominio compromesso, e chi ci finisce sopra si trova davanti a quella che sembra in tutto e per tutto la normale schermata di accesso con CIE di livello 2. Non mancano nemmeno i loghi del Ministero dell’Interno e della Carta di Identità Elettronica, elementi che contribuiscono a dare un’aria di ufficialità all’intera operazione e ad abbassare le difese di chi naviga.

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Anche la procedura richiesta ricalca fedelmente quella del portale autentico. Al visitatore viene chiesto di digitare il numero della carta, il codice fiscale oppure il proprio indirizzo email, e poi la password. Sono esattamente le stesse informazioni che si inseriscono quando si accede davvero ai servizi della pubblica amministrazione, ed è proprio questa somiglianza a rendere l’inganno così insidioso. Chi non presta attenzione all’indirizzo della pagina difficilmente nota qualcosa di strano, perché a colpo d’occhio nulla sembra fuori posto.

I truffatori intervengono mentre la vittima prova ad accedere

C’è però un aspetto che rende questa campagna più sofisticata del solito. Chi ha messo in piedi il sito falso ha previsto anche la possibilità di agire in tempo reale, mentre la vittima sta ancora cercando di completare l’accesso. Il CERT di AgID ha infatti individuato un pannello di gestione, con tutti i comandi scritti in italiano, che consente ai malintenzionati di chiedere ulteriori dati oltre a quelli già inseriti dall’utente.

Tra le informazioni che possono essere richieste ci sono anche i codici ricevuti via SMS o via email, cioè proprio quelli che dovrebbero fare da ulteriore barriera contro gli accessi non autorizzati. Dallo stesso pannello i criminali possono domandare una conferma tramite app, far comparire un messaggio di errore oppure rivolgere alla vittima domande specifiche. In pratica non si tratta di una semplice pagina che raccoglie dati in modo passivo ma di uno strumento che permette di interagire con chi è caduto nella trappola, adattando le richieste a seconda della situazione.

Fonte: TecnoAndroid