Manca pochissimo perché Enough Phone passi dalla carta alla realtà, ma il tempo stringe. Il progetto ospitato su Kickstarter deve ancora raccogliere poco meno di EUR 32.007, circa 30.000 euro, per ottenere il via libera definitivo, e alla scadenza della campagna restano appena 8 giorni. L’idea alla base di questo smartphone ha attirato curiosità fin dall’inizio, eppure per trasformarsi in un prodotto vero e proprio serve ancora un ultimo sforzo da parte dei sostenitori.

Il produttore ne è consapevole e ha deciso di non restare a guardare. Nelle ultime battute della raccolta fondi ha infatti messo mano alla scheda tecnica con una serie di ritocchi pensati per rendere la proposta più appetibile agli occhi di chi è ancora indeciso. Non si tratta di uno stravolgimento ma di miglioramenti mirati, di quelli che possono fare la differenza quando si valuta se mettere mano al portafoglio oppure no.

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Più memoria e una batteria aggiornata

La novità più evidente riguarda la memoria RAM, che sale da 8 a 12GB. Un salto netto, che sulla carta dovrebbe garantire maggiore margine nella gestione delle app aperte contemporaneamente e nel multitasking quotidiano. Anche lo spazio di archiviazione interno viene rivisto e raddoppia rispetto alla configurazione annunciata in precedenza, una scelta che va incontro a chi conserva foto, video e applicazioni senza voler fare continuamente pulizia.

Il terzo intervento tocca l’autonomia. La batteria di Enough Phone adesso arriva a 3.850mAh, un valore da leggere tenendo conto del formato del dispositivo. Su un telefono di dimensioni ridotte lo spazio interno è prezioso e ogni componente va incastrato con attenzione, per cui anche un aggiornamento su questo fronte assume un certo peso nell’equilibrio complessivo del progetto.

Messe insieme, queste modifiche disegnano un quadro un po’ più solido rispetto alla versione originale. Il produttore punta evidentemente a convincere proprio quella fetta di potenziali finanziatori che trovava interessante il concept ma aveva qualche dubbio sulle specifiche. E lo fa nel momento più delicato della campagna, quando ogni contributo conta davvero.

Il prezzo resta invariato

C’è poi un dettaglio che rende l’operazione ancora più interessante. Gli aggiornamenti non avranno alcun impatto sul prezzo finale, che resta fermo a EUR 411, circa 385 euro, per chi sostiene il progetto durante la raccolta fondi. Una volta chiusa la campagna il listino salirà invece a EUR 548, intorno ai 515 euro. La differenza tra le due cifre è tutt’altro che trascurabile ed è chiaramente pensata per premiare chi decide di credere nel dispositivo fin da subito.

Mantenere lo stesso costo a fronte di una dotazione più ricca è una mossa che parla da sola. Più RAM, più spazio interno e una batteria rivista allo stesso importo di prima rappresentano un argomento concreto per chi stava ancora valutando l’acquisto. Il produttore, in pratica, ha scelto di aumentare il valore dell’offerta invece di ritoccare il cartellino, una strategia comprensibile quando il traguardo è così vicino ma non ancora raggiunto.

Un telefono pensato per chi ama i formati compatti

Il vero tratto distintivo di Enough Phone però non sta nei numeri della scheda tecnica. A caratterizzarlo più di ogni altra cosa sono le sue dimensioni estremamente contenute, molto vicine a quelle di iPhone 13 mini. Un riferimento che dice molto sul pubblico a cui si rivolge questo progetto, cioè chi cerca un dispositivo da usare comodamente con una sola mano e da infilare in tasca senza ingombri.

È proprio questa impostazione a rendere il telefono diverso da buona parte dei modelli in circolazione, sempre più grandi e pesanti. La sfida per lo smartphone compatto ora è tutta nei prossimi giorni: per approdare sul mercato Enough Phone deve colmare quei circa EUR 32.007 mancanti entro gli 8 giorni che separano la campagna dalla sua chiusura.

Fonte: TecnoAndroid