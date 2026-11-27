Un messaggio su Signal inviato da un collega fidato, con l’invito a partecipare a una videoconferenza sull’Ucraina. Sembrava una normale richiesta di lavoro e invece era l’esca di una campagna di phishing orchestrata da hacker filorussi. Il gruppo UNC5792 ha provato a violare le app di messaggistica di tre giornalisti di Le Monde e di un deputato francese, partendo dall’account di un giornalista europeo in contatto con loro. È un dettaglio che pesa, perché lascia pensare che alcuni profili siano già finiti nelle mani degli aggressori.

Lo schema dell’invito trappola non è proprio una novità. Era già stato usato lo scorso luglio, anche contro giornalisti e politici italiani. Questa volta però l’operazione si inserisce in una nuova ondata di attacchi, attiva da metà ottobre e riconducibile all’Fsb, il Servizio federale per la sicurezza della Federazione Russa.

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Grozev e Obermayer, salvati da un dettaglio

Oltre ai bersagli francesi, nel mirino sono finiti anche il giornalista investigativo bulgaro Christo Grozev e il tedesco Bastian Obermayer, vincitore del Pulitzer e tra gli autori dell’inchiesta sui Panama Papers. Grozev ha ricevuto un messaggio da un contatto tedesco che lo invitava a una riunione su un sito fasullo, costruito per imitare le pagine di Google Meet. A far scattare il campanello d’allarme è stato il modo in cui erano costruite le frasi, che gli ricordavano espressioni pensate in russo e poi tradotte.

Approfondendo la questione, il giornalista bulgaro si è accorto che il link apparentemente legato a Google Meet portava in realtà a una schermata che riproduceva l’accesso a Telegram. Lo scopo era ottenere il codice di autenticazione a due fattori e, una volta ricevuto, impadronirsi del suo account.

Anche Obermayer si è salvato grazie a un particolare. Rispondendo al racconto pubblicato da Grozev su X, il giornalista tedesco ha spiegato che nel messaggio arrivato a lui il nome del finto mittente era scritto in modo sbagliato.

Il falso gruppo per Éric Bothorel e l’account violato

Con il deputato francese Éric Bothorel gli hacker hanno scelto una strada diversa. Al politico è stato proposto di entrare in un gruppo Telegram per restare aggiornato su quanto accade in Ucraina. L’invito è partito da un suo contatto, il cui account era già stato compromesso. Anche in questo caso la pagina di destinazione chiedeva il codice a due fattori dell’app, che avrebbe spalancato ai malintenzionati l’accesso alla messaggistica con tutti i dati del proprietario.

In almeno un’occasione il colpo è andato a segno. Gli aggressori sono riusciti a entrare nell’account di un dirigente di un’azienda di sicurezza informatica, il cui nome non è stato reso noto. Le rubriche dei profili violati avrebbero poi fornito nuovi nomi da contattare, allungando la catena dell’inganno.

Non è la prima volta che il gruppo filorusso si muove in questo modo. Una campagna simile si era già vista lo scorso luglio e, prima ancora, a maggio, quando tra i bersagli dell’Fsb erano finiti anche Pina Picierno e alcuni giornalisti italiani di Repubblica. Gli analisti di Google Threat Intelligence hanno ricondotto l’attività proprio a UNC5792, un gruppo collegato ai servizi di sicurezza russi.

Fonte: TecnoAndroid