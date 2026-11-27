Da oggi, 25 novembre 2026, nei negozi WindTre arriva Black Friday SmartPack, la nuova offerta mobile che unisce minuti illimitati e 200 Giga in 5G alla possibilità di acquistare a prezzo scontato uno smartphone con accessorio, pagando tutto comodamente a rate. In abbinata si può scegliere tra Honor 600 con Watch 2i, Vivo V70 FE Special Pack oppure Motorola Edge 70 Fusion con Moto watch. Qualunque sia la scelta, con la nuova formula Rata Light la spesa complessiva è di 13,99 euro al mese per 36 mesi invece di 17,99 euro, con il costo della linea già compreso.

La promozione non è riservata soltanto a chi attiva una nuova SIM. Gli stessi pacchetti sono proposti anche ai già clienti WindTre con prezzi a partire da 6,99 euro al mese con Rata Light e si trovano pure sul sito ufficiale dell’operatore, con acquisto online tramite finanziamento HeyLight. Il tutto resta disponibile fino al 10 dicembre 2026, salvo eventuali cambiamenti.

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Cosa include l’offerta Black Friday SmartPack

Ogni mese il piano mette a disposizione minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga fino in 5G Full Speed. Una volta esauriti i Giga la navigazione non si ferma ma prosegue senza limiti di traffico a una velocità massima di 10 Mbps. A questo pacchetto si aggiungono 25 Giga extra per 3 mesi da usare in Roaming UE, un bonus previsto con tutte le offerte voce e dati dell’operatore da 9,99 euro al mese con Easy Pay. Presa da sola, l’offerta costa 10,99 euro al mese con addebito Easy Pay, cioè su un metodo di pagamento automatico.

Sul fronte dei costi iniziali la nuova SIM costa 10 euro, salvo promozioni locali. L’attivazione vale in tutto 49,99 euro ma si può versare un anticipo di 9,99 euro e dividere il resto in 24 rate mensili da 1,67 euro. Chi sceglie la rateizzazione e mantiene l’offerta attiva per 24 mesi ottiene uno sconto sul canone pari proprio alla rata, quindi alla fine paga soltanto l’anticipo. In caso di recesso anticipato restano da saldare le rate dei mesi mancanti, a rate o in un’unica soluzione secondo la scelta fatta, e dal 2 aprile 2025 si aggiunge anche un costo di disattivazione di 10 euro.

Come funziona Rata Light e i prezzi per chi è già cliente

La formula Rata Light permette di abbassare l’importo mensile di alcuni smartphone a fronte di una rata finale maggiorata, che però si può evitare restituendo il dispositivo alle condizioni previste. Al penultimo mese del finanziamento, cioè al trentacinquesimo, il cliente decide se tenere il telefono pagando la rata finale, restituirlo senza pagarla oppure sostituirlo con un modello nuovo, anche in questo caso senza versare nulla in più. Con tutti e tre i pacchetti il costo del dispositivo è di 3 euro al mese per 36 mesi, con un’eventuale rata finale di 57 euro.

Nei negozi il meccanismo di rateizzazione si chiama Telefono Incluso ed è pensato per i clienti consumer con offerte in Easy Pay. Oltre alle rate mensili e all’eventuale anticipo prevede un contributo di attivazione una tantum, oggi pari a 6,99 euro. Vale sia per la classica vendita a rate su carta di credito sia per i finanziamenti con Compass o Findomestic, utili per ottenere l’anticipo zero. Esiste poi anche Rata Smart, una linea di credito utilizzabile solo con WindTre sempre tramite Compass o Findomestic.

Per i già clienti i prezzi cambiano in base al profilo. Con il listino standard Telefono Incluso si pagano 8,99 euro al mese per 36 mesi, con il listino Premium Edition riservato ad alcuni clienti selezionati la cifra scende a 7,99 euro e con il listino Limited Edition, anch’esso per una platea selezionata, si arriva a 6,99 euro al mese sempre per 36 mesi.

Chi preferisce acquistare online deve abbinare l’offerta Start Unlimited 5G EP Online da 10,99 euro al mese, identica a quella proposta nei negozi. Con la modalità Rata Light ciascuno dei tre pacchetti costa 2,99 euro al mese per 36 mesi, per un totale di 13,98 euro mensili.

Fonte: TecnoAndroid