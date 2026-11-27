All’inizio di novembre gli astronomi hanno intercettato una supernova vicina, almeno per gli standard del cosmo, dove le distanze si misurano su scale difficili anche solo da immaginare. È bastato poco per capire che non si trattava di un evento come tanti altri, e da quel momento la comunità scientifica si è messa in moto per studiarla il più possibile. Una supernova così prossima rappresenta un’occasione rara, perché la vicinanza permette di osservare l’esplosione stellare con un livello di dettaglio che di solito resta fuori portata. Proprio per questo l’interesse degli studiosi è cresciuto in fretta, insieme alla corsa per raccogliere dati prima che il fenomeno perda intensità.

Una nana bianca al centro dell’attenzione

Al centro della vicenda ci sarebbe una nana bianca, uno degli oggetti che gli scienziati associano a questo tipo di esplosioni. La speranza è che questa supernova vicina possa finalmente rivelare alcuni dei segreti che ancora avvolgono il modo in cui le stelle arrivano a esplodere. Gli astronomi si sono quindi affrettati a puntare gli strumenti sul punto del cielo in cui è comparsa, consapevoli che un’opportunità del genere non capita spesso. Per ora l’obiettivo è osservare e documentare ogni fase dell’evento, con l’idea che proprio da questa esplosione possano arrivare indizi preziosi sul destino finale di una stella.

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Una scoperta che potrebbe cambiare i modelli stellari

Queste esplosioni sono considerate una sorta di riferimento per calcolare le distanze cosmiche, perché raggiungono una luminosità intrinseca relativamente uniforme. Confrontando questa caratteristica con la luce effettivamente ricevuta dai telescopi, gli astronomi possono stimare quanto siano lontane le galassie che le ospitano. SN 2026ahvu potrebbe offrire informazioni importanti anche su un altro interrogativo: quanto tempo trascorre prima che una nana bianca arrivi a esplodere. Alcune osservazioni preliminari hanno infatti individuato una possibile associazione tra il fenomeno e due giovani ammassi stellari presenti nella galassia NGC 1433.

Le prime analisi suggeriscono che la stella progenitrice potrebbe avere un’età inferiore ai 100 milioni di anni, un valore sorprendentemente basso rispetto alle tempistiche generalmente associate a queste esplosioni. Se ulteriori verifiche confermassero questa interpretazione, gli studiosi potrebbero dover rivedere alcuni modelli sull’evoluzione dei sistemi stellari binari. La ricerca potrebbe quindi contribuire a comprendere meglio non soltanto la morte delle stelle, ma anche i processi che regolano l’evoluzione delle galassie e la misurazione delle distanze nell’universo.

Fonte: TecnoAndroid