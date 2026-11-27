Con l’arrivo dei Black Days, il periodo che Kena dedica al Black Friday 2026, da oggi 20 novembre 2026 i già clienti dell’operatore possono attivare di nuovo l’opzione Kena Unlimited Promo. Si tratta di un pacchetto che aggiunge 600 Giga ogni mese per 2 mesi a un prezzo una tantum ridotto rispetto alla formula standard. L’ultima volta era comparsa durante l’estate 2026 e ora torna disponibile insieme alle nuove offerte con 200 Giga pensate per chi arriva da un altro gestore.

Le proposte per i nuovi clienti sono due. Kena 5,99 200GB Promo 5G costa 5,99 euro al mese con il primo rinnovo gratuito, mentre Kena 4,99 200GB Limited Edition 5G scende a 4,99 euro al mese. Entrambe si possono sottoscrivere fino alle ore 10:00 dell’11 dicembre 2026. Per chi ha già una SIM Kena, invece, la novità è proprio il ritorno dei Giga illimitati in versione scontata.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

La promozione compare anche nella home page del sito ufficiale attraverso un banner che recita “Black Days. Giga illimitati per 2 mesi a soli 6,99 euro invece di 11,99 euro, fino al 10 dicembre. È bello essere Kena”. Il collegamento porta alla sezione delle Opzioni aggiuntive, dove sono riportati tutti i dettagli dell’offerta.

Come funziona Kena Unlimited Promo

Kena Unlimited Promo è la versione scontata di Kena Unlimited 5G, che normalmente costa 11,99 euro una tantum. In occasione dei Black Days scende a 6,99 euro e resta attivabile fino al 10 dicembre 2026, salvo proroghe o modifiche. L’attivazione passa dall’area clienti MyKena, raggiungibile sia dal sito ufficiale sia dall’app per smartphone.

Esiste però un vincolo preciso. L’opzione è accessoria e quindi richiede che sulla SIM sia già attiva un’offerta tariffaria, oppure che venga attivata insieme a una tariffa sulla stessa linea. Senza un piano principale non è possibile usufruirne.

Il pacchetto comprende 600 Giga di traffico dati al mese fino in 5G per 2 mesi, senza costi di attivazione. Questa soglia coincide con quella di uso conforme a buona fede che TIM applica alle sue offerte con Giga illimitati. L’opzione non si rinnova in automatico e scade 2 mesi dopo l’attivazione. Per poterla sfruttare il credito residuo deve essere superiore a 0 euro.

I Giga dell’opzione vengono consumati prima di quelli dell’offerta principale e quelli non utilizzati entro la scadenza vanno persi. Il conteggio avviene a scatti anticipati di 1KB sull’APN “web.kenamobile.it”. Se il traffico si esaurisce in anticipo e non c’è un’altra offerta o un altro bundle dati disponibile, la connessione viene bloccata. Per tornare online alle condizioni del Piano Base Kena, cioè 50 centesimi di euro con scatti anticipati di 50MB, basta inviare un SMS con il testo “INTERNET ON” al 40543711 dall’Italia oppure al +393505999990 dai Paesi UE.

In roaming nell’Unione Europea, in Moldavia e in Ucraina la soglia disponibile è di 7,5 Giga al mese. Oltre questo limite, fino al 31 dicembre 2026 salvo anticipazioni, si paga un sovrapprezzo di 0,131 centesimi di euro per MB.

Rete TIM e velocità del 5G

Kena è un operatore semivirtuale e il secondo brand di TIM. Per il 2G e il 4G si appoggia alla rete TIM di base, mentre dal 16 luglio 2025 offre anche il 5G con velocità limitata a 250 Mbps, incluso in alcune offerte oppure ottenibile tramite un’opzione abilitante.

Con Kena Unlimited Promo la navigazione arriva fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload, gli stessi valori del profilo base 5G di TIM. Sul sito ufficiale è infatti presente il bollino 5G giallo con la dicitura “Limitato a 250 Mbps”. Per collegarsi alla nuova rete servono un dispositivo compatibile e la presenza in uno dei comuni coperti dal 5G di TIM.

Senza copertura 5G, o con uno smartphone che non supporta questa tecnologia, si naviga in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, che secondo l’operatore sono i limiti ufficiali. Il 3G di TIM, invece, è spento in tutta Italia dopo la dismissione conclusa a metà ottobre 2022. Proprio per questo motivo, dal mese di maggio 2022 sulle SIM Kena è stato introdotto progressivamente il servizio VoLTE per le chiamate su rete 4G.

Fonte: TecnoAndroid