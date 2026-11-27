Un’applicazione presente nel Microsoft Store avrebbe fatto da apripista a un trojan capace di dare accesso da remoto ai PC, e la vicenda dimostra che scaricare programmi dal negozio ufficiale di Windows non mette del tutto al riparo dai rischi. A individuarla sono stati i ricercatori di eSentire, società specializzata in cybersicurezza, che hanno analizzato il software e ne hanno ricostruito il funzionamento. Il dettaglio che preoccupa di più però riguarda la reazione di Microsoft, che almeno in un primo momento si sarebbe rifiutata di togliere l’app dal proprio catalogo.

Per tanti utenti lo store integrato nel sistema operativo rappresenta una sorta di porto sicuro, un posto dove trovare programmi senza dover girare tra pagine sconosciute e download di dubbia provenienza. Questa volta le cose sono andate in modo diverso e la fiducia riposta nella vetrina ufficiale di Windows non è bastata a evitare guai.

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Il finto Strumento di cattura usato come esca

Il meccanismo messo in piedi dagli autori della campagna malevola parte da un sito web costruito ad arte. Chi ci finisce viene spinto a scaricare quello che crede sia lo Strumento di cattura di Windows, l’utility che il sistema mette a disposizione per acquisire le schermate. Dietro quel nome familiare però si nasconde tutt’altro, e l’utente si ritrova a installare qualcosa che con la cattura dello schermo non ha nulla a che fare.

Non si tratta di una trovata inedita. Imitare l’aspetto dei siti ufficiali di software molto diffusi è una tecnica già sfruttata in diverse campagne malware, proprio perché fa leva sull’abitudine di chi cerca un programma conosciuto e si fida di una pagina che sembra quella giusta. Appena pochi giorni fa erano emerse anche alcune copie alterate di WinRAR e di Windows Media Player, modificate in modo da avviare codice malevolo sul computer di chi le installava. Lo schema insomma si ripete, cambia solo il programma preso di mira come travestimento.

Setup Assistant, la porta di servizio per il malware

Una volta arrivato sulla macchina, il malware mette nelle mani degli aggressori strumenti piuttosto ampi. Chi gestisce l’attacco può eseguire comandi a distanza, avviare file eseguibili e raccogliere informazioni sull’hardware del computer infetto. Si tratta di funzioni che, messe insieme, consentono di agire sul PC della vittima come se ci si trovasse davanti alla tastiera, pur stando altrove.

C’è però una sfumatura tecnica tutt’altro che secondaria. L’applicazione distribuita attraverso il Microsoft Store, chiamata Setup Assistant, non coincide direttamente con il trojan. Funziona piuttosto come una backdoor, cioè come il varco attraverso cui il codice dannoso viene installato in un secondo momento. In altre parole il programma pubblicato nello store non è l’arma vera e propria ma il canale che permette di farla entrare nel sistema.

Proprio questa distinzione potrebbe aver contribuito a consentire all’app di superare i controlli di sicurezza previsti da Microsoft per i contenuti pubblicati sul suo negozio digitale. Il pacchetto finito nel catalogo ufficiale, almeno a prima vista, non era il trojan stesso, e questo avrebbe reso più difficile riconoscerne la pericolosità durante le verifiche. È in questo quadro che si inserisce la risposta iniziale dell’azienda di Redmond, che dopo la segnalazione dei ricercatori di eSentire si sarebbe rifiutata di rimuovere Setup Assistant dal Microsoft Store.

Fonte: TecnoAndroid