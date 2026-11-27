La Seat Leon si aggiorna con un pacchetto di novità che riguarda tanto la meccanica quanto lo stile. La Casa di Martorell ha deciso di mettere mano a uno dei modelli cardine della propria offerta commerciale, rivedendo la gamma motori per allinearla alle più recenti normative Euro 7 sulle emissioni. Debutta così un nuovo propulsore mild hybrid da 160 CV, affiancato da combinazioni inedite di tinte, materiali e finiture che regalano un aspetto distintivo e un carattere preciso ai due allestimenti Style ed FR.

Il lavoro svolto sulla compatta spagnola segue quindi due direzioni parallele. Da una parte c’è l’aspetto tecnico, con un’offerta di motori a benzina che si amplia e si adegua ai nuovi limiti sugli inquinanti. Dall’altra c’è la parte visiva, dove l’abitacolo e la carrozzeria ricevono abbinamenti cromatici pensati per distinguere in modo netto le due versioni disponibili.

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Il nuovo 1.5 eTSI da 160 CV

Il cuore dell’aggiornamento sta nella famiglia di unità a benzina dotate di tecnologia mild hybrid. Il nuovo 1.5 eTSI da 160 CV, pari a 118 kW, va ad affiancare la motorizzazione da 115 CV (85 kW) già conosciuta, che a sua volta è stata rivista sul piano tecnico per rispettare i requisiti più stringenti sulle emissioni inquinanti.

Entrambi i propulsori della gamma eTSI abbinano il sistema di ibridazione leggera al cambio DSG a doppia frizione con sette rapporti. Chi sceglie la Seat Leon può quindi contare su due livelli di potenza ben distinti, mantenendo però la stessa impostazione meccanica e la stessa trasmissione automatica.

Interni rinnovati per le versioni Style ed FR

Sul fronte dello stile, la novità più evidente è l’arrivo di combinazioni dedicate di sellerie, colori e modanature per gli allestimenti Style ed FR. Sulla Style i rivestimenti dei sedili e dei pannelli porta adottano il tessuto Aurora Green, abbinato a elementi in finitura Black Soul. L’abitacolo si arricchisce poi di modanature Stone Blue, di eleganti cuciture Dark Silver e di un cielo dell’abitacolo in colore Storm Grey.

La FR imbocca invece una strada più sportiva. Qui i rivestimenti sono in tessuto Nuance Dark Fusion Grey e Clip Soul nero, con inserti in Dark Aluminium Matt. A completare l’insieme ci pensano le cuciture Dark Silver e una serie di dettagli in Cold Grey e Soul Black. Per chi desidera un tocco in più è disponibile anche l’opzione dei sedili sportivi in Dinamica bicolore, grigio e nero.

Esterni, cerchi e colori della Seat Leon

Le differenze tra le due configurazioni non si fermano all’interno e diventano evidenti anche guardando la carrozzeria. La Style propone la cornice della calandra e le calotte degli specchietti retrovisori nella tonalità scura Midnight Black. Sulla FR lo stesso trattamento viene esteso anche al paraurti anteriore, mentre lo stemma FR è nero.

Alcuni elementi restano invece comuni a tutte e due le versioni della Seat Leon, come la scritta Leon in Midnight Black e le cornici nere dei fari Matrix LED. La dotazione prevede cerchi in lega con misure che partono da 16 pollici e arrivano fino a 18. La tavolozza di colori per la carrozzeria comprende Candy White, Fiord Blue, Manhattan Grey, Midnight Black, Glacial White, Desire Red e Graphene Grey.

Fonte: TecnoAndroid