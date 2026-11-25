Anthropic ha deciso di ammorbidire la propria politica di conservazione dei dati legata all’uso dei modelli Mythos e Fable. La novità riguarda soprattutto i clienti enterprise, che da adesso potranno tenere prompt e risposte sui propri server invece di lasciarli nelle mani della società. Si tratta di un cambio di rotta piuttosto netto rispetto alla linea seguita fino a pochi mesi fa, quando la questione aveva creato non pochi malumori tra le aziende.

A giugno, quando aveva presentato la versione 5 dei due sistemi di intelligenza artificiale, la società aveva fissato una regola molto chiara. Tutte le richieste inviate dagli utenti e i contenuti generati dai modelli sarebbero stati archiviati per 30 giorni. L’obiettivo dichiarato era controllare che nessuno sfruttasse quegli strumenti per scopi illeciti o comunque impropri.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Perché la vecchia regola sui dati non convinceva le aziende

Quella scelta non ha mai riscosso grande entusiasmo tra i clienti business di Anthropic. Il malcontento è rimasto anche dopo che l’azienda aveva chiarito che per l’ultima versione di Opus, l’altro suo modello di punta, non sarebbe stato applicato un obbligo simile. Per chi lavora con informazioni riservate, sapere che ogni interazione restava conservata altrove per un mese intero rappresentava evidentemente un ostacolo difficile da ignorare.

Con il tempo la stessa società ha finito per considerare la propria posizione un vero fattore di rischio per il suo successo commerciale. Il timore principale era che altri fornitori di intelligenza artificiale adottassero le cosiddette politiche di zero data retention, cioè di conservazione zero dei dati. E le cose sono andate esattamente così. Ad agosto OpenAI ha annunciato la propria implementazione di questo approccio, mettendo di fatto Anthropic in una posizione scomoda davanti ai clienti più attenti alla riservatezza.

La reazione non si è fatta attendere troppo. Meno di un mese dopo l’azienda ha comunicato di essere al lavoro su Enterprise Frontier Safeguards, una tecnologia pensata per unire la privacy garantita dalla conservazione zero dei dati con sistemi di sicurezza all’avanguardia per individuare gli abusi. Adesso una prima versione di questa soluzione sta arrivando gradualmente ai clienti aziendali.

Come funziona Enterprise Frontier Safeguards

Con il nuovo sistema, chiamato in breve EFS, l’obbligo di conservare prompt e risposte per 30 giorni non sparisce del tutto. Cambia però il luogo in cui queste informazioni vengono custodite. Le imprese potranno infatti archiviare i dati sui propri server, mantenendo così un controllo diretto su ciò che passa attraverso Mythos e Fable.

Jon Turow, responsabile delle misure di sicurezza per i due modelli, ha spiegato che la società effettuerà periodicamente dei controlli della durata di 15 minuti. Lo scopo è cercare eventuali segnali di possibili attacchi informatici. Se i sistemi automatizzati dovessero rilevare qualcosa di sospetto, sarà il cliente stesso a ricevere una notifica. Anche Anthropic verrà avvisata, ma secondo quanto precisato da Turow l’azienda non avrà la possibilità di accedere ai dati collegati all’allerta.

Il lancio arriva a pochi giorni dall’offerta pubblica iniziale di Anthropic, che si è svolta giovedì scorso tra grande attenzione. Dopo un debutto in Borsa decisamente euforico, alle 14:53 ora della costa orientale degli Stati Uniti del 23 novembre 2026 il titolo veniva scambiato a circa 79 euro, appena 3 euro in più rispetto al prezzo iniziale di circa 76 euro.

Fonte: TecnoAndroid