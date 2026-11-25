Il futuro di The Witcher 4 potrebbe passare per una scatola senza disco. Il nuovo capitolo della celebre saga avrà infatti una confezione da collezione, ma al suo interno potrebbe non trovarsi alcun supporto fisico con il gioco. A pesare su questo scenario c’è una prospettiva precisa: Sony prevede di interrompere la produzione dei giochi fisici nel 2028, una decisione che inevitabilmente finisce per toccare anche uno dei titoli più attesi dei prossimi anni.

Detto in parole semplici, l’idea di un mercato completamente digitale non sembra più soltanto un’ipotesi lontana. Per chi è abituato a comprare i videogiochi in negozio e a sistemarli sullo scaffale la notizia ha un sapore particolare, perché la versione fisica di The Witcher 4 ci sarà comunque, solo che potrebbe assumere una forma diversa da quella tradizionale. Una confezione pensata per i collezionisti, quindi, ma non necessariamente accompagnata dal classico disco da inserire nella console.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Le parole del co CEO di CD Projekt RED

A lasciar intendere questa direzione è stato il co CEO di CD Projekt RED, lo studio di sviluppo polacco che ha dato vita alla saga di The Witcher e che negli anni si è guadagnato riconoscimenti e una reputazione di tutto rispetto. Proprio parlando del prossimo capitolo di questo franchise così amato, il dirigente ha fatto capire che il futuro potrebbe essere davvero all digital, senza mezze misure.

Non si tratta quindi di una voce di corridoio o di un’indiscrezione raccolta chissà dove. A esprimersi è uno dei vertici dell’azienda che sta lavorando al gioco, e questo dà alle sue parole un peso concreto. Il messaggio che emerge è abbastanza chiaro: chi vorrà un’edizione tangibile di The Witcher 4 potrà averla, ma dovrà probabilmente rinunciare all’idea del disco. La scatola, insomma, resterebbe come oggetto da esporre e da collezionare, mentre il gioco vero e proprio viaggerebbe per altre strade.

Sony e lo stop ai giochi fisici nel 2028

Il contesto in cui si inseriscono queste dichiarazioni è quello disegnato dai piani di Sony. Il colosso giapponese, secondo quanto emerso, prevede di fermare la produzione dei giochi fisici nel 2028. Una scelta del genere avrebbe conseguenze dirette su tutta l’industria, perché riguarderebbe il modo stesso in cui i titoli arrivano nelle mani dei giocatori.

È proprio qui che la situazione di The Witcher 4 diventa interessante. Se la produzione di dischi dovesse davvero cessare in quella finestra temporale, anche un progetto di questa portata dovrebbe adattarsi al nuovo scenario. Ecco perché l’ipotesi di una confezione da collezione senza supporto fisico appare tutt’altro che bizzarra: rappresenterebbe un modo per soddisfare chi ama possedere qualcosa di materiale, senza però andare contro una tendenza che sembra ormai segnata.

Per gli appassionati della saga ambientata nel mondo dei witcher il cambiamento potrebbe pesare parecchio, soprattutto per chi da sempre preferisce il formato tradizionale. La prospettiva tracciata dal co CEO dello studio polacco, unita ai piani di Sony per il 2028, delinea comunque un quadro in cui il prossimo capitolo della serie avrà sì una versione fisica da collezione, ma con ogni probabilità priva del disco di gioco.

Fonte: TecnoAndroid