Volkswagen chiude ottobre con oltre 28.000 auto elettriche e ibride plug in consegnate in Cina, un salto del 346,9% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Il marchio tedesco risale così dal trentesimo posto fino alla top 15 dei costruttori di veicoli NEV, dopo una lunga fase difficile. A raccontare la svolta è stato un video girato a Xiamen, dove il CEO del brand Thomas Schäfer e il numero uno di VW Brand China Robert Cisek hanno messo in fila ben 14 modelli a nuova energia. Ad aprile la casa di Wolfsburg aveva promesso 13 nuovi modelli elettrificati attraverso le tre joint venture locali, cioè Volkswagen Anhui, FAW Volkswagen e SAIC Volkswagen. Sei mesi dopo quell’impegno risulta rispettato, con un elemento in più che fa la differenza: gli ordini stanno arrivando, e in quantità consistenti.

Il miglior mese di sempre mentre il mercato frena

Il risultato pesa ancora di più se si guarda al contesto. Secondo la China Passenger Car Association, a ottobre le vendite al dettaglio di vetture NEV, quindi elettriche pure e ibride plug in, sono scese del 13,7% su base annua fino a 1,109 milioni di unità. Per il comparto si tratta del decimo mese di fila in calo. Proprio dentro questa contrazione Volkswagen ha messo a segno il suo record assoluto sul fronte delle motorizzazioni a nuova energia.

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Cisek ha rivendicato con soddisfazione la risalita in classifica, anche se il quadro complessivo racconta una storia meno rosea. Mettendo insieme tutte le alimentazioni, comprese le classiche termiche, le vendite al dettaglio del marchio in Cina si sono fermate a 109.634 vetture secondo i rilevamenti di China EV DataTracker. Rispetto a settembre il dato cresce del 13%, ma il confronto con ottobre dell’anno scorso segna ancora un passivo del 34,2%.

ID. Aura T6 in testa, ma corrono anche Era e Jetta

Il motore della ripartenza è soprattutto la ID. Aura T6, un SUV a cinque posti che sfrutta l’architettura elettronica sviluppata insieme a Xpeng. Arrivata nelle concessionarie a settembre con un prezzo di partenza di 129.900 yuan, circa 16.700 euro, ha superato le 12.000 consegne soltanto nel mese di ottobre. Ancora più interessante per i vertici tedeschi è il portafoglio ordini. All’11 novembre le prenotazioni avevano raggiunto quota 46.100 e l’80% proviene da automobilisti che non avevano mai acquistato una Volkswagen prima d’ora.

Alle spalle del SUV si muove il resto della nuova ondata. La ID. Era 5S ha totalizzato 7.100 unità a ottobre e, stando alla casa di Wolfsburg, è stata la berlina plug in più venduta del Paese nel mese. La ID. Era 8X, SUV con tecnologia range extender lanciato il 12 ottobre, ha raccolto 3.500 consegne nelle prime tre settimane sul mercato. Buon avvio anche per Jetta, il marchio economico del gruppo, che con la sua prima berlina a batteria, la M6, ha superato le 1.200 consegne nei primi sette giorni e ha accumulato 17.000 ordini entro l’11 novembre.

Le prossime novità e gli obiettivi al 2030

Il calendario dei debutti non concede pause. Il 12 novembre la gamma si è allargata con il SUV elettrico ID. Era 5X, mentre per la ID. Aura L5 sono già partite le prevendite in vista del lancio previsto a dicembre.

Dal palco di Xiamen Cisek ha indicato anche la rotta dei prossimi anni. Il traguardo dichiarato è conquistare un posto nella top 10 delle vendite di veicoli a nuova energia in Cina nel 2027, con i modelli elettrificati che dovranno rappresentare metà dell’offerta Volkswagen sul mercato locale. Entro il 2030 la quota dovrebbe salire al 75% delle vendite complessive. Nei numeri, ottobre ha prodotto un volume 4,5 volte superiore a quello di dodici mesi prima, un segnale che per la dirigenza tedesca conferma come la strategia costruita sulle alleanze locali stia iniziando a dare frutti.

Fonte: TecnoAndroid