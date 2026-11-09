Windows più veloce con 8 GB di RAM: la risposta a MacBook Neo

L’arrivo di MacBook Neo ha scosso il mercato dei portatili molto più del previsto, e adesso Microsoft risponde con un aggiornamento di Windows pensato per rendere più efficienti i computer con 8 GB di RAM, cioè la stessa quantità di memoria montata sul nuovo laptop di Apple. Nella settimana del debutto l’ex CEO di Apple Tim Cook aveva parlato del miglior lancio di sempre tra chi acquistava un Mac per la prima volta. Stando alle indiscrezioni, l’azienda punterebbe addirittura a raddoppiare le vendite dei MacBook nel 2027.

Il successo non è difficile da spiegare. Apple propone l’esperienza Mac essenziale a un prezzo davvero interessante e non serve più spendere 860 euro o oltre per portarsi a casa un MacBook, a patto di accettare qualche rinuncia. Rinuncia che a quanto pare moltissimi clienti sono disposti a fare senza troppi pensieri.

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Perché MacBook Neo ha messo in difficoltà i produttori di PC

Per anni i PC Windows hanno vinto a mani basse la guerra dei prezzi. I MacBook avevano i loro fan appassionati, ma chi cercava il miglior rapporto qualità prezzo finiva per confrontare costosi portatili Apple con una marea di alternative molto più economiche firmate Dell, HP, ASUS e Lenovo. Con Neo un MacBook è entrato all’improvviso proprio in quella fascia, e ci sta anche piuttosto bene. Una bella fonte di stress per chi produce macchine economiche o di fascia media.

Buona parte del problema sta nel controllo dell’ecosistema. La maggior parte dei produttori di PC si occupa solo dell’hardware, mentre Apple realizza sia i componenti sia il software dei suoi MacBook. Questo le permette di ottimizzare macOS per girare in modo efficiente anche su hardware meno potente, cosa che aziende come Dell o ASUS non possono fare. Così un portatile Windows con specifiche simili, o persino superiori, rischia di offrire un’esperienza complessiva meno convincente, perché il sistema operativo lo sviluppa Microsoft e non chi assembla il computer. Quella distanza però potrebbe essersi appena ridotta in modo significativo.

Le novità di Windows per i computer con 8 GB di RAM

Microsoft ha annunciato miglioramenti importanti nella gestione della memoria, soprattutto per le macchine con 8 GB. Non è molta memoria per il 2026, su qualsiasi piattaforma, eppure Apple è riuscita a spremerla parecchio su Neo. Ora Windows sarebbe più reattivo del 20% con un multitasking più veloce del 40%.

Per spiegare il funzionamento l’azienda usa l’immagine di una scrivania. Tutto ciò che sta sul piano è nella RAM, mentre quello che finisce nel cassetto viene spostato sull’unità di archiviazione. Prima Windows tendeva a riporre nel cassetto app e schede per liberare memoria, costringendo a ricaricarle al ritorno. Adesso il sistema riesce a tenere in RAM fino a 2 GB in più di dati attivi, quindi app e schede dovrebbero aggiornarsi meno spesso quando si passa dall’una all’altra.

Anche le piccole azioni quotidiane guadagnano velocità. Aprire il menu Start, cercare nel PC, usare il tasto destro, entrare nelle Impostazioni, avviare lo Strumento di cattura o Esplora file può risultare fino al 20% più rapido rispetto a gennaio. Microsoft Edge si apre fino al 33% più in fretta, mentre Teams sulle macchine da 8 GB può attivare di default la modalità Efficienza e partire fino al 20% più velocemente. In un test sotto sforzo Microsoft ha aperto 20 schede in Edge, un video in 4K, file pesanti di Word, PowerPoint ed Excel, poi Outlook ed Esplora file senza chiudere nessuna finestra. Dopo l’aggiornamento il tutto è risultato più veloce del 40%.

Le ottimizzazioni toccano pure le app. La crescita della memoria impegnata è stata ridotta fino a 900 MB, con un risparmio fino a 360 MB di RAM tra Word, PowerPoint, Excel e Outlook. Anche WhatsApp registra un miglioramento a doppia cifra. I widget si caricano solo all’apertura e fanno risparmiare 200 MB quando sono chiusi, mentre le schede di Edge diventano inattive dopo 15 minuti invece che dopo due ore.

I portatili da 8 GB tornano competitivi

Queste novità non arrivano per caso. Il costo dell’hardware, e in particolare della RAM, è schizzato alle stelle con l’avanzata dell’intelligenza artificiale. Microsoft sa bene che molti terranno i propri computer più a lungo del solito oppure sceglieranno configurazioni più economiche, magari proprio con 8 GB.

Il giornalista tecnologico Chris Hoffman, che in passato sconsigliava con decisione i PC con 8 GB, ha in parte rivisto la sua posizione. Nei suoi test ha notato progressi nel multitasking rispetto a prove di qualche mese fa, riuscendo a usare diverse schede di Chrome, una finestra di Word e Spotify senza rallentamenti evidenti. Personalmente continuerebbe a scegliere altro, ma ammette che un acquirente medio in cerca di un’esperienza ragionevole, potendo risparmiare centinaia di euro, potrebbe ritenersi soddisfatto delle prestazioni.

Fonte: TecnoAndroid