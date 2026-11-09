ENGWE O20 Boost, la eBike pieghevole senza compromessi… o quasi

La ENGWE O20 Boost abbandona le gomme larghe delle fat bike del marchio per puntare sulla città: ruote da 20 pollici, sensore di coppia, batteria da 720 Wh e telaio pieghevole con cavalletto centrale. L’ho provata nel traffico, in salita e nel bagagliaio per capire se il compromesso tra dotazione, comfort e 26,5 kg di peso funziona davvero.

Una bicicletta elettrica pieghevole dovrebbe risolvere un problema molto semplice: permetterci di spostarci in città senza doverci preoccupare troppo dello spazio occupato quando non la utilizziamo. Sulla carta sembra un concetto banale, ma nella pratica non tutte le pieghevoli riescono a trovare un equilibrio convincente tra dimensioni, comfort e comportamento su strada.

La ENGWE O20 Boost prova a farlo con una formula diversa rispetto alle classiche fat bike del marchio. Abbandona le gomme molto larghe che caratterizzano diversi modelli ENGWE e sceglie un’impostazione più urbana, con ruote da 20 pollici, pneumatici relativamente stretti e un telaio in alluminio con accesso ribassato. L’obiettivo è realizzare una bici da utilizzare tutti i giorni, senza rinunciare alla possibilità di riporla con facilità.

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È una scelta interessante, soprattutto per chi vive in appartamento, utilizza spesso l’automobile o ha bisogno di portare la bicicletta con sé. Resta da capire quanto sia riuscito il progetto.

Prima di rispondere serve una premessa sul metodo: non ho strumenti da laboratorio per misurare la coppia alla ruota o il consumo istantaneo della batteria, quindi in questa recensione troverete soprattutto impressioni d’uso maturate in sella, affiancate ai dati dichiarati dal produttore e verificati sulla scheda ufficiale europea. I valori tecnici restano dichiarazioni del produttore, mentre il resto è ciò che ho visto, sentito e pedalato, con i limiti che una prova su strada inevitabilmente comporta.

Il video qui sotto riassume la prova, mentre il testo entra nei dettagli che in pochi minuti di girato non trovano spazio.

Unboxing: cosa c’è nella scatola

La confezione è grande e pesante, come prevedibile per un mezzo che supera i 26 kg, e arriva con la bicicletta già in gran parte montata e piegata, protetta da imbottiture in schiuma e fascette in plastica su ogni punto delicato: steli della forcella, leve dei freni, deragliatore e display. Lo spacchettamento richiede un po’ di pazienza, soprattutto per tagliare tutte le fascette senza rigare il telaio. Consiglio di usare una forbice e non un taglierino.

Dentro trovano posto, oltre alla bici, la batteria da 48 V e 15 Ah con celle LG, il caricatore da 4 A, i parafanghi anteriore e posteriore, il cavalletto, il portapacchi posteriore, i due pedali, un piccolo kit di attrezzi per il montaggio, il manuale d’uso e il ENGWE Bike Tracker, il piccolo localizzatore dichiarato compatibile con iOS e Android. Nelle promozioni del sito ufficiale si aggiungono talvolta altri omaggi, come un lucchetto pieghevole o un reggisella ammortizzato, ma questi dipendono dal bundle scelto al momento dell’acquisto e non fanno parte della dotazione standard.

Il montaggio è alla portata di chiunque abbia un minimo di manualità. Si tratta di aprire il telaio, fissare il manubrio, avvitare i pedali facendo attenzione al verso di rotazione (quello sinistro ha la filettatura inversa), sistemare parafanghi e portapacchi, poi controllare il serraggio delle viti e la pressione delle gomme. Con calma, ho impiegato meno di un’ora, incluso il tempo per leggere il manuale. ENGWE mette a disposizione anche un video di assemblaggio ufficiale, utile per chi preferisce vedere i passaggi piuttosto che interpretare i disegni.

Un consiglio pratico: prima di partire, caricate la batteria seguendo le istruzioni del manuale e usando il caricatore previsto. Il livello di carica alla consegna può variare.

Una volta liberata dagli imballi, la bici rivela subito la sua impostazione, che merita uno sguardo più attento.

Materiali, costruzione e design: pensata per la città, non per impressionare

La prima cosa che emerge osservando la O20 Boost è la volontà di semplificare le operazioni quotidiane. Il telaio in alluminio 6061 ha una struttura con tubo superiore ribassato, che rende più agevole salire e scendere dalla sella. Una soluzione pratica soprattutto nel traffico urbano, quando ci si ferma ai semafori o si deve scendere rapidamente. L’altezza di scavalcamento dichiarata è di appena 44 cm: si sale quasi come su uno scooter.

Le ruote da 20 pollici e gli pneumatici da 20 x 2,125 pollici contribuiscono a mantenere un ingombro contenuto. È una scelta che ne cambia anche il carattere: niente aspetto massiccio delle classiche fat bike, ma un’impostazione più vicina a quella di una city bike compatta. I cerchi sono in alluminio a doppia parete con 36 raggi, una configurazione robusta che si sposa bene con il peso complessivo del mezzo.

ENGWE O20 Boost · Credits: TecnoAndroid

Il peso dichiarato è di 26,5 kg, batteria compresa. Non siamo quindi davanti a una pieghevole da trasportare comodamente per diversi piani di scale. La possibilità di ripiegarla resta comunque un vantaggio quando bisogna sistemarla nel bagagliaio, in un ripostiglio o in un angolo della casa.

Le saldature sono pulite e la verniciatura opaca uniforme, senza sbavature evidenti, mentre i colori disponibili sono tre: Dusty Blue, Ice Purple e Graphite Gray. Il cablaggio, invece, è il punto meno curato. Alcuni cavi corrono a vista vicino alla cerniera centrale e sul manubrio formano un piccolo groviglio che non rende onore al resto della costruzione.

Il portapacchi posteriore è già incluso, con una portata di 15 kg, e aggiunge un elemento utile per gli spostamenti quotidiani. Anche la posizione di guida segue una filosofia precisa: busto abbastanza eretto, manubrio regolabile e sella adattabile alle esigenze del ciclista.

ENGWE O20 Boost · Credits: TecnoAndroid

Dietro questa estetica sobria c’è una scheda tecnica piuttosto ricca, che conviene mettere in ordine.

Specifiche tecniche

La scheda ufficiale europea riporta un’autonomia massima dichiarata di 141 km con assistenza minima, arrotondata a 140 km nei materiali promozionali. La batteria è estraibile e alloggiata dietro al tubo del reggisella, non nel tubo obliquo.

Voce Dato dichiarato Telaio Alluminio 6061, pieghevole, accesso ribassato Motore 250 W nel mozzo, 48 V, coppia massima 75 Nm, funzione Boost Sensore Sensore di coppia Assistenza 5 livelli PAS, modalità Walk, fino a 25 km/h Batteria 48 V 15 Ah (720 Wh), celle LG 21700, BMS, estraibile Autonomia dichiarata 141 km (PAS 1), 108 km (PAS 3), 80 km (PAS 5) Caricatore 54,6 V 4 A, circa 3,5-4 ore secondo i documenti ENGWE Display LCD a colori da 3,5″, posizione centrale, Bluetooth Forcella Idraulica, 50 mm di escursione, bloccaggio regolabile Freni Dischi idraulici a doppio pistoncino, rotori da 160 mm Trasmissione Shimano Altus 8 velocità (RD-M310), comando SL-M315-8R, cassetta 13-28T, corona 48T Ruote e pneumatici 20″, cerchi a doppia parete, gomme antiforatura 20 x 2,125″ Luci Anteriore 40 lux e posteriore con omologazione K-Mark Impermeabilità IPX7 cablaggi, IPX6 display e luci, IPX5 motore e centralina, IPX4 vano batteria Peso 26,5 kg Carico massimo 150 kg (portapacchi 15 kg) Altezza ciclista 155-190 cm Dimensioni da piegata 88 x 52,5 x 85 cm Certificazione Conformità CE ed EN 15194 con certificazione TÜV dichiarata da ENGWE

Numeri a parte, una bici di questo tipo vive anche di una componente digitale, che qui ha un ruolo tutt’altro che marginale.

Applicazione: l’app ENGWE e il display

Sul manubrio trova posto un display LCD a colori da 3,5 pollici, che mostra le informazioni principali durante la marcia: velocità, livello di assistenza, stato della batteria, chilometri parziali e totali. I comandi permettono di gestire i livelli di assistenza e le funzioni della bicicletta senza dover distogliere troppo l’attenzione dalla strada. Sotto il sole pieno la leggibilità resta accettabile, anche se la luminosità non è quella dei display dei sistemi più costosi.

La connettività Bluetooth consente inoltre di collegare la bici all’app ENGWE, disponibile per Android e iOS. È un’aggiunta ormai piuttosto comune nel settore, ma può risultare utile per avere accesso alle informazioni del mezzo e alle funzioni digitali disponibili.

ENGWE O20 Boost · Credits: TecnoAndroid

L’abbinamento è rapido: si crea un account, si accende la bici e l’app la individua in pochi secondi. La schermata principale ricalca le informazioni del display, con in più lo storico delle uscite, le statistiche di percorrenza e alcune impostazioni di base, come le unità di misura. Le ulteriori possibilità di configurazione e aggiornamento dipendono dalla versione dell’app, dal firmware e dalle funzioni abilitate per questo modello.

L’app non cambia il modo di usare la bici. Il display mostra già le informazioni essenziali in marcia e chi non ama registrare i propri percorsi può farne a meno. Mi è sembrata più utile come registro delle uscite che come pannello di controllo, ed è giusto così: in sella lo smartphone deve restare in tasca.

Ho apprezzato la pulizia dell’interfaccia, con poche voci ordinate in modo logico, senza menu annidati in cui perdersi. Qualche traduzione in italiano è ancora imprecisa, ma nulla che comprometta la comprensione.

Dal software passiamo ora a ciò che fa davvero muovere la bici: motore, sensore e batteria.

Hardware: motore da 250 W e sensore di coppia

Il motore da 250 W rispetta la configurazione europea dichiarata per questo modello. Il dato più interessante però non è tanto la potenza nominale quanto la presenza del sensore di coppia, abbinato a una coppia massima di 75 Nm, un valore elevato per un motore nel mozzo di questa categoria.

A differenza dei sistemi che regolano l’assistenza principalmente in base alla rotazione dei pedali, un sensore di coppia rileva la forza applicata dal ciclista. Il risultato è un’erogazione più naturale: quando si spinge con maggiore intensità, il motore può intervenire con più decisione; quando si pedala con leggerezza, l’assistenza si adatta di conseguenza.

ENGWE O20 Boost · Credits: TecnoAndroid

È una caratteristica che può fare la differenza nel traffico, soprattutto nelle ripartenze e nei tratti in salita. La bici dispone inoltre di cinque livelli di assistenza, di una modalità Walk per accompagnarla a piedi e della funzione Boost, attivabile con un pulsante sul comando sinistro e pensata per offrire un supporto aggiuntivo nelle situazioni in cui serve maggiore spinta.

La funzione resta legata alla pedalata. Per questa categoria la normativa richiede una potenza nominale continua massima di 250 W e un’assistenza progressivamente ridotta e interrotta entro 25 km/h, o prima quando si smette di pedalare. La modalità di accompagnamento a pedali fermi deve invece restare entro 6 km/h.

La parte meccanica completa il quadro con componenti noti. Il cambio Shimano Altus a otto rapporti lavora su una cassetta 13-28T abbinata a una corona da 48 denti, una spaziatura adatta alla città e alle salite moderate. Le pedivelle da 170 mm e il manubrio largo 620 mm offrono proporzioni da bici “vera”, non da giocattolo pieghevole.

Un appunto riguarda la rumorosità: il motore emette un ronzio ben udibile quando l’assistenza lavora ai livelli più alti. Non è fastidioso, ma chi arriva da un motore centrale di fascia alta noterà la differenza.

Con questo hardware, la domanda successiva è inevitabile: quanta strada si percorre con una carica?

Prestazioni e autonomia: batteria da 720 Wh

La batteria è alloggiata nel telaio, dietro al tubo del reggisella, e utilizza celle LG in formato 21700 gestite da un BMS. La capacità dichiarata è di 48 V e 15 Ah, per un totale di 720 Wh. È un valore interessante per una bicicletta compatta destinata agli spostamenti urbani: diverse pieghevoli concorrenti si fermano attorno ai 400-500 Wh. Il pacco si estrae con la chiave, quindi può essere ricaricato in casa lasciando la bici in garage o in cantina.

ENGWE indica un’autonomia massima di 141 km con il livello di assistenza più basso, 108 km con PAS 3 e 80 km con PAS 5. Sono valori dichiarati dal produttore e, come spesso accade, vanno interpretati tenendo conto delle condizioni di utilizzo.

ENGWE O20 Boost · Credits: TecnoAndroid

Peso del ciclista, percorso, pendenze, temperatura, pressione degli pneumatici e livello di assistenza incidono direttamente sulla distanza percorribile. Anche l’utilizzo frequente della modalità Boost può ridurre sensibilmente l’autonomia.

Nei miei utilizzi, con percorsi misti tra strade cittadine, qualche salita e un uso prevalente dei livelli intermedi, la percentuale di carica è scesa in modo lento e prevedibile. Non ho svolto un ciclo di scarica completo e controllato, quindi non mi sento di indicare un chilometraggio preciso. Per chi pedala 10-15 km al giorno una ricarica settimanale potrebbe bastare in condizioni favorevoli, ma non è un’autonomia che ho verificato con un ciclo completo. Usando spesso PAS 5 e Boost, i tempi si accorciano in modo evidente.

La ricarica è affidata a un caricatore rapido da 4 A. I materiali promozionali indicano circa tre ore e mezza per un ciclo completo, mentre il manuale disponibile sul sito riporta quattro ore. Considererei quindi un intervallo di circa 3,5-4 ore, non misurato durante questa prova. Non ho trovato una conferma ufficiale della compatibilità della O20 Boost con un caricatore da 8 A, quindi eviterei di darla per scontata.

Sul piano delle prestazioni pure, la spinta in partenza è il tratto più convincente. Si raggiunge il limite dei 25 km/h senza sforzo, e anche le rampe più impegnative del mio percorso si affrontano scalando un paio di rapporti senza alzarsi sui pedali.

Questi sono i numeri e le sensazioni generali. Vediamo ora come ho impostato le prove.

Test: come si comporta sulle strade di tutti i giorni

Ho organizzato le prove attorno a quattro scenari ripetibili, scelti per riflettere l’uso reale di una pieghevole: tragitto urbano con traffico e semafori, salita a pendenza costante, percorso misto con asfalto rovinato e brevi tratti sterrati, e infine il ciclo di piegatura, carico in auto e riapertura. Non ho usato strumenti di misura dedicati: velocità e distanze arrivano dal display e dall’app, le valutazioni sul comfort e sulla frenata sono soggettive.

Tragitto urbano

Nel traffico la bici dà il meglio. Il sensore di coppia rende le ripartenze dai semafori immediate ma controllabili, senza quello strappo improvviso tipico dei sistemi a cadenza. Il telaio ribassato permette di appoggiare un piede a terra senza contorsioni e le ruote da 20 pollici rendono la bici agile negli spazi stretti. In curva, però, l’avantreno piccolo la rende un po’ nervosa: serve qualche uscita per prendere le misure. In rettilineo è stabile e procede dritta senza correzioni continue.

Salita

Su una salita lunga e regolare, con PAS 3 e un rapporto agile, la bici ha mantenuto una velocità costante senza costringermi a spingere troppo. Premendo il tasto Boost nei tratti più ripidi, la spinta aumenta in modo netto per qualche secondo. La differenza si sente, anche se senza una misura strumentale non posso confermare i 75 Nm dichiarati.

Asfalto rovinato

La scelta degli pneumatici da 2,125 pollici è probabilmente quella che più distingue questa bici dalle altre pieghevoli ENGWE. Le gomme sono meno larghe rispetto a quelle delle fat bike e questo favorisce una maggiore agilità sull’asfalto, oltre a rendere la bicicletta meno ingombrante.

Il compromesso riguarda il comfort. Una gomma più stretta offre meno volume d’aria e tende a trasmettere maggiormente le irregolarità del fondo stradale. La forcella anteriore idraulica da 50 mm, con blocco regolabile, aiuta ad assorbire buche e piccoli ostacoli, ma non trasforma la bici in un mezzo pensato per affrontare percorsi sconnessi.

ENGWE O20 Boost · Credits: TecnoAndroid

Anche la posizione di guida contribuisce a renderla adatta agli spostamenti quotidiani. Il telaio ribassato facilita la salita, mentre la possibilità di regolare manubrio e sella consente di adattare la postura. La sella tuttavia non ha la stessa impostazione ampia e imbottita che si trova su alcune fat bike.

Frenata e piegatura

I freni idraulici fermano la bici con decisione e si dosano bene anche con due dita. In qualche occasione hanno emesso un leggero fischio, soprattutto dopo la pioggia. La piegatura, ripetuta più volte di seguito, è diventata rapida dopo pochi tentativi; il limite resta sollevare 26,5 kg per caricarla nel bagagliaio.

Carico in auto

Il quarto scenario giustifica l’esistenza stessa di una pieghevole e ho ripetuto più volte la sequenza completa: chiusura accanto all’auto, sollevamento nel bagagliaio, trasporto, scarico e riapertura. La parte meccanica scorre senza intoppi, mentre lo sforzo fisico si concentra tutto nel sollevamento. Prima di sollevarla conviene individuare punti di presa solidi sul telaio, evitando cavi e componenti mobili, e valutare se farsi aiutare. Chi ha una soglia di carico alta, come quella di molti SUV, farà più fatica rispetto a chi guida una station wagon con il piano più basso.

Riaperta e pronta a ripartire, la bici non ha mai richiesto regolazioni: manubrio e sella restano nella posizione scelta, e il display si riaccende con le impostazioni precedenti.

Il limite di queste prove è evidente: un periodo d’uso relativamente breve non dice nulla sull’usura a lungo termine di cerniera, cuscinetti e trasmissione. Su questi aspetti servirà un riscontro dopo molti mesi.

Il risultato è una bicicletta che sembra avere un’identità abbastanza chiara: privilegiare la mobilità urbana, la gestione degli spazi e la semplicità d’utilizzo, senza inseguire prestazioni da trekking o da fuoristrada. Alcuni aspetti meritano però un approfondimento dedicato.

Approfondimenti

Il sistema di chiusura

La pieghevolezza non dipende soltanto dalla presenza di una cerniera sul telaio. Conta soprattutto quanto sia semplice completare l’operazione e quanto sia stabile la bicicletta durante il procedimento.

ENGWE ha previsto un sistema che permette di mantenere la bici in posizione verticale grazie al cavalletto centrale a doppia gamba. In questo modo si può procedere alla chiusura senza dover necessariamente appoggiare la bici a una parete o cercare un punto d’appoggio.

Oltre al telaio, si ripiegano anche il manubrio e i pedali. È un dettaglio importante perché riduce ulteriormente l’ingombro finale e rende più agevole sistemare la bicicletta in spazi ristretti. Da chiusa misura 88 x 52,5 x 85 cm: non sono dimensioni record per la categoria, e la compatibilità con il bagagliaio va verificata misurando anche l’apertura di carico, non soltanto il volume disponibile.

La sequenza diventa naturale dopo un paio di tentativi: cavalletto giù, pedali chiusi, leva della cerniera centrale aperta, telaio ripiegato, poi il piantone del manubrio. In meno di un minuto è pronta. Bisogna però fare attenzione ai cavi che passano vicino alla cerniera: chiudendo il telaio con troppa fretta, il rischio di pizzicarne uno è concreto.

Il limite resta il peso di 26,5 kg, che rende il modello più adatto a chi vuole un mezzo da riporre o caricare occasionalmente che a chi cerca un modello da sollevare continuamente e trasportare a mano.

Sensore di coppia e modalità Boost nella pratica

Il sensore di coppia cambia il rapporto con la bici più di quanto la scheda tecnica lasci intuire. Con un sensore di cadenza, il motore spinge appena i pedali girano, indipendentemente da quanto ci si impegni. Qui, invece, l’assistenza segue la pressione esercitata sul pedale. Il risultato è una guida che somiglia a quella di una bici muscolare con un vento costante alle spalle.

Questo approccio ha un effetto positivo anche sulla sicurezza. In un parcheggio affollato, pedalando piano nelle aree in cui è consentito, non ho avvertito scatti improvvisi. Quando si smette di pedalare, l’assistenza si interrompe.

La modalità Boost funziona come un aiuto temporaneo e alza l’assistenza per qualche istante, sempre entro il limite di 25 km/h. L’ho trovata utile soprattutto in due situazioni: la ripartenza in salita con il portapacchi carico e l’immissione in un incrocio dove serve liberare in fretta la carreggiata. Usata con criterio non pesa troppo sull’autonomia; abusarne, invece, accorcia la durata della carica.

La differenza tra i cinque livelli è percepibile e ben scalata: PAS 1 è poco più di un sostegno, utile in piano per risparmiare energia. PAS 3 mi è sembrato il compromesso migliore per la città, mentre PAS 5 diventa interessante in salita o quando si vuole arrivare a destinazione senza sudare.

Freni e trasmissione

La dotazione meccanica comprende un cambio Shimano Altus a otto rapporti e freni a disco idraulici con pinze a doppio pistoncino e rotori da 160 mm, sia all’anteriore sia al posteriore. Una configurazione adeguata a una bici urbana di questa categoria, con un impianto frenante che permette di modulare la frenata con maggiore precisione rispetto a un sistema meccanico tradizionale.

I dischi da 160 mm richiedono di valutare la frenata nel suo insieme, considerando anche pinze, pastiglie, carico e percorso. Nelle frenate ripetute in discesa non ho percepito cali evidenti di potenza, ma su discese lunghe e ripide, magari con un carico importante, dischi più grandi avrebbero offerto un margine maggiore. Non ho individuato con certezza la causa del leggero fischio emerso in qualche occasione.

Il cambio Altus è un componente d’ingresso della gamma Shimano, che ho trovato affidabile e semplice da registrare in qualsiasi officina. I passaggi di rapporto sono precisi, anche se non fulminei. Il trattamento antiruggine della catena è utile, ma non elimina la necessità di pulirla e lubrificarla né di proteggere la bici dalle intemperie. Chi cerca la manutenzione minima, però, deve sapere che alcune pieghevoli concorrenti di fascia superiore adottano cinghia e cambio al mozzo, soluzioni più pulite e meno soggette ai colpi.

Comfort, gomme e forcella

Il comfort è il terreno su cui questa pieghevole accetta più compromessi, con gomme da 2,125 pollici e struttura antiforatura che privilegiano scorrevolezza e resistenza alle forature rispetto all’assorbimento delle asperità. Sui sampietrini, per fare un esempio molto romano, le vibrazioni arrivano al manubrio e alla sella in modo netto.

La forcella idraulica da 50 mm fa il suo lavoro sulle buche singole e sui tombini, e il blocco permette di irrigidirla quando si pedala su asfalto liscio. Il retrotreno non ha sospensioni, quindi il posteriore resta affidato alla sella e alla pressione degli pneumatici. Un piccolo trucco: abbassare leggermente la pressione, restando nei limiti indicati sul fianco della gomma, migliora il comfort senza penalizzare troppo la scorrevolezza.

La sella ENGWE è morbida, ma più snella di quelle delle fat bike del marchio. Per tragitti di mezz’ora è più che sufficiente; nelle uscite più lunghe, chi è sensibile potrebbe valutare un reggisella ammortizzato, che ENGWE propone spesso come omaggio nei bundle promozionali.

Bike Tracker e protezione dal furto

Interessante anche il sistema ENGWE Bike Tracker, dichiarato compatibile con iOS e Android. Può aggiungere un livello di controllo in caso di smarrimento o furto, ma occorre seguire le istruzioni del localizzatore ricevuto per verificare l’abbinamento alla rete Apple Dov’è o Google Find Hub. Naturalmente non sostituisce un buon sistema antifurto.

Il tracker è incluso nella confezione e si inserisce in un alloggiamento nascosto previsto dal telaio, così da non essere individuato al primo sguardo. Non ha una SIM, quindi la posizione viene aggiornata sfruttando la rete di dispositivi Apple o Android che passano nelle vicinanze. In città la copertura è buona; in campagna o in zone poco frequentate l’aggiornamento può essere molto più lento.

L’eventuale passaggio da un ecosistema all’altro va eseguito secondo le istruzioni del tracker e non bisogna presumere che funzioni contemporaneamente su entrambe le reti. È un aiuto concreto per recuperare il mezzo, ma il primo strumento resta un buon lucchetto, possibilmente di tipo pieghevole o ad arco.

Luci, impermeabilità e sicurezza

Le luci sono un aspetto spesso trascurato sulle bici economiche. Qui il faro anteriore da 40 lux e il fanale posteriore hanno l’omologazione tedesca K-Mark, un riferimento ai requisiti tedeschi per l’illuminazione stradale. Anche il corretto orientamento del faro resta importante per non abbagliare. Su strade illuminate si vede bene ed è facile farsi vedere; su strade extraurbane completamente buie, una luce supplementare non guasta.

Il produttore dichiara gradi di protezione differenziati: IPX7 per i cablaggi, IPX6 per display e luci, IPX5 per motore e centralina, IPX4 per il vano batteria. Sono livelli di resistenza all’acqua dei singoli componenti, non una garanzia di impermeabilità assoluta della bici. Vanno evitate immersioni, lavaggi ad alta pressione e ricariche con contatti umidi.

ENGWE dichiara conformità CE ed EN 15194 con certificazione TÜV. Questo riferimento non sostituisce la verifica dei requisiti di circolazione, tra cui potenza nominale, limite dell’assistenza e funzionamento legato alla pedalata. Il manuale ricorda infine di non sedersi sulla bici con il cavalletto aperto, perché il carico può danneggiarlo.

Differenze rispetto alle fat bike ENGWE

Chi conosce il catalogo ENGWE associa il marchio alle gomme da 4 pollici e alle linee massicce. Questa pieghevole va nella direzione opposta, e il confronto con modelli come la L20 3.0 Boost, più costosa e dotata di sospensioni complete, aiuta a capire il suo posizionamento.

Le fat bike assorbono meglio le asperità e trasmettono una sensazione di stabilità superiore sullo sterrato. In cambio sono più lente a reagire, più rumorose sull’asfalto per via del battistrada e più ingombranti da piegate. Questa bici, con gomme più sottili, mi è sembrata più scorrevole in città e occupa meno spazio in larghezza. Non ho misurato un eventuale vantaggio nei consumi, che dipendono anche da battistrada, pressione e percorso.

C’è poi una questione di stile. Le fat bike attirano gli sguardi, questa pieghevole passa quasi inosservata. Per chi la lega davanti a un ufficio o a una stazione, la discrezione può essere un vantaggio estetico, senza considerarla una protezione dal furto.

Chiusa la parte sugli aspetti tecnici, resta da capire cosa offre la bici nell’uso quotidiano, al di là di motore e componenti.

Funzionalità: cosa si può fare ogni giorno

L’elenco delle funzioni pratiche è più lungo di quanto ci si aspetti in questa fascia di prezzo. Il portapacchi da 15 kg accoglie una borsa laterale o la spesa della settimana. I parafanghi, inclusi di serie, evitano di arrivare in ufficio con una striscia di fango sulla schiena. Il cavalletto centrale tiene la bici dritta anche con il carico, cosa che un cavalletto laterale non sempre garantisce.

La modalità Walk merita una menzione perché quando si deve spingere la bici a mano su una rampa del garage o lungo un marciapiede, il motore la accompagna a passo d’uomo. Con un mezzo di quasi 27 kg, è una piccola comodità che si apprezza ogni volta.

La regolazione di sella e manubrio non richiede attrezzi: lo sgancio rapido del reggisella e il piantone pieghevole permettono di adattare la bici a utenti diversi in pochi secondi. È utile in famiglia, quando la stessa bici viene usata da persone con altezze differenti, nell’intervallo dichiarato tra 155 e 190 cm.

La batteria estraibile consente di ricaricare in casa o in ufficio lasciando la bici altrove. Il pacco può anche essere spento separatamente, un dettaglio utile durante le soste prolungate, seguendo le indicazioni di conservazione del manuale. Il tracker e l’app completano il quadro con funzioni di monitoraggio e localizzazione.

ENGWE suggerisce un’idea d’uso che trovo sensata: con due bici piegate nel bagagliaio, una coppia può spostarsi in auto e poi esplorare una città o una località di villeggiatura in sella. È un utilizzo che i camperisti hanno già individuato, visto l’interesse delle riviste di settore per questo modello.

Messe insieme tutte queste considerazioni, il bilancio tra punti forti e debolezze diventa abbastanza netto.

Pregi e difetti

La ENGWE O20 Boost è una proposta interessante per chi cerca una bicicletta elettrica pieghevole con una dotazione tecnica completa. Il sensore di coppia, la batteria da 720 Wh, i freni idraulici e il sistema di chiusura con cavalletto centrale sono elementi che contribuiscono a renderla più versatile rispetto a una pieghevole essenziale.

Non è però una bici particolarmente leggera. I suoi 26,5 kg rappresentano un limite concreto per chi deve trasportarla spesso a mano. Anche il comfort sulle strade dissestate non può essere paragonato a quello di una fat bike con pneumatici molto più larghi.

Pregi

Sensore di coppia con erogazione naturale e spinta generosa

Batteria da 720 Wh estraibile e ricarica dichiarata in circa 3,5-4 ore

Dotazione completa: portapacchi, parafanghi, luci omologate e tracker

Freni idraulici ben modulabili

Difetti

Peso di 26,5 kg impegnativo da sollevare

Comfort limitato sui fondi sconnessi

Cablaggio poco ordinato vicino a cerniera e manubrio

Motore udibile ai livelli di assistenza più alti

Resta da valutare l’aspetto che spesso decide l’acquisto: il prezzo.

Prezzo: quanto costa e come si posiziona

Il prezzo di listino indicato è di 1.299 euro, mentre la promozione di lancio è stata proposta a 1.099 euro. Nel momento in cui scrivo, sullo store europeo ufficiale la bici è in vendita a 1.199 euro, con lo stesso prezzo per tutte e tre le colorazioni. Alcune configurazioni e inserzioni riportano cifre differenti, quindi è opportuno verificare il prezzo effettivo prima dell’acquisto.

Sul sito del produttore si trovano spesso bundle che includono omaggi come il lucchetto pieghevole o il reggisella ammortizzato, oltre all’estensione di garanzia acquistabile a parte. ENGWE pubblicizza una garanzia commerciale di uno o due anni a seconda dei componenti, distinta dalla garanzia legale di conformità di due anni dovuta dal venditore al consumatore in Italia. Per l’assistenza conviene verificare i canali del produttore e le officine effettivamente disponibili nella propria zona. È un aspetto da considerare rispetto ai marchi venduti nei negozi di bici tradizionali.

Le pieghevoli con motore centrale e trasmissione a cinghia possono costare molto di più, ma peso, finiture e disponibilità dell’assistenza vanno confrontati sul singolo modello. Dentro il catalogo ENGWE, questa pieghevole costa meno della L20 3.0 Boost a sospensione completa e rinuncia a parte del comfort in favore di agilità e ingombri ridotti.

A questo prezzo, il rapporto tra dotazione e costo è tra i più convincenti della categoria.

Conclusioni

Dopo averla usata nel traffico, in salita e nel bagagliaio, ho un’idea abbastanza chiara di cosa sia questa pieghevole. Non è leggera, non è una bici da sterrato e non ha le finiture di un modello da tremila euro. È però una bici elettrica completa, con un motore che spinge con decisione, un sensore di coppia che rende la pedalata piacevole e una batteria capiente, che potrebbe coprire una settimana di tragitti urbani brevi in condizioni favorevoli.

La consiglierei a chi vive in appartamento con un ripostiglio o un garage, a chi vuole tenere una bici nel bagagliaio per muoversi in città una volta parcheggiata l’auto, a chi viaggia in camper e cerca un mezzo pratico per gli spostamenti brevi. È adatta anche a chi deve affrontare qualche salita ogni giorno e non vuole arrivare in ufficio sudato.

La sconsiglierei invece a chi deve salire e scendere più rampe di scale ogni giorno con la bici in spalla, o a chi pedala soprattutto su strade sterrate e cerca il massimo comfort.

La mia impressione è che ENGWE abbia fatto una scelta sensata nel differenziare questa bicicletta dalle proprie fat bike; la consiglierei soprattutto a chi ha bisogno di una pieghevole ben equipaggiata e non considera il peso un problema decisivo.

ENGWE O20 Boost 8.0/10 Una pieghevole urbana completa: il sensore di coppia rende la pedalata naturale, la batteria da 720 Wh copre senza problemi una settimana di tragitti e la dotazione è ricca per il prezzo. I limiti sono il peso di 26,5 kg e un comfort contenuto sui fondi sconnessi. Pro Sensore di coppia con erogazione naturale e spinta generosa Batteria da 720 Wh estraibile e ricarica in circa 3,5 ore Dotazione completa: portapacchi, parafanghi, luci omologate e tracker Freni idraulici ben modulabili Contro Peso di 26,5 kg impegnativo da sollevare Comfort limitato sui fondi sconnessi Cablaggio poco ordinato vicino a cerniera e manubrio Motore udibile ai livelli di assistenza più alti

Recensione TecnoAndroid La nostra valutazione 8 /10 + Pro ✓ Sensore di coppia con erogazione naturale e spinta generosa

✓ Batteria da 720 Wh estraibile e ricarica in circa 3,5 ore

✓ Dotazione completa: portapacchi, parafanghi, luci omologate e tracker

✓ Freni idraulici ben modulabili − Contro × Peso di 26,5 kg impegnativo da sollevare

× Comfort limitato sui fondi sconnessi

× Cablaggio poco ordinato vicino a cerniera e manubrio

× Motore udibile ai livelli di assistenza più alti

Fonte: TecnoAndroid