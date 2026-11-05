Garmin Descent X10: computer subacqueo con 50 ore di immersione

Garmin Descent X10 è il nuovo computer subacqueo con cui l’azienda allarga la famiglia Descent, la linea dedicata a chi pratica immersioni. Si tratta del modello d’ingresso della gamma, realizzato con plastiche recuperate dalle coste oceaniche e pensato per rendere la lettura dei dati immediata anche per i principianti, sia in piscina che in mare aperto.

Nella gerarchia della serie, Descent X10 si colloca sotto modelli decisamente più blasonati e costosi come X30 e X50i. L’idea di fondo è offrire le informazioni essenziali a colpo d’occhio, senza complicazioni inutili. Per questo Garmin ha scelto un display monocromatico da 2,1 pollici abbinato a caratteri molto grandi, una combinazione che punta a massimizzare la sicurezza sott’acqua in qualunque condizione ambientale e di luce.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Modalità d’immersione, autonomia e funzioni per scuole e sub esperti

Sul fronte delle attività il nuovo computer subacqueo supporta le immersioni con gas singolo, l’apnea e la modalità profondimetro fino a 100 metri. L’interfaccia è intuitiva e cambia in base all’attività selezionata, così da mostrare soltanto ciò che serve davvero in quel momento.

Passando alla batteria, l’unità ricaricabile agli ioni di litio garantisce fino a 50 ore di immersione con una singola carica. In standby i consumi sono praticamente nulli e l’autonomia arriva così fino a 6 mesi, un dato che permette di lasciare il dispositivo nel cassetto tra una vacanza e l’altra senza troppe preoccupazioni.

A completare il quadro c’è l’app Garmin Dive, che sincronizza in automatico i dati e consente di consultare lo storico delle uscite, salvare i luoghi esplorati, gestire l’attrezzatura e analizzare ogni dettaglio delle sessioni. La funzione Metriche di profondità NDL Aware offre invece una visione immediata di come le variazioni di profondità incidano sul limite di non decompressione, aiutando i subacquei a gestire con consapevolezza il tempo trascorso sul fondo.

Chi ha già parecchie immersioni alle spalle può contare su Setup Sharing, novità che sincronizza automaticamente la configurazione tra i computer compatibili della gamma Descent. Poi c’è la nuova Rental mode, pensata per scuole e centri d’immersione che noleggiano l’attrezzatura. Questa modalità permette di impostare il dispositivo in base al livello di esperienza del sub e di ripristinarlo velocemente tra un utilizzo e il successivo.

Materiali riciclati, specifiche tecniche e prezzo in Italia

Dal punto di vista costruttivo Garmin Descent X10 ha una cassa rettangolare che si fissa al polso con i consueti cinturini QuickFit in silicone da 26 mm ad aggancio rapido. Per i materiali il marchio elvetico statunitense ha puntato su plastiche riciclate provenienti dalle coste oceaniche e altrimenti destinate a finire in mare, una scelta che testimonia l’impegno verso un’innovazione più responsabile e sostenibile. Lunetta e cassa sono in plastica fibrorinforzata mentre lo schermo è protetto da vetro rinforzato chimicamente.

Entrando nel dettaglio della scheda tecnica, il dive computer misura 56,4 x 72,2 x 20,2 mm e pesa 90 grammi senza cinturino. Il display è di tipo MIP con risoluzione di 320 x 240 pixel, la memoria da 120 MB basta per circa 200 immersioni e tra i sensori figurano termometro e profondimetro. Non mancano Bluetooth e GPS, con piena compatibilità sia con Android che con iOS. Il cinturino si adatta a polsi da 140 a 360 mm e la certificazione copre le immersioni fino a 100 metri.

Chi desidera una nota di colore può acquistare le cover di protezione della lunetta, proposte nelle tinte Amp Yellow, Aqua, Purple Iris e Black. Lo smartwatch da immersione vero e proprio arriverà invece in un’unica colorazione, Black, e sarà in vendita in Italia dal 6 novembre 2026 al prezzo consigliato di 349,99 euro sul sito ufficiale e presso i rivenditori autorizzati.

Le cover per la lunetta di Descent X10 si comprano separatamente sul sito ufficiale al prezzo consigliato di 19,99 euro ciascuna.

Fonte: TecnoAndroid