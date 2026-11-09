Smart TV lenta, come velocizzare Google TV prima di cambiarla

Una smart TV lenta non è per forza da buttare. Capita spesso che il pannello continui a offrire ottime immagini mentre aprire un’app o scorrere i menu diventa una prova di pazienza. Prima di comprare un modello nuovo conviene intervenire sulla parte smart del televisore. Eliminare le app che nessuno usa più, liberare spazio e accorciare le animazioni può rendere decisamente più piacevole un apparecchio con qualche anno alle spalle.

Va detto subito che i risultati dipendono dall’hardware e dallo stato del software. Nessuna impostazione può rendere il processore più potente, però alcuni accorgimenti risolvono i problemi delle applicazioni o riducono le attese nell’interfaccia. I passaggi riguardano soprattutto Google TV, quindi nomi e posizione delle voci possono cambiare a seconda del produttore e della versione del sistema.

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Riavvio, aggiornamenti e pulizia delle app

Il primo tentativo è il più banale ma spesso funziona: un riavvio dal percorso Impostazioni, Sistema, Riavvia. È una delle operazioni suggerite da Google quando il dispositivo si blocca, risponde a rilento o impiega troppo tempo ad aprire le applicazioni. Nello stesso controllo rientrano gli aggiornamenti di sistema, che di solito si trovano in Sistema, Informazioni, Aggiornamento di sistema. Anche le app meritano un’occhiata. Nel Google Play Store basta aprire il profilo e poi la sezione dedicata alla gestione di applicazioni e giochi per cercare e installare le nuove versioni. Durante l’installazione il televisore potrebbe rallentare per un po’, quindi meglio aspettare che abbia finito prima di giudicare il risultato.

Dopo anni di utilizzo nell’elenco restano spesso servizi di streaming abbandonati, giochi provati una volta sola e strumenti mai più aperti. Disinstallarli fa recuperare spazio, cosa particolarmente utile su una smart TV lenta con poca memoria interna. Dalle impostazioni, nella sezione App e poi Mostra tutte le app, si seleziona ogni programma e si controlla se è disponibile il comando per rimuoverlo. La pulizia va concentrata sui software scaricati e ormai inutilizzati.

Quando invece è una singola app a bloccarsi o a comportarsi male si può provare Svuota cache, raggiungibile dalla sua scheda nello stesso menu. La cache raccoglie file temporanei e cancellarli può aiutare con certi malfunzionamenti oltre a liberare spazio, anche se un miglioramento generale delle prestazioni non è garantito. Pure TCL inserisce questa procedura tra le indicazioni per i suoi Google TV lenti. Attenzione però a non confondere Svuota cache con Cancella dati. Il primo di norma conserva accessi e impostazioni, il secondo può riportare l’app alle condizioni iniziali e costringe a rifare il login. Per una semplice pulizia dei file temporanei non serve azzerare tutto.

Animazioni più brevi per muoversi tra i menu

Un altro intervento riguarda il tempo speso negli effetti di apertura delle finestre e nelle transizioni. Ridurne la durata rende la navigazione più immediata, pur senza velocizzare il caricamento dei contenuti né aumentare la potenza del televisore. Su Google TV bisogna prima abilitare le Opzioni sviluppatore. Il percorso passa in genere da Impostazioni, Sistema, Informazioni. Qui si seleziona la voce Build del sistema operativo Android TV e si preme sette volte il tasto di conferma del telecomando, finché non compare il messaggio di attivazione.

Tornando nella sezione Sistema appare il nuovo menu. Le voci da modificare sono scala animazione finestra, scala animazione transizione e scala durata animatore, con nomi che possono variare. Se disponibili si possono portare da 1x a 0,5x per accorciare le animazioni, e la documentazione Android conferma che una scala inferiore rende più rapidi gli effetti di finestre e transizioni. La modifica è reversibile, basta rimettere 1x. Il beneficio riguarda soprattutto la percezione delle attese tra una schermata e l’altra, mentre un’app lenta a elaborare una richiesta resterà tale.

Quando conviene un dispositivo HDMI

Se lo schermo funziona ancora bene ma la parte smart è diventata poco usabile, un lettore esterno permette di affidare app e navigazione a un altro dispositivo. Fire TV Stick, Apple TV 4K e Google TV Streamer sono alcuni esempi. Collegandoli a una porta HDMI si usa la loro interfaccia al posto di quella integrata, una possibilità da valutare soprattutto quando la pulizia del software non basta più o le applicazioni necessarie mancano sul vecchio sistema.

Prima dell’acquisto conviene verificare che il modello scelto supporti i servizi usati abitualmente e le caratteristiche audio e video desiderate. Un lettore esterno può rinnovare la parte smart, ma risoluzione e qualità del pannello restano quelle del televisore.

Fonte: TecnoAndroid