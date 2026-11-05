HyperOS 4: roadmap ufficiale, si parte a novembre con Xiaomi 17

Il rilascio di HyperOS 4 entra finalmente nel vivo. La nuova interfaccia di Xiaomi arriverà nel corso di novembre su Xiaomi 17 e Xiaomi 17 Ultra, poi raggiungerà gradualmente tutti gli altri smartphone e tablet compatibili. Le tempistiche sono quelle indicate nella roadmap ufficiale pubblicata dal produttore cinese, che divide la distribuzione in tre ondate tra novembre e dicembre 2026.

L’aggiornamento ha debuttato in anteprima a settembre su Xiaomi 18 Pro e Pro Max. Porta con sé il nuovo design traslucido Soft Light Glass, prestazioni migliorate e una gestione più intelligente dei dispositivi. Fra le novità più attese c’è però la maggiore integrazione con l’ecosistema Apple, pensata per rendere più semplice la convivenza con iPhone, iPad e Mac. Va detto che Xiaomi mette le mani avanti su un punto preciso: alcune funzioni ed effetti grafici di Soft Light Glass potrebbero cambiare da un modello all’altro, quindi l’esperienza non sarà del tutto identica su ogni dispositivo.

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La prima ondata da inizio novembre 2026

Il gruppo più numeroso è quello che riceverà HyperOS 4 già dai primi giorni di novembre. Sul fronte dei top di gamma ci sono Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone, Xiaomi 17, Xiaomi 17T Pro e Xiaomi 17T, insieme a Xiaomi 15 Ultra e Xiaomi 15. Ricco anche il capitolo REDMI, con REDMI Note 17 Pro Max 5G, REDMI Note 17 Pro 5G, REDMI Note 17 5G e REDMI Note 17, a cui si aggiungono REDMI Note 15 Pro+ 5G, REDMI Note 15 Pro 5G, REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 5G e REDMI Note 15.

Nella stessa finestra rientrano pure REDMI 17 5G, REDMI 17, REDMI 17C 5G, REDMI 15C 5G e REDMI 15C. La famiglia POCO risponde con una lista altrettanto lunga, che comprende POCO F8 Ultra, POCO F8 Pro, POCO X8 Pro Max, POCO X8 Pro, POCO X8 Pro Iron Man Edition, POCO X8, POCO M8 Pro, POCO M8, POCO C95 Pro e POCO C85. Chiudono il primo blocco i tablet Xiaomi Pad 8 Pro e Xiaomi Pad 8.

Metà novembre e dicembre per tutti gli altri

Da metà novembre il nuovo sistema passerà a un secondo gruppo di dispositivi. Ci sono Xiaomi 15T Pro e Xiaomi 15T, poi POCO F9 Ultra, POCO F9 Pro, POCO F7 Ultra, POCO F7 Pro, POCO F7, POCO X7 Pro e POCO X7 Pro Iron Man Edition. Qui la parte del leone la fanno però i tablet, ovvero Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad Mini, REDMI Pad 2 Pro 5G, REDMI Pad 2 Pro, POCO Pad X1 e POCO Pad M1.

L’ultima tranche è prevista a partire da dicembre 2026 e riguarda soprattutto i modelli delle generazioni precedenti. Fra gli Xiaomi compaiono Xiaomi MIX Flip, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 13, oltre a Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 13T Pro e Xiaomi 13T. Ampia la presenza di REDMI con REDMI Note 14 Pro+ 5G, REDMI Note 14 Pro 5G, REDMI Note 14 Pro, REDMI Note 14 5G, REDMI Note 14, REDMI 15 5G, REDMI 15, REDMI Note 14S e REDMI A7 Pro.

Sempre a dicembre toccherà ai POCO più datati o di fascia più accessibile, cioè POCO F6 Pro, POCO F6, POCO X8s, POCO X7, POCO X6 Pro, POCO M8s 5G, POCO M7 e POCO C81 Pro. Per quanto riguarda i tablet, l’aggiornamento arriverà su Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, REDMI Pad 2 9.7, REDMI Pad 2 9.7 4G, REDMI Pad 2, REDMI Pad 2 4G e POCO Pad C1.

Fonte: TecnoAndroid