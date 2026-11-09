Teletrasporto quantistico: dati via fibra Internet fino a 30 km

Il teletrasporto quantistico sembra un’idea presa in prestito da un film di fantascienza, eppure negli ultimi tempi la ricerca scientifica ha messo a segno risultati sempre più sorprendenti. Gli esperimenti più recenti hanno mostrato che è possibile trasferire informazioni quantistiche attraverso le stesse reti in fibra ottica usate ogni giorno per il normale traffico Internet. Una tecnologia del genere potrebbe rivoluzionare il modo di comunicare e, per vie indirette, avere conseguenze importanti anche sul mondo dei trasporti. Da qui nasce una domanda che in molti si pongono, cioè se si stia davvero andando verso un futuro senza auto elettriche, ibride e a combustione.

Dagli Stati Uniti a Berlino, i passi avanti della ricerca

Il risultato più interessante arriva dagli Stati Uniti. I ricercatori della Northwestern University sono riusciti a far convivere informazioni quantistiche e traffico Internet tradizionale dentro la stessa infrastruttura in fibra ottica. Non si tratta però di un debutto assoluto, perché già nel 2024 lo stesso gruppo di studiosi aveva portato a termine un esperimento di teletrasporto quantistico su 30,2 chilometri di fibra, con una linea che nel frattempo era impegnata anche nella trasmissione di dati convenzionali a 400 Gbps.

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A luglio 2026 è arrivato un ulteriore passo in avanti. Il team ha distribuito particelle quantisticamente correlate lungo 24,4 chilometri di fibra commerciale tra Evanston e Chicago, riuscendo a mantenere una fedeltà superiore al 94%. Anche il Vecchio Continente ha detto la sua con risultati di tutto rispetto. A Berlino, nel gennaio 2026, Deutsche Telekom e Qunnect hanno dimostrato il teletrasporto di informazioni quantistiche su 30 chilometri di fibra commerciale, raggiungendo una fedeltà media del 90%.

Cosa viene trasferito davvero e cosa no

Qui serve sgombrare il campo da un equivoco piuttosto diffuso. A differenza di quanto si vede al cinema, questa tecnologia non permette di spostare un oggetto da un luogo all’altro senza attraversare lo spazio. Il teletrasporto quantistico trasferisce lo stato quantistico di una particella sfruttando l’entanglement, ovvero quel legame particolare che può unire due particelle anche quando si trovano a grande distanza l’una dall’altra. Non vengono spediti atomi, corpi o tantomeno automobili. Ciò che viaggia sono informazioni codificate negli stati quantistici.

C’è poi un altro dettaglio che ridimensiona parecchio le fantasie più spinte. Il procedimento richiede anche la trasmissione di informazioni attraverso un normale canale classico, quindi non consente comunicazioni istantanee più veloci della luce. Le applicazioni più promettenti riguardano la nascita di un futuro Internet quantistico, comunicazioni più sicure e il collegamento tra computer quantistici distribuiti in aree geografiche diverse. Per arrivare a una rete utilizzabile su larga scala serviranno comunque ulteriori progressi sul fronte della stabilità, dei costi e delle infrastrutture.

Le automobili rischiano davvero di sparire?

Anche ipotizzando lo sviluppo di reti quantistiche estremamente avanzate, trasferire informazioni non significa affatto poter spostare fisicamente persone e merci. Le automobili continueranno a essere indispensabili per raggiungere luoghi non serviti da infrastrutture dedicate, trasportare materiali, gestire le emergenze e garantire la mobilità di tutti i giorni.

Il settore automotive sta attraversando una trasformazione tecnologica profonda, ma la direzione presa è un’altra e punta sull’elettrificazione, sull’efficienza energetica e sulla guida assistita, non certo sulla scomparsa dei veicoli. Il vero impatto delle nuove scoperte potrebbe farsi sentire in modo indiretto, grazie a sistemi di comunicazione più evoluti, reti informatiche sicure e nuove capacità di calcolo. Il teletrasporto quantistico rappresenta quindi un traguardo scientifico importante, ma non decreta la fine delle quattro ruote, e almeno per ora auto elettriche, ibride e motori a combustione continueranno a essere protagonisti della mobilità.

Fonte: TecnoAndroid