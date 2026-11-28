Con l’ultima build di prova di Windows 11, Microsoft ha ripreso in mano un’idea che accompagna i suoi sistemi operativi da moltissimo tempo, cioè integrare i contatti personali direttamente nell’interfaccia. Il risultato è un nuovo widget People, apparso nella versione identificata dal numero 26340.10032 e distribuita attraverso il canale Experimental. Non si parla quindi di una novità già pronta per tutti gli utenti, ma di una funzione ancora in fase di test, riservata a chi segue da vicino le versioni in sviluppo della piattaforma.

Il fatto che la novità arrivi proprio da questo canale dice già molto sulla sua natura. Qui finiscono le funzioni che Microsoft vuole mettere alla prova prima di decidere cosa farne. Il widget People potrebbe evolversi, cambiare aspetto oppure restare per sempre un esperimento, e al momento nulla indica con certezza quale strada prenderà.

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Come funziona il widget People su Windows 11

Il meccanismo è piuttosto semplice e punta tutto sull’immediatezza. Il nuovo componente raccoglie i nominativi presenti nelle app di messaggistica supportate e li mostra all’interno del pannello Widget di Windows 11. Basta poi un clic su uno dei nomi in elenco per essere portati direttamente alla conversazione con quella persona, dentro l’applicazione di riferimento. Niente passaggi intermedi, niente ricerca manuale della chat giusta tra decine di finestre aperte.

Per ora le piattaforme compatibili sono soltanto due, WhatsApp e Phone Link. Un numero ridotto, che però va letto alla luce del contesto. La funzione si trova appunto nel canale Experimental e questo significa che da qui all’eventuale rilascio definitivo la lista delle app supportate potrebbe crescere. Va ricordato comunque che l’arrivo sulla versione stabile del sistema non è affatto garantito, proprio perché di esperimento si tratta.

L’approccio è diverso rispetto a una classica rubrica. Il widget non si propone come un archivio da compilare a mano ma come una scorciatoia verso le conversazioni già esistenti nelle applicazioni che si usano ogni giorno. I contatti arrivano da lì e verso lì riportano.

Un’idea che Microsoft insegue da vent’anni

Chi pensa a una trovata recente si sbaglia di parecchio. Microsoft prova a costruire una funzione di questo tipo da circa venti anni, con risultati alterni. Già nel 2003, nelle prime build di Windows Longhorn, esisteva un riquadro chiamato proprio “People”, collocato nella barra laterale del sistema. Era il primo segnale di un interesse che, a quanto pare, non si è mai davvero spento a Redmond.

Qualche anno più tardi è stata la volta di Windows Vista, uscito nel 2007, che introdusse un gadget dedicato ai contatti. La sua vita fu però piuttosto breve, perché con il passaggio a Windows 7 quella funzione andò persa e non venne riproposta. Un passo indietro netto, dopo che l’idea sembrava aver trovato finalmente una forma concreta.

Fonte: TecnoAndroid