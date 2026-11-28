Il mondo dei notebook professionali sta attraversando una fase in cui non basta più offrire un processore potente, una tastiera affidabile e un telaio resistente. Le aspettative sono cambiate: chi lavora con un portatile vuole un dispositivo capace di accompagnarlo durante l’intera giornata, gestire attività impegnative, garantire un’esperienza multimediale di qualità e integrarsi sempre meglio con smartphone, accessori e strumenti basati sull’intelligenza artificiale. È proprio in questo scenario che si inserisce il Lenovo ThinkPad X9-15p Gen 1 Aura Edition, un modello che prova a ridefinire il concetto di notebook aziendale attraverso una combinazione di hardware di ultima generazione, design più ricercato e funzionalità software pensate per rendere il lavoro meno dispersivo.

La serie X9 rappresenta anche un cambiamento importante nell’identità della famiglia ThinkPad. Il riferimento storico del marchio rimane riconoscibile, ma questa nuova generazione sceglie un approccio differente, abbandonando alcuni elementi diventati simbolici, come il TrackPoint rosso, per adottare un’impostazione più vicina ai laptop premium contemporanei. Il ThinkPad X9-15p Gen 1 Aura Edition è costruito intorno a una piattaforma Intel Core Ultra Series 3, grafica Intel Arc, memoria LPDDR5x ad alta velocità, un pannello OLED da 15,3 pollici e un ecosistema di funzionalità Aura Edition che comprende Smart Modes, Smart Share e Smart Care.

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Un ThinkPad che guarda oltre la tradizione

Credits: TecnoAndroid

Il telaio è realizzato in alluminio riciclato, con una finitura grigia che contribuisce a conferirgli un aspetto più elegante e meno legato all’immagine strettamente aziendale. Non è un notebook che cerca di attirare l’attenzione attraverso elementi vistosi: la sua impostazione è pulita, essenziale e orientata alla qualità percepita. Le dimensioni sono uno degli aspetti interessanti di questa proposta. Lenovo dichiara una larghezza di 339,5 mm e una profondità di 228,5 mm, mentre lo spessore varia da 7,25 a 7,65 mm nella parte anteriore e posteriore, raggiungendo un massimo di 17,9 mm. Il peso parte da 1,5 kg, un valore significativo considerando la diagonale del display e la batteria integrata da 88 Wh.

Il formato da 15,3 pollici permette di lavorare con una superficie più ampia rispetto ai notebook compatti, senza arrivare alle dimensioni e al peso tipici di workstation portatili più ingombranti. È una scelta che può risultare particolarmente interessante per chi alterna frequentemente scrivania, ufficio, trasferte e lavoro da remoto. Anche la struttura inferiore presenta una soluzione particolare: il cosiddetto Engine Hub, una sezione che ospita componenti fondamentali e parte delle connessioni, contribuendo al disegno complessivo del sistema. Lenovo ha previsto una struttura di ventilazione dedicata, con l’obiettivo di favorire la dissipazione del calore anche durante le attività più impegnative. È un elemento importante, soprattutto considerando la potenza della piattaforma Intel e lo spessore relativamente contenuto del dispositivo.

Intel Core Ultra Series 3: una piattaforma pensata anche per l’AI

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Il cuore del ThinkPad X9-15p Gen 1 Aura Edition è rappresentato dai processori Intel Core Ultra Series 3. La configurazione massima indicata da Lenovo prevede un Intel Core Ultra X9 388H (la nostra in prova), composto da 16 core suddivisi in 4 P-core, 8 E-core e 4 LP E-core, con un totale di 16 thread.

La presenza di differenti tipologie di core consente alla piattaforma di distribuire il carico di lavoro in maniera più articolata, affidando le operazioni più impegnative alle unità dedicate alle prestazioni e gestendo le attività meno pesanti attraverso i core orientati all’efficienza. In un notebook che deve convivere con applicazioni professionali, multitasking, servizi in background e strumenti di intelligenza artificiale, questa organizzazione assume un ruolo centrale. Il sistema può raggiungere una potenza TDP di 30 W, mentre il design termico è stato sviluppato per permettere al computer di sostenere le proprie capacità hardware in un formato sottile.

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Il processore non lavora da solo. Lenovo ha integrato una NPU in grado di raggiungere 50 TOPS, dedicata all’accelerazione delle operazioni di intelligenza artificiale eseguite localmente. CPU, GPU e NPU possono collaborare per gestire differenti tipi di elaborazione, offrendo una base hardware adatta alle funzionalità Copilot+ PC e alle applicazioni che sfruttano l’accelerazione AI. La componente grafica è affidata alla GPU integrata Intel Arc B390, disponibile nella configurazione massima prevista. La nuova architettura grafica integra fino a 12 Xe-core, con un’attenzione particolare anche alle attività creative. Non siamo davanti a un portatile dotato di GPU dedicata per workstation o gaming estremo, ma la presenza di una grafica integrata di nuova generazione può ampliare il campo d’impiego rispetto ai notebook pensati esclusivamente per applicazioni d’ufficio.

Il ThinkPad X9-15p può essere configurato con fino a 64 GB di LPDDR5x a 9600 MT/s (nel nostro caso 32GB), in dual-channel. Si tratta di memoria saldata, quindi non sostituibile come un tradizionale modulo RAM, ma la velocità e la capacità massima indicata permettono di costruire configurazioni pensate anche per chi lavora con numerose applicazioni contemporaneamente, documenti complessi, contenuti multimediali e strumenti AI. Per lo storage è previsto un singolo SSD M.2 2280, con capacità fino a 2 TB (1TB nella versione in prova). Una soluzione che offre spazio sufficiente per un archivio professionale consistente, applicazioni e progetti, pur senza prevedere nella configurazione descritta più unità interne.

Un OLED da 15,3 pollici che punta sulla qualità dell’immagine

Lenovo ha scelto un pannello OLED da 15,3 pollici con risoluzione 2.8K, pari a 2880 × 1800 pixel, in formato 16:10. Il rapporto d’aspetto è particolarmente adatto alla produttività, perché offre più spazio verticale rispetto ai classici pannelli 16:9, agevolando la consultazione di documenti, fogli di calcolo, pagine web e interfacce di editing. La tecnologia OLED è un vantaggio significativo per chi presta attenzione alla qualità visiva. I pixel possono spegnersi individualmente, permettendo di ottenere neri profondi e un contrasto elevato, con una resa delle immagini più incisiva rispetto a un tradizionale pannello LCD. Questo può fare la differenza non soltanto durante la visione di film, ma anche nella gestione di fotografie, video e contenuti con elementi scuri. La luminosità dichiarata raggiunge 500 nit in modalità SDR, mentre il pannello è indicato con un picco HDR fino a 1100 nit nella sezione dedicata al display.

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La copertura del gamut 100% DCI-P3 rappresenta un altro punto importante. Una gamma cromatica ampia può essere utile per chi lavora con fotografie, video, grafica e contenuti digitali, offrendo una base più adatta alla visualizzazione di colori ricchi e articolati. Lenovo cita inoltre il supporto Dolby Vision, X-Rite e una certificazione Eye Comfort a cinque stelle, tutto per migliorare la resa visiva, anche con la certificazione DisplayHDR True Black 600. Non manca la frequenza di aggiornamento variabile: il pannello supporta un intervallo da 30 a 120 Hz VRR. La possibilità di variare dinamicamente la frequenza permette di adattare il comportamento dello schermo al contenuto visualizzato, con vantaggi sia in termini di fluidità sia nella gestione energetica in determinate condizioni. Il display è inoltre dotato di trattamento antiriflesso e anti-impronte, due caratteristiche che possono migliorare l’esperienza quotidiana.

Sei speaker e Dolby Atmos: attenzione anche all’esperienza multimediale

Lenovo non si è limitata a costruire un notebook con un buon display. Il comparto audio è composto da sei speaker stereo, suddivisi in quattro woofer laterali da 2 W e due tweeter da 2 W. Il sistema è ottimizzato con Dolby Atmos e integra uno Smart Amplifier, mentre il comparto microfonico prevede un array a due microfoni, supporto 360° far-field ed Elevoc Voice. La disposizione di più altoparlanti, con componenti dedicati alle basse e alle alte frequenze, è interessante per un prodotto sottile. Il supporto Dolby Atmos permette di sfruttare contenuti compatibili per ottenere un’esperienza audio più immersiva.

Una webcam da 10 MP per videoconferenze e contenuti

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Il ThinkPad X9-15p Gen 1 Aura Edition integra una fotocamera UHD da 10 MP, con sensore di grandi dimensioni e supporto IR discreto. La dotazione comprende anche un e-shutter, un sensore ToF, interfaccia MIPI, fuoco fisso e riduzione temporale del rumore. Il sensore ToF può contribuire alle funzionalità di rilevamento e gestione della presenza, mentre il supporto IR è legato alle funzioni di riconoscimento compatibili. La presenza dell’e-shutter aggiunge un controllo elettronico per la privacy, permettendo di interrompere la ripresa quando la webcam non deve essere utilizzata (anche se avremmo preferito un controllo fisico).

Tastiera ThinkPad, ma con una nuova filosofia

Chi conosce i ThinkPad sa quanto la tastiera sia uno degli elementi più importanti della famiglia. Lenovo mantiene un’impostazione a sei file, con tasti multimediali Fn, retroilluminazione LED, tasto dedicato a Copilot e struttura resistente agli schizzi. La corsa dei tasti è di 1,35 mm, un valore che definisce una tastiera più sottile rispetto ad alcune generazioni ThinkPad tradizionali, ma che Lenovo accompagna con feedback tattile preciso. Il layout continua a puntare sulla produttività e sulla familiarità, senza rinunciare al carattere più moderno del dispositivo. Il cambiamento più importante è l’assenza del TrackPoint. Per molti utenti storici questa sarà una scelta difficile da digerire, perché il piccolo sistema di puntamento rosso rappresenta da sempre uno degli elementi distintivi dei ThinkPad. Lenovo ha deciso di seguire un’altra strada, puntando su una superficie di navigazione più ampia e su un touchpad in vetro con tecnologia aptica.

La tecnologia aptica consente di simulare la sensazione di clic attraverso un feedback generato dal sistema, anziché affidarsi esclusivamente a un meccanismo fisico. Il funzionamento è comunque ottimo, con una resa precisa e affidabile, anche le elevate dimensioni permettono di godere di un’esperienza nettamente superiore alla media.

Aura Edition: il software vuole diventare parte del lavoro

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La componente centrale è rappresentata dagli Aura Edition Smart Modes, sei modalità differenti che permettono di configurare il computer in base al contesto: Lavoro, Gioco, Creatività, Intrattenimento, Meeting e Apprendimento. Ogni profilo può intervenire su differenti impostazioni, tra cui VPN automatica, timer di attenzione, blocco di domini distraenti, funzioni di cancellazione del rumore, configurazioni Wi-Fi, Dolby Atmos e riproduzione video Zero Touch. L’idea è offrire un ambiente più coerente con ciò che si sta facendo, senza dover modificare manualmente una lunga serie di impostazioni ogni volta. Lenovo consente di accedere alle modalità attraverso il widget Aura oppure tramite Lenovo Vantage. Il widget può essere aperto premendo F9, mentre le configurazioni più approfondite sono disponibili nelle impostazioni di Lenovo Vantage, all’interno della sezione Device Settings e Modes. È possibile anche attivare la gestione automatica, che utilizza l’attività corrente e il comportamento appreso per selezionare la modalità più adatta.

Smart Share: collegare PC e smartphone in modo più immediato

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Un’altra funzionalità dell’ecosistema Aura è Smart Share, progettata per rendere più semplice il collegamento tra il notebook e dispositivi esterni, in particolare smartphone e accessori Bluetooth. La funzione Tap to Launch permette di avviare rapidamente la condivisione delle fotografie tra telefono e PC. È prevista la compatibilità con dispositivi iOS e Android, ma per utilizzare il sistema occorre installare e mantenere attiva l’app Smart Connect su entrambi i dispositivi, abilitare il Bluetooth e collegarsi alla stessa rete Wi-Fi. Dopo il pairing, basta appoggiare lo smartphone sul bordo sinistro o destro del display del notebook per avviare la sincronizzazione della galleria fotografica. Il sistema è pensato per facilitare il trasferimento delle immagini, soprattutto quando devono essere modificate o condivise rapidamente dal computer. Tap to Pair è invece dedicato agli accessori Bluetooth compatibili. La procedura utilizza il doppio tocco dell’accessorio sul bordo del display per avviare e confermare l’associazione, rendendo il collegamento più immediato rispetto alla ricerca manuale nelle impostazioni di Windows.

Smart Care e assistenza: il supporto entra nell’ecosistema

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Lenovo Aura Edition comprende anche Smart Care, un servizio dedicato all’assistenza e alla risoluzione dei problemi. Per un notebook professionale, la continuità operativa può essere importante quanto le prestazioni. Un problema hardware o software non riguarda soltanto il dispositivo, ma può interrompere un’intera giornata di lavoro. Un supporto accessibile e strutturato può quindi rappresentare un valore reale, soprattutto per chi utilizza il portatile come strumento principale.

Connettività: una dotazione pensata per lavorare senza adattatori

La selezione delle porte è uno degli aspetti che rende il ThinkPad X9-15p Gen 1 Aura Edition più interessante per chi lavora con periferiche e dispositivi esterni. Lenovo ha scelto una configurazione che combina Thunderbolt 4, USB-A, HDMI, lettore SD e jack audio, evitando di limitare il notebook esclusivamente alle connessioni USB-C.

Sul dispositivo troviamo:

3 porte USB-C Thunderbolt 4 , con USB 4 fino a 40 Gbps, USB Power Delivery 3.0 e DisplayPort 2.1.

, con USB 4 fino a 40 Gbps, USB Power Delivery 3.0 e DisplayPort 2.1. 1 porta USB-A da 10 Gbps , compatibile con USB 3.2 Gen 2 e Always On.

, compatibile con USB 3.2 Gen 2 e Always On. 1 HDMI 2.1 , con supporto fino a 4K a 60 Hz.

, con supporto fino a 4K a 60 Hz. 1 jack combo da 3,5 mm per cuffie e microfono.

per cuffie e microfono. 1 lettore di schede SD.

Sul fronte wireless troviamo Intel Wi-Fi 7 BE211, con connettività Wi-Fi 7 802.11be 2×2, accompagnata da Bluetooth 5.4.

Batteria da 88 Wh e ricarica rapida

La batteria integrata è una Li-Polymer da 88 Wh, una capacità considerevole per un notebook con display OLED da 15,3 pollici, capace di garantire una autonomia complessiva che si aggira attorno alle 6/7 ore di utilizzo continuativo, senza dover necessariamente ricorrere alla ricarica, anche se tutto dipende dal modo in cui il device viene effettivamente utilizzato (applicazioni, luminosità e quant’altro).

La ricarica è affidata a un alimentatore USB-C GaN da 100 W. La tecnologia al nitruro di gallio consente di realizzare alimentatori più compatti ed efficienti rispetto a soluzioni tradizionali, riducendo dimensioni e peso dell’accessorio da portare con sé. Il caricatore integra inoltre un sistema intelligente per la gestione di tensione, corrente e potenza, con l’obiettivo di mantenere un funzionamento efficiente. È supportata la tecnologia Rapid Charge, che permette di raggiungere l’80% di carica in circa un’ora.

Conclusioni: un notebook premium che deve giustificare la sua identità

Il Lenovo ThinkPad X9-15p Gen 1 Aura Edition è un prodotto che cerca di combinare caratteristiche spesso considerate separate. Da una parte troviamo la tradizione ThinkPad, con attenzione alla resistenza, alla tastiera, alla connettività e al supporto professionale. Dall’altra emerge una filosofia più moderna, fatta di OLED, design sottile, touchpad aptico, piattaforma AI e funzioni intelligenti per collegare dispositivi e personalizzare il lavoro. La configurazione hardware è ambiziosa: Core Ultra X9 388H, Intel Arc B390, NPU da 50 TOPS, fino a 64 GB di LPDDR5x a 9600 MT/s e SSD fino a 2 TB. A questo si aggiunge uno schermo OLED da 15,3 pollici con risoluzione 2.8K, copertura DCI-P3 completa, Dolby Vision e frequenza variabile fino a 120 Hz. È un insieme che lascia intuire un notebook adatto a chi non vuole limitarsi alle applicazioni di produttività più semplici, ma desidera un dispositivo versatile, con una dotazione moderna e un’esperienza visiva di livello superiore.

La scelta di eliminare il TrackPoint, tuttavia, rimane una delle decisioni più divisive. Per chi ha costruito la propria esperienza sui ThinkPad tradizionali, questo X9 rappresenta una discontinuità. Il touchpad aptico, la tastiera ridisegnata e l’estetica più contemporanea mostrano chiaramente la direzione scelta da Lenovo, ma non necessariamente incontreranno le preferenze di tutti gli utenti storici. Anche la memoria saldata va considerata in fase di acquisto: scegliere la configurazione adeguata fin dall’inizio sarà fondamentale, soprattutto se il notebook dovrà rimanere in servizio per diversi anni e gestire carichi di lavoro che potrebbero diventare più impegnativi.

Recensione TecnoAndroid La nostra valutazione 8 /10 + Pro ✓ Design e materiali di qualità

✓ Display eccellente

✓ Prestazioni ottime, anche per editing video/foto

✓ Tastiera e audio di alta qualità − Contro × Prezzo elevato

× Oscuramento privacy fotocamera non fisico

× Memoria RAM saldata

× Smart modes non sempre utili

Fonte: TecnoAndroid