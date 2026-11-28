Nel giro di appena dodici mesi l’energia necessaria per produrre auto in Italia è passata da 183 a 287 euro per megawattora. Due cifre che bastano da sole a spiegare quanto sia diventato complicato tenere in funzione le linee di montaggio nel Paese. A riportare il tema al centro del dibattito industriale è stato Emanuele Cappellano, responsabile delle attività europee di Stellantis, intervenuto all’assemblea dell’Anci, l’Associazione nazionale dei Comuni italiani.

Il manager ha messo l’accento su due nodi che l’Italia si porta dietro da anni, cioè il costo dell’energia e la lentezza della macchina amministrativa. Non si tratta di aspetti secondari per un comparto chiamato a sostenere gli investimenti nell’elettrificazione proprio mentre la concorrenza internazionale si fa sempre più agguerrita.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un rincaro del 57% che pesa su stabilimenti e fornitori

Tra settembre 2025 e settembre 2026 l’aumento della bolletta energetica registrato da Stellantis negli impianti italiani ha raggiunto il 57%. «È un aumento drammatico, che rende insostenibile il divario che ci separa da altri Paesi, non solo quelli europei», ha spiegato Cappellano. La questione chiaramente non tocca soltanto le fabbriche del Gruppo ma coinvolge anche la rete di fornitori da cui dipende una fetta consistente della produzione automobilistica nazionale. In un mercato dove pochi punti percentuali possono spostare la competitività di un modello, un balzo simile dei costi industriali finisce inevitabilmente per gravare sulle prospettive delle aziende.

Il costruttore ha comunque confermato gli impegni presi con l’Italia. Sul piatto ci sono oltre 5 miliardi di euro per ricerca e sviluppo nei prossimi cinque anni, 14 modelli già assemblati negli stabilimenti italiani e altri nove in arrivo entro il 2030. A questo si sommano acquisti presso aziende della filiera nazionale per più di sette miliardi di euro l’anno. Numeri importanti che però devono misurarsi con le incertezze geopolitiche, con la presenza crescente di vetture importate e con gli oneri della transizione energetica.

Quando la burocrazia frena anche i progetti green

Cappellano si è soffermato poi su un vero e proprio paradosso. Stellantis sta lavorando a impianti fotovoltaici e alla produzione di biometano all’interno di alcuni siti produttivi, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza energetica e l’impatto ambientale delle proprie attività. Anche queste iniziative però finiscono per scontrarsi con procedure amministrative che ne allungano i tempi e ne gonfiano i costi, arrivando in certi casi a metterne in dubbio la stessa fattibilità.

Il dirigente ha riconosciuto il valore delle misure varate dal governo, tra cui il Decreto Bollette, sottolineando però il bisogno di interventi strutturali. Da qui nasce la proposta di un patto tra pubblico e privato che coinvolga in modo diretto le amministrazioni locali nella tutela degli investimenti e dell’occupazione oltre che nella decarbonizzazione delle aree urbane. Il punto infatti non riguarda soltanto quanto costi oggi fabbricare vetture sul territorio nazionale ma quanto il Paese riesca ancora ad apparire attraente per chi dovrà scegliere dove collocare i prossimi investimenti industriali.

Da Bruxelles qualche segnale per le piccole auto

Qualche spiraglio sembra aprirsi sul fronte europeo. Cappellano ha descritto un’evoluzione promettente nel dialogo con le istituzioni di Bruxelles e ha ipotizzato la possibilità di un’intesa entro la fine dell’anno, con l’arrivo nella primavera del 2027 di un quadro normativo più vicino alle necessità dell’industria automobilistica.

Per il gruppo contano soprattutto le future regole sui veicoli commerciali e sulle piccole auto costruite in Europa, due segmenti strategici per il tessuto produttivo italiano. La richiesta è quella di tenere insieme gli obiettivi climatici e la sostenibilità economica della produzione senza metterli in contrapposizione. Proprio tra le utilitarie, dove i margini sono più stretti e i clienti molto attenti al prezzo, il peso dell’energia e delle altre voci di spesa può risultare decisivo per la permanenza delle fabbriche in Italia.

Fonte: TecnoAndroid