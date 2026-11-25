La ricerca file su Windows 11 ha sempre richiesto una buona dose di pazienza, perché bastano poche cartelle piene di documenti per ritrovarsi a fissare lo schermo per secondi che sembrano interminabili. Microsoft ha deciso di intervenire proprio su questo punto, con una modifica che riguarda la sezione “Questo PC” di Esplora file e che promette risultati decisamente più rapidi. Si tratta di uno di quei ritocchi poco vistosi che però, nell’uso di tutti i giorni, possono fare una bella differenza.

Il cambiamento è arrivato con la build 26320.10003, distribuita a chi è iscritto al canale Beta del programma Windows Insider. Al momento la novità resta quindi nelle mani di chi prova le versioni preliminari del sistema operativo. C’è però un dettaglio che vale la pena sottolineare, perché la funzione era comparsa a settembre nel canale Experimental e adesso è salita di un gradino approdando alla Beta. Un passaggio del genere lascia intendere che l’azienda di Redmond stia procedendo verso una distribuzione più ampia.

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Come cambia la ricerca in Esplora file

Per capire la portata della modifica bisogna partire da come lavora Windows dietro le quinte. Il sistema mantiene già un indice dei file contenuti nelle cartelle monitorate, una specie di catalogo che si aggiorna in sottofondo e consente di trovare un documento senza dover passare al setaccio ogni singola directory a ogni richiesta. Questo meccanismo veniva già sfruttato nella schermata Home di Esplora file ma restava escluso quando la ricerca partiva da “Questo PC”. Con la nuova build anche quella sezione pesca dallo stesso archivio, e il risultato sono ricerche più veloci e soprattutto coerenti tra le diverse aree del programma.

Lo stesso aggiornamento porta con sé un altro intervento, meno appariscente ma comunque utile. Microsoft ha infatti migliorato la barra di avanzamento che compare quando si aprono cartelle particolarmente lente, come capita spesso con quelle ospitate su unità di rete. Anche in questo caso l’obiettivo è rendere più chiaro cosa stia succedendo mentre il sistema carica i contenuti.

Passkey, Remote Lock e le altre novità per gli Insider

Sempre nell’ambito del programma Windows Insider, la build 26340.10013 destinata al canale Experimental introduce alcune funzioni interessanti. Sul fronte della sicurezza gli utenti potranno finalmente vedere ed eliminare una alla volta le passkey salvate su una chiave di sicurezza FIDO2, senza essere obbligati a cancellare tutte le credenziali in un colpo solo. Per chi si affida a questi dispositivi per l’autenticazione si tratta di un’opzione attesa da parecchio tempo, visto che fino a oggi la gestione delle singole chiavi d’accesso era tutt’altro che comoda.

Il mondo aziendale accoglie invece Remote Lock, uno strumento che permette agli amministratori IT di bloccare a distanza un computer smarrito o compromesso attraverso Microsoft Intune. Il blocco avviene lasciando intatti sia i dati presenti sul dispositivo sia la protezione BitLocker, così da mettere in sicurezza la macchina senza intaccare nulla di ciò che contiene.

Ci sono poi un paio di aggiunte pensate per rendere più piacevole l’uso quotidiano del sistema. La barra delle applicazioni potrà mostrare le finestre aperte sotto forma di elenco di titoli, al posto delle classiche anteprime in miniatura a cui gli utenti sono abituati da anni. La lente d’ingrandimento, dal canto suo, supporterà finalmente anche i gesti sul touchpad e sugli schermi touch, un’aggiunta che rende lo strumento più naturale da usare su portatili e dispositivi convertibili.

Tutte queste funzioni restano per ora un’esclusiva degli iscritti al programma Insider, e Microsoft non ha ancora comunicato quando approderanno nella versione stabile di Windows 11.

Fonte: TecnoAndroid