Nel 2027 OPPO potrebbe portare sul mercato ben tre smartphone wide, cioè dispositivi più larghi rispetto ai telefoni tradizionali a cui il pubblico è abituato. L’indiscrezione arriva in un periodo in cui questo formato sta vivendo una fase di grande visibilità, complice il debutto di Samsung Galaxy Z Fold8 e di Apple iPhone Duo. Sono due lanci che hanno acceso i riflettori non soltanto sulla categoria dei pieghevoli ma anche su proporzioni dello schermo decisamente più generose.

A rilanciare il tema ci ha pensato il noto leaker Digital Chat Station, che con un post pubblicato sul social cinese Weibo ha condiviso alcune anticipazioni su ciò che il marchio avrebbe in serbo per il prossimo anno. Tra i diversi produttori che stanno preparando telefoni dalla sagoma più ampia ci sarebbe quindi anche il colosso cinese, e la cosa a dire il vero non arriva del tutto a sorpresa.

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Le voci sul formato wide trovano conferma

Da parecchio tempo in Rete circolano voci su un possibile telefono wide firmato OPPO. Il nuovo intervento di Digital Chat Station non fa altro che dare ulteriore consistenza a queste indiscrezioni, aggiungendo però un elemento in più rispetto al passato. Secondo il leaker infatti i progetti in cantiere non sarebbero uno soltanto ma tre, ciascuno con una propria identità e un posizionamento ben distinto all’interno del catalogo dell’azienda.

Il primo modello sarebbe pensato per la fascia premium. Tra le caratteristiche anticipate spiccano un display da 6,39 pollici e un processore MediaTek Dimensity della serie 9, quindi un chip di alto livello. Le conferme ufficiali ovviamente mancano ancora ma è plausibile immaginare che questo dispositivo possa entrare a far parte della gamma OPPO Find X10, un’ipotesi che appare coerente con la collocazione in fascia alta attribuita al progetto.

Un cameraphone sottile e il suo successore

Il secondo progetto punterebbe invece su tutt’altri aspetti. In questo caso l’attenzione sarebbe rivolta a uno spessore e a un peso molto contenuti, abbinati a un comparto fotografico di qualità superiore alla media. Un vero e proprio cameraphone insomma, capace di unire leggerezza e ambizioni fotografiche dentro un corpo dalle proporzioni più larghe rispetto ai modelli classici. Una combinazione interessante, visto che il formato wide offre per sua natura più superficie da sfruttare.

Su questo dispositivo il leaker non ha aggiunto ulteriori informazioni e i dettagli restano per ora piuttosto scarni. Secondo le prime ipotesi potrebbe comunque trattarsi di uno smartphone appartenente alla serie OPPO Reno, anche se al momento non esiste alcun riscontro concreto in questa direzione. Bisognerà quindi aspettare nuove indiscrezioni per capire meglio quale sarà la sua collocazione nel listino.

Il terzo modello chiuderebbe infine il quadro delineato da Digital Chat Station. Il suo arrivo sarebbe previsto nella parte finale del 2027 e il suo compito sarebbe quello di raccogliere l’eredità proprio del cameraphone sottile e leggero descritto in precedenza, prendendone il posto come diretto successore. Nel giro di un solo anno OPPO arriverebbe così a proporre due generazioni dello stesso concetto di smartphone wide dedicato alla fotografia, affiancate da un modello premium con display da 6,39 pollici e chip MediaTek Dimensity della serie 9.

Fonte: TecnoAndroid