Il vero vincitore del cosiddetto Dunesday al box office sembra avere già un nome ed è Avengers: Doomsday. Le previsioni di NRG, il National Research Group che fa capo a Nielsen, assegnano al nuovo kolossal Marvel un incasso globale di circa 230 milioni di euro nel solo weekend di debutto. Per Dune 3 la stima si ferma invece intorno ai 64 milioni. Tradotto in parole semplici, il film dei Vendicatori viaggia verso un risultato superiore del 260% rispetto al capitolo conclusivo della saga di sabbia e spezie, che arriva nelle sale lo stesso giorno.

Il confronto diretto fra le due pellicole è proprio ciò che ha dato vita al soprannome Dunesday, una crasi nata dalla coincidenza delle uscite. Le cifre raccolte dall’istituto di ricerca però raccontano una sfida piuttosto sbilanciata, almeno sul fronte dei primi tre giorni di programmazione.

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Una proiezione da record per Avengers: Doomsday

La stima relativa ad Avengers: Doomsday è la più alta mai registrata da NRG nella sua storia. Al secondo posto di questa particolare classifica si colloca Spider Man: Brand New Day, che nel frattempo ha riscritto anche le gerarchie dei debutti reali. Il film dedicato all’Uomo Ragno ha infatti totalizzato circa 307 milioni di euro nel weekend d’esordio e ha scalzato Avengers: Endgame, fermo a circa 305 milioni. Quest’ultimo resta così titolare del secondo miglior weekend d’apertura di sempre per qualsiasi pellicola.

Anche la corsa ai biglietti conferma un’attesa enorme. Le prevendite per Doomsday sono partite già a luglio con le proiezioni speciali Infinity Vision. Un dettaglio curioso riguarda gli spettacoli anticipati del giovedì, per i quali sono stati venduti 60.000 tagliandi in più subito dopo il finale di VisionQuest. L’episodio conclusivo della serie lascia intendere il ritorno di Wanda Maximoff, la celebre Scarlet Witch. Il personaggio sarà effettivamente presente nel nuovo film corale della Marvel, anche se non nella versione che il pubblico conosce. Diciamo che Wanda non sarà proprio sé stessa, e il sottinteso è piuttosto chiaro.

Dune 3 e il caos delle prevendite

Per i fan di Dune 3 l’acquisto dei biglietti si è trasformato in un piccolo incubo. Già ad aprile i posti disponibili sono andati esauriti quasi all’istante, lasciando a mani vuote una buona fetta degli appassionati. La situazione non è migliorata ad agosto, quando l’apertura di nuovi slot ha mandato in tilt diverse app dei cinema, incapaci di reggere l’afflusso di utenti tutti collegati nello stesso momento.

C’è poi il capitolo del bagarinaggio. Dopo il sold out di aprile alcuni hanno iniziato a rivendere i biglietti a cifre che arrivavano fino a circa 850 euro, segno di una domanda che va ben oltre i numeri previsti per il weekend d’esordio. Insomma, la voglia di tornare su Arrakis è tanta, anche se le stime di incasso iniziale restano lontane da quelle del colosso Marvel.

Il dato più interessante, guardando le due proiezioni fianco a fianco, è proprio questo scarto fra entusiasmo e dimensioni. Da una parte un film d’autore con un pubblico fedelissimo e disposto a spendere cifre folli pur di esserci alla prima. Dall’altra un evento corale del Marvel Cinematic Universe capace di muovere masse di spettatori su scala planetaria, come dimostrano le stime record dell’istituto legato a Nielsen.

Fonte: TecnoAndroid