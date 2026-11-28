Più di 3,6 miliardi di record sono rimasti esposti in rete all’interno di due database senza protezione, finiti sotto la lente di due ricercatori di sicurezza. Dentro c’era un po’ di tutto: nomi utente, password, documenti e numeri di identità. Il primo archivio raccoglieva soprattutto credenziali di accesso, il secondo invece conteneva in larga parte documenti su persone e aziende della Cina. Entrambi sono poi stati rimossi dai server su cui erano stati individuati.

Due miliardi di credenziali in chiaro

A trovare il primo archivio è stato Jeremiah Fowler, ricercatore di Black Hills Information Security. Si parla di circa 2 miliardi di credenziali che, a suo dire, rimandano praticamente a qualsiasi tipo di servizio online esistente. Ci sono centinaia di milioni di caselle di posta, oltre 100 milioni di account social e decine di milioni di profili legati all’ecommerce. Le stime indicano più di 114 milioni di account collegati ai servizi Google, 88 milioni di profili Facebook, quasi 33 milioni su X, quasi 42 milioni su Roblox e 36,6 milioni su Amazon. Fowler stesso però non esclude sovrapposizioni tra servizi o tra utenti.

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Il materiale era suddiviso in 8.471 cartelle con credenziali e informazioni sugli account leggibili in chiaro, molte delle quali intitolate a singoli Paesi come Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania. Tra i dati compaiono anche decine di milioni di indirizzi email con dominio .gov, .edu e .org. Circa 400.000 documenti sembrano invece il frutto di malware più evoluti, in grado di creare una cartella dedicata a ogni vittima. I nomi parlano da soli: “applications”, “cookies”, “edge”, “important files” e “operating systems”, accanto a file di testo etichettati “system”, “process”, “clipboard”, “brute force” o “passwords”.

«Presi insieme, questi elementi possono delineare un profilo dettagliato di ogni vittima, dei suoi dispositivi e dei suoi account, rivelando una gamma di percorsi di attacco molto più ampia di quella consentita dai soli dati di nome utente, URL di accesso e password», ha spiegato Fowler, aggiungendo che chi possiede quei dati ha di fatto in pugno la persona a cui appartengono. Secondo il ricercatore nulla fa pensare che aziende o istituzioni siano state violate per raccogliere quel materiale. Il proprietario del database è rimasto sconosciuto, ma la società di hosting avvisata lo ha portato offline. Non si sa per quanto tempo l’archivio sia stato raggiungibile né se qualcun altro vi abbia messo mano. Fowler ha anche raccontato di non aver mai visto prima così tanti account del dark web tra le credenziali compromesse.

L’archivio con i dati di cittadini e imprese cinesi

Il secondo database è saltato fuori grazie a Greg Pollock, direttore della ricerca di UpGuard, mentre esplorava il web pubblico. Conteneva oltre 1,6 miliardi di documenti legati soprattutto a persone e imprese cinesi, tra cui almeno 840 milioni di numeri di identità nazionale, 300 milioni di numeri di telefono, circa 11 milioni di iscrizioni scolastiche (molte riferite a minorenni) e 7,8 milioni di registrazioni aziendali. Si trovava su quella che sembrava una piattaforma da mercato grigio ed era stato aggiornato appena una settimana prima della scoperta, avvenuta a ottobre.

Il conteggio complessivo va interpretato con attenzione perché si tratta di record e documenti, non di individui, e nessuno dei due ricercatori ha stabilito quante voci corrispondano a persone diverse. Nei campioni dell’archivio cinese figuravano anche minorenni e defunti, e il numero degli interessati potrebbe toccare centinaia di milioni, forse arrivare a circa un miliardo. L’accesso era libero, senza alcuna autenticazione, e anche qui il titolare è rimasto ignoto. Mentre Pollock indagava il server è andato offline, a quanto pare per un attacco ransomware o comunque distruttivo.

Per il ricercatore si trattava di una raccolta ordinata con cura per tornare utile a chi attacca, pur senza garanzie di accuratezza o di assenza di duplicati. «I dati arrivano da fonti controllate da autorità del tutto separate: la registrazione delle identità (il ministero della Pubblica sicurezza), i dati delle app di pagamento (Ant Group, una società privata), le iscrizioni scolastiche (il sistema educativo) e la registrazione delle imprese (le autorità di vigilanza sul mercato)», ha scritto Pollock. «Nessun singolo detentore legittimo potrebbe possederli tutti legalmente. Questi dati quasi certamente provengono da sistemi reali di governo, telecomunicazioni e aziende. Ciò che rappresenta questo server è la trasformazione di quel materiale rubato in un prodotto funzionante». Sul quadro generale la sua posizione è chiara: i dati personali di quasi ogni americano sono ormai in circolazione, e la Cina come altri Paesi fa i conti con gli stessi problemi.

Le contromisure possibili

Conviene ormai partire dal presupposto che una parte delle proprie informazioni private sia già in giro. Le violazioni si susseguono con regolarità e l’intelligenza artificiale rende più semplice per gli aggressori scovare falle, entrare nei server di aziende e organizzazioni, sottrarre dati e mettere insieme frammenti sparsi in archivi come questi. Alcune difese restano comunque accessibili. La base è usare password robuste e diverse per ogni servizio, magari affidandosi a un gestore di password per tenerle in ordine. Passkey, autenticazione a più fattori e una buona VPN aggiungono ulteriori livelli di protezione. Aiuta anche essere più selettivi su cosa si condivide e con chi, restare attenti ai tentativi di phishing e di ingegneria sociale e valutare i servizi che si occupano di rimuovere i propri dati dal web.

Fonte: TecnoAndroid