WhatsApp sta sperimentando una modalità doppia fotocamera che permette di usare nello stesso momento il sensore anteriore e quello posteriore dello smartphone. L’idea è semplice e piuttosto efficace, perché mette insieme in un’unica foto o in un unico filmato la scena inquadrata dalla fotocamera principale e il volto di chi sta scattando, con la sua reazione catturata in tempo reale.

La funzione è comparsa nella versione beta 2.26.46.9 per Android, distribuita tramite il Google Play Store. Chi frequenta i social la riconoscerà quasi subito, visto che ricalca modalità già presenti altrove e nelle app pensate per la creazione di contenuti. Si presta bene soprattutto ai video di reazione, ai commenti al volo e alle riprese in prima persona, quelle in cui conta tanto ciò che accade davanti all’obiettivo quanto l’espressione di chi lo sta raccontando.

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Come funziona la doppia fotocamera su WhatsApp

Credits: TecnoAndroid

Per attivarla basta aprire l’interfaccia della fotocamera di WhatsApp e toccare il pulsante dedicato nella parte alta dello schermo. A quel punto l’app mostra a tutto schermo l’inquadratura posteriore, mentre quella anteriore finisce in una finestra più piccola, collocata inizialmente nell’angolo superiore destro del display.

Quel riquadro però non resta bloccato. Si può trascinare liberamente sullo schermo e sistemarlo dove dà meno fastidio o dove rende meglio, a seconda di cosa si sta riprendendo. Con il pulsante per invertire le fotocamere, poi, la modalità doppia fotocamera ribalta la disposizione delle immagini: il volto passa a tutto schermo e la scena posteriore si riduce alla finestra secondaria.

Il meccanismo vale sia per le foto sia per i video. Nel caso degli scatti WhatsApp fonde le due inquadrature in una sola immagine. Durante la registrazione invece acquisisce in contemporanea i flussi dei due sensori e restituisce un filmato che mostra entrambe le prospettive. Il risultato si può ritoccare con gli strumenti di disegno integrati nell’app, arricchire con una didascalia oppure condividere direttamente così com’è.

I contenuti creati in questo modo possono essere inviati nelle chat individuali, nei gruppi e nei canali, oltre a finire negli aggiornamenti di stato. La nuova opzione resta raggiungibile dall’interfaccia della fotocamera a prescindere dal punto dell’applicazione da cui la si avvia, quindi non serve passare da un percorso specifico per trovarla.

Un’idea già vista su Instagram e BeReal

Va detto che la doppia ripresa non nasce con WhatsApp. Soluzioni simili esistono già in diverse app social e in vari strumenti per chi produce contenuti. Instagram, per esempio, offre la modalità Dual, che registra con entrambe le fotocamere insieme e sovrappone un’inquadratura all’altra. Anche BeReal ha costruito buona parte della propria identità proprio sulla pubblicazione simultanea delle immagini catturate davanti e dietro, anche se con una filosofia d’uso piuttosto diversa.

Per ora la modalità doppia fotocamera è riservata a una parte dei beta tester che hanno installato WhatsApp per Android 2.26.46.9. Il rilascio procede in modo graduale attraverso il Google Play Store e non tutti gli iscritti al programma di test la vedono già comparire sul proprio dispositivo. Meta non ha comunicato una data per la distribuzione pubblica e non ha fornito indicazioni su un’eventuale disponibilità della funzione su iOS.

Fonte: TecnoAndroid