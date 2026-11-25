Con Windows Server 2028 Microsoft cambia approccio alla sicurezza dei server, perché le installazioni Server Core partiranno con centinaia di impostazioni di protezione già attive fin dal primo avvio. Niente più criteri di hardening da applicare a mano dopo l’installazione. La funzione si chiama Hardened Server Core ed è comparsa nella build Insider Preview 29706, pubblicata il 17 novembre 2026.

Fino a oggi la filosofia dell’azienda puntava soprattutto sulla compatibilità. Windows Server 2025 e le versioni precedenti lasciano agli amministratori il compito di applicare in un secondo momento le Security Baseline, tramite policy di gruppo, script o strumenti dedicati. Con la nuova generazione il modello si ribalta. Il server nasce già con configurazioni restrittive e chi lo gestisce interviene solo quando un’applicazione ha bisogno di qualche eccezione. Lo scopo è accorciare il più possibile la finestra in cui una macchina appena installata resta esposta.

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Cosa protegge Hardened Server Core

Per ora la novità riguarda Server Core, cioè l’opzione di installazione priva del classico desktop di Windows. Esisteva già nelle generazioni passate e ha il vantaggio di installare meno componenti, riducendo così la superficie d’attacco rispetto alla versione Desktop Experience. L’hardening aggiunge un livello in più. Microsoft ha definito e verificato centinaia di configurazioni prendendo come riferimento anche gli standard CIS Benchmark e DISA STIG. I primi sono raccomandazioni tecniche del Center for Internet Security, un’organizzazione indipendente che pubblica indicazioni per rendere più sicuri sistemi operativi, applicazioni e infrastrutture IT. Le seconde sono guide della Defense Information Systems Agency del Dipartimento della Difesa statunitense, con requisiti particolarmente severi. Entrambe indicano come trattare account, protocolli di rete, privilegi amministrativi, crittografia e registrazione degli eventi.

Sul piano dell’identità viene preferito Kerberos a NTLM e si rafforza la protezione di LSASS, il processo che gestisce autenticazione e credenziali, rendendo più difficile accedere alla sua memoria per rubare password, hash e altri segreti. Arrivano anche regole più rigide per password e blocco degli account. Per la rete sono previsti firma e crittografia SMB, firewall attivo su tutti i profili e limiti alla risoluzione legacy dei nomi e alle chiamate RPC non autenticate. Completano il quadro suite TLS moderne, scambio di chiavi ibrido postquantistico con ML KEM, controlli più stretti sulle firme del codice e cifratura del file di paging. Il desktop remoto RDP richiede Network Level Authentication e TLS, mentre WinRM esclude l’autenticazione Basic, Digest e il traffico non cifrato.

Impostazioni più difficili da aggirare e come verificarle

Un aspetto tecnico interessante riguarda la persistenza delle configurazioni. Dove il componente lo consente, i valori protetti finiscono nel ramo del Registro HKLMSOFTWAREPolicies, che ha la precedenza sulle impostazioni locali. Un installer o uno script quindi non riesce a scavalcare in silenzio una protezione modificando la configurazione ordinaria. Se per esempio si prova ad abilitare l’autenticazione Basic di WinRM da PowerShell, il sistema restituisce un errore.

Per la prova basta installare la Insider Preview dalla pagina Microsoft dedicata, scegliendo la build 29706 o una più recente. Windows Server include già lo strumento MSHardenedPolicyEval, che controlla firewall, autenticazione, gestione remota e altre aree mostrando per ogni categoria i controlli superati, quelli esaminati e la percentuale. Nell’esempio diffuso da Microsoft risultano soddisfatti 191 controlli su 237, con un punteggio dell’81%. Questo non vuol dire che ci siano 46 vulnerabilità, perché alcuni controlli possono riguardare funzioni non installate e lo strumento è ancora in sviluppo. Esiste anche l’eseguibile MSHardenedPolicyEval.exe nella cartella C:WindowsSystem32, utilizzabile dal prompt dei comandi e capace di salvare gli esiti nei log.

Gestionali datati, strumenti di amministrazione e dispositivi NAS potrebbero però non digerire le nuove regole. Per questo è possibile ripristinare il comportamento standard per singole categorie, come la gestione remota, con un’opzione che permette di simulare prima gli interventi. Il ripristino elimina i valori di hardening ma non recupera le vecchie configurazioni personalizzate. Un comando apposito consente poi di riattivare le protezioni. Nelle aziende con decine o centinaia di macchine Microsoft consiglia OSConfig, che grazie al drift control riporta ai valori previsti le impostazioni modificate, oppure le Group Policy nei server collegati ad Active Directory, evitando che i due sistemi impongano valori diversi sulla stessa voce. Resta comunque indispensabile controllare che le applicazioni aziendali più vecchie continuino a funzionare, installare gli aggiornamenti di sicurezza, leggere i registri degli eventi e monitorare i tentativi di accesso ai server.

Fonte: TecnoAndroid