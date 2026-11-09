Windows 11, stop al popup dei Tasti permanenti dopo 30 anni

Chi lavora con Windows da parecchio tempo conosce bene quella finestra che salta fuori all’improvviso dopo aver premuto più volte il tasto Shift. Adesso Microsoft ha deciso di metterci mano con una novità di Windows 11 pensata proprio per eliminare questo piccolo tormento. Può succedere mentre si gioca oppure nel bel mezzo di un testo da scrivere: sullo schermo compare la richiesta di attivazione dei Tasti permanenti e bisogna chiuderla prima di poter tornare a quello che si stava facendo.

Si tratta di una seccatura con una storia lunghissima alle spalle. La funzione è arrivata nel 1995 insieme a Windows 95 e da allora sono trascorsi più di trent’anni senza che quel comportamento cambiasse davvero. Ora l’azienda di Redmond ha scelto di intervenire direttamente sulla finestra di attivazione, aggiungendo nelle ultime build Insider di Windows 11 una casella che permette di non vedere più l’avviso. Niente più caccia all’opzione giusta sepolta tra le impostazioni, quindi, perché tutto si potrà gestire dal riquadro stesso.

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A cosa servono Tasti permanenti e Tasti filtro

Vale la pena ricordare perché questa funzione esiste. I Tasti permanenti sono uno strumento di accessibilità che aiuta chi fa fatica a usare combinazioni in cui bisogna premere più tasti nello stesso momento. Una volta attivati permettono per esempio di eseguire Ctrl+C premendo prima Ctrl e subito dopo C, senza doverli tenere giù insieme. Per richiamarli basta premere Shift cinque volte di fila ed è proprio qui che nasce il problema. Durante una partita concitata o una sessione di scrittura particolarmente veloce quelle cinque pressioni consecutive arrivano anche senza volerlo, e la finestra si presenta puntuale.

Accanto a questa opzione il sistema operativo offre anche i Tasti filtro, che consentono a Windows di ignorare le pressioni troppo brevi o ripetute sulla tastiera. Sono entrambe funzioni preziose per chi ne ha davvero bisogno e nessuno ne mette in discussione l’utilità. Quando però la richiesta di attivazione spunta in modo involontario si trasforma in una vera interruzione, e la pazienza di molti utenti finisce per esaurirsi piuttosto in fretta.

La nuova casella e le build in cui è già presente

Fino a oggi disattivare queste scorciatoie era già possibile, ma soltanto passando dalle impostazioni di accessibilità. Dalla finestra che compariva sullo schermo non si poteva fare altro che chiuderla e sperare di non rivederla troppo presto. Con la modifica introdotta da Microsoft basterà invece selezionare la nuova voce “Non attivare mai Tasti permanenti con questa scorciatoia” e la richiesta non verrà più mostrata. Un’opzione analoga è prevista anche per i Tasti filtro, così da coprire entrambe le situazioni con lo stesso approccio semplice e diretto.

La novità è stata confermata ufficialmente nelle note di rilascio della build 26320.9876 di Windows 11 26H2, distribuita il 6 novembre nel canale Beta. La stessa modifica è presente anche nella build 26340.9882 del canale Experimental. Per il momento riguarda dunque soltanto le versioni di anteprima del sistema operativo e Microsoft non ha ancora comunicato quando arriverà su tutti i computer con Windows 11.

Fonte: TecnoAndroid