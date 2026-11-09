Microsoft e OpenAI: 9 miliardi di ricavi in un solo trimestre

Nel trimestre chiuso lo scorso 30 settembre Microsoft ha messo a bilancio circa 9 miliardi di euro di ricavi legati agli accordi commerciali con OpenAI, la società che sviluppa ChatGPT. Non si tratta però di proventi derivanti dalla quota che il colosso di Redmond detiene nell’azienda guidata da Sam Altman, perché il legame tra le due realtà va ben oltre il semplice investimento finanziario. Sommando questa cifra ai circa 21,6 miliardi di euro di ricavi commerciali incassati nell’anno fiscale terminato a giugno del 2026, il quadro diventa decisamente più interessante. C’è però anche l’altra faccia della medaglia, quella delle spese, senza la quale è impossibile capire quanto abbia davvero reso questa alleanza.

Dal primo assegno del 2019 alla valutazione da 121 miliardi

Tutto comincia il 22 luglio 2019, quando Microsoft annuncia un investimento da circa 900 milioni di euro in OpenAI. A marzo del 2021 arriva un secondo impegno fino a circa 1,8 miliardi e a gennaio del 2023 si aggiunge un accordo da circa 9 miliardi, cifra confermata anche dalla ricostruzione dell’autorità britannica della concorrenza. Nell’ottobre del 2024 sarebbero entrati in gioco altri 670 milioni circa, secondo quanto ripreso dalla Federal Trade Commission statunitense, portando il totale delle partecipazioni a circa 12,34 miliardi di euro.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il 28 ottobre 2025 la società ha valutato la propria quota, pari al 27% di OpenAI, intorno ai 121 miliardi di euro. Un valore che va tenuto ben distinto da quanto effettivamente versato nel corso degli anni. Il 31 marzo 2026 Microsoft ha poi partecipato a un nuovo round di finanziamento senza rivelarne l’importo, mentre il bilancio al 30 settembre 2026 continua a riportare impegni per circa 11,7 miliardi di euro, di cui circa 10,8 già erogati.

Il capitale investito però è solo una parte del conto. A maggio del 2026 il gruppo ha stimato in oltre 90 miliardi di euro la spesa complessiva dell’anno fiscale chiuso il 30 giugno. Dentro c’è un po’ di tutto, dagli impegni di investimento ai costi necessari per ospitare e far girare i servizi di OpenAI, quindi la costruzione dei data center, l’acquisto dei chip e la loro manutenzione.

Ricavi, perdite e quell’effetto contabile della ricapitalizzazione

Per i primi anni della partnership manca una serie pubblica completa di ricavi e utili. Per il 2024 e il 2025 esistono solo dati parziali sulla quota riconosciuta da OpenAI al partner, che fino a marzo del 2025 avrebbe incassato in tutto circa 8,5 miliardi di euro. Tra luglio 2025 e giugno 2026 Microsoft ha invece dichiarato i circa 21,6 miliardi già citati, che con il trimestre successivo salgono a circa 30,6 miliardi in quindici mesi. Sono cifre che mettono insieme servizi e condivisione dei ricavi, visto che Redmond rivende ad altri clienti i modelli di OpenAI integrandoli per esempio negli assistenti Copilot. Il profitto netto di questa relazione, però, non viene pubblicato nel dettaglio.

La quota societaria segue invece una traiettoria tutta sua. Il bilancio 2026 riporta una perdita di circa 1,35 miliardi di euro nell’esercizio 2024, un rosso di circa 4,3 miliardi nel 2025 e un guadagno di circa 5,8 miliardi nel 2026. Quest’ultimo deriva soprattutto dagli effetti contabili della ricapitalizzazione di OpenAI, perché l’ingresso di nuovi capitali e la modifica delle quote hanno prodotto un provento senza che Microsoft dovesse vendere nulla.

Al netto delle imposte l’impatto sull’utile netto è stato negativo per circa 3,25 miliardi di euro nel 2025 e positivo per circa 4,45 miliardi nel 2026, come comunicato dalla stessa Microsoft. Nel trimestre tra luglio e settembre 2026 l’investimento ha aggiunto circa 186 milioni all’utile netto.

Il gruppo riesce così a ottenere un ritorno anche mentre OpenAI continua ad aver bisogno di finanziamenti. Il cliente acquista risorse di calcolo, i modelli alimentano prodotti venduti ad altre aziende e la partecipazione può crescere di valore. L’accordo rivisto ad aprile 2026 conferma fino al 2030 il versamento a Microsoft di una quota dei ricavi di OpenAI, con un tetto complessivo che non è stato reso noto. Il rendimento finale dipenderà anche da quanto costerà soddisfare quella domanda di calcolo e non soltanto da quanto fatturerà OpenAI.

Fonte: TecnoAndroid