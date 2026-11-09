Netflix alza i prezzi in Italia: Premium rincara più di tutti

Netflix aumenta ancora i prezzi in Italia e stavolta il ritocco più pesante colpisce il piano Premium, cioè la formula che già prima occupava il gradino più alto dell’offerta. Non si parla di un annuncio rimandato a data da destinarsi né di semplici indiscrezioni. I listini aggiornati sono già attivi per chi decide di sottoscrivere un abbonamento adesso, quindi il cambiamento è concreto e immediato. Di fatto la piattaforma di streaming sposta un po’ più in alto l’asticella per tutti quelli che si avvicinano al servizio per la prima volta, e lo fa intervenendo su più fronti contemporaneamente.

Il dato che salta subito all’occhio riguarda la soglia d’ingresso. Oggi Netflix parte da 7,99 euro al mese, una cifra che corrisponde all’abbonamento con pubblicità, la soluzione pensata per chi accetta qualche interruzione durante la visione pur di spendere meno. È la porta d’accesso più economica al catalogo, quella su cui puntano molti nuovi iscritti che vogliono provare il servizio senza impegnarsi troppo. Eppure anche questa opzione segue il movimento generale del listino e non resta ferma mentre il resto dell’offerta cambia.

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Il piano Premium è quello che rincara di più

Tra tutte le formule disponibili quella che subisce il rincaro maggiore è proprio il piano Premium. Una scelta che pesa soprattutto su chi vuole il massimo dal servizio e non intende rinunciare al livello più completo dell’offerta. Il messaggio che arriva dalla piattaforma è piuttosto chiaro, perché l’aumento non viene distribuito in modo uniforme ma si concentra in cima alla scala.

Per chi sta valutando quale abbonamento scegliere la differenza tra le varie fasce diventa quindi un elemento ancora più importante da considerare. Il piano di partenza con pubblicità resta l’opzione più accessibile, mentre salendo verso la formula più ricca il conto cresce in maniera più evidente rispetto a prima. Ed è anche per questo che il tema dei nuovi abbonati torna centrale, visto che sono loro i primi a trovarsi davanti alle tariffe aggiornate nel momento in cui completano l’iscrizione.

Va sottolineato poi che non è il primo intervento di questo tipo. L’aumento si aggiunge infatti ai ritocchi già visti in passato, segno che la piattaforma continua a rivedere la propria politica tariffaria nel nostro Paese con una certa regolarità. Per gli utenti italiani abituati a trovare il servizio tra le spese fisse del mese si tratta dell’ennesimo adeguamento da mettere in conto.

Costano di più anche gli utenti extra

La revisione dei listini non si ferma ai piani principali. Sale anche il costo per gli utenti extra, ovvero la possibilità di aggiungere all’account persone che non fanno parte del nucleo domestico pagando una quota aggiuntiva. Una funzione che negli ultimi tempi è diventata parte integrante dell’offerta e che ora segue lo stesso percorso al rialzo già intrapreso dagli abbonamenti veri e propri.

Il ritocco su questa voce interessa in particolare chi condivide il proprio profilo con amici o familiari che vivono altrove. In questi casi la spesa complessiva non dipende soltanto dal piano scelto ma anche dal numero di persone aggiunte, e con l’aumento della quota per ciascun utente extra il totale finale cresce di conseguenza. Per molte famiglie il calcolo da fare prima di confermare o modificare l’abbonamento diventa così un po’ più articolato rispetto al passato.

L’insieme di queste modifiche disegna un quadro piuttosto omogeneo. Il prezzo d’ingresso con pubblicità si attesta a 7,99 euro al mese, il piano Premium registra l’incremento più marcato e anche la quota per gli utenti aggiuntivi sale. Tutte le nuove tariffe risultano già operative per chi si abbona da ora in avanti.

Fonte: TecnoAndroid