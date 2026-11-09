Oppo Reno 17 debutta il 16 novembre: ha un gatto sul retro

La nuova serie Oppo Reno 17 ha finalmente una data di debutto, fissata per il 16 novembre, almeno per quanto riguarda il mercato cinese. La conferma è arrivata direttamente dall’azienda nelle ultime ore, insieme ai primi dettagli su un lancio che non coinvolgerà soltanto gli smartphone. In una prima fase arriveranno due modelli, Reno 17 e Reno 17 Pro, e al loro fianco ci saranno anche un tablet chiamato Pad Air 6 e uno smartwatch, il Watch 5. Un piccolo ecosistema presentato tutto in una volta, quindi, con i telefoni nel ruolo di protagonisti.

I preordini in Cina sono già partiti e qualcosa sul fronte estetico è già stato mostrato. Oppo ha lasciato trapelare alcune anticipazioni su design e colorazioni, mentre le specifiche tecniche complete restano per ora fuori dalla comunicazione ufficiale. Chi sperava di conoscere fin da subito ogni dettaglio sulla scheda tecnica dei nuovi Reno 17 dovrà pazientare ancora un po’, perché al momento l’attenzione della casa cinese sembra concentrata soprattutto sull’aspetto dei dispositivi.

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Encounter Cat, la colorazione che strizza l’occhio agli amanti dei gatti

Credits: TecnoAndroid

Tra le novità mostrate finora quella destinata con ogni probabilità a catturare più sguardi è la variante azzurra. Sul retro dello smartphone compare in modo molto chiaro la silhouette di un gatto e il nome scelto non lascia spazio a interpretazioni, visto che la tinta si chiama Encounter Cat. Una scelta decisamente fuori dagli schemi per un telefono, che rende questa versione di Oppo Reno 17 la più particolare dell’intera gamma e quella che, almeno sulla carta, sembra pensata apposta per chi ha un debole per i felini.

Le altre due colorazioni puntano su uno stile diverso e più sobrio. La prima è Ice Moon White, un bianco caratterizzato da una particolare texture ondulata sul vetro posteriore, che dà alla scocca un effetto tutt’altro che piatto. La seconda è Cocoa Brown, un marrone molto scuro con finitura opaca e satinata. Due proposte che vanno in direzioni quasi opposte, una più luminosa e lavorata, l’altra più discreta ed elegante, accanto all’azzurro con il gatto che resta la variante più riconoscibile.

Reno 17 Pro, il bianco cambia nome e le dimensioni si riducono

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Sul modello più avanzato le cose cambiano leggermente. Reno 17 Pro avrà infatti una finitura bianca differente rispetto al fratello minore, che prenderà il nome di First Snow White. A differenza della texture ondulata vista su Ice Moon White, in questo caso la superficie sarà molto più liscia e uniforme. Una distinzione che permette di riconoscere a colpo d’occhio la versione Pro da quella standard, anche quando si sceglie la stessa tonalità di base.

Le differenze non si fermano però ai colori. Guardando le immagini emerge anche una diversità nelle dimensioni complessive dei due dispositivi, con Reno 17 Pro che appare più compatto rispetto al modello base. Cambia anche il foro che ospita la fotocamera frontale, più piccolo sul Pro. Si parla di una differenza forse nell’ordine di un millimetro, quindi tutt’altro che clamorosa, ma comunque visibile confrontando i due smartphone uno accanto all’altro.

Sul fronte delle specifiche tecniche il quadro è ancora incompleto. Oppo non ha diffuso una scheda dettagliata per nessuno dei due modelli e per farsi un’idea di cosa ci sarà sotto la scocca dei nuovi Reno 17 bisogna per ora affidarsi a quanto emerso dai leaker. Le informazioni ufficiali su hardware e caratteristiche complete, così come quelle relative a Pad Air 6 e Watch 5, sono attese con la presentazione in programma il 16 novembre in Cina.

Fonte: TecnoAndroid