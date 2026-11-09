Apple: i prossimi iPhone Pro senza Tasto Azione? Addio per il ventennale

Il prossimo iPhone Pro potrebbe dire addio al Tasto Azione, uno dei pulsanti fisici più apprezzati degli ultimi anni. L’indiscrezione arriva in un momento piuttosto delicato per Apple, perché il 2027 coinciderà con il 20° anniversario di iPhone e tutti gli indizi raccolti finora fanno pensare che l’azienda stia preparando qualcosa di davvero speciale per l’occasione.

Il paragone che viene spontaneo è quello con iPhone X. Nel 2017, per festeggiare il decimo compleanno del suo smartphone, Apple aveva presentato un modello che rompeva con il passato sotto molti punti di vista. A distanza di dieci anni la storia potrebbe ripetersi, con un design nuovo e decisamente audace pensato per celebrare una ricorrenza così importante.

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Uno schermo che avvolge i bordi e un pulsante in meno

Da tempo le voci sui nuovi modelli Pro parlano di un display curvo su quattro lati, capace di avvolgere i bordi del telefono e di restituire l’impressione di un frontale praticamente senza cornici. Anche la diagonale dovrebbe crescere, quindi lo spazio a disposizione per app, foto e video aumenterebbe in modo evidente. Fin qui si tratta di novità che molti appassionati aspettavano con una certa curiosità.

Il rovescio della medaglia però c’è. Secondo un leaker piuttosto seguito sui social cinesi, il restyling porterà con sé anche una rinuncia. Il Tasto Azione verrebbe infatti eliminato dai modelli iPhone Pro dell’anno prossimo, mentre resterebbe al suo posto il pulsante Camera Control, ovvero il Controllo fotocamera. Una strada che Apple ha già percorso con iPhone Duo, dove il tasto personalizzabile era stato tolto lasciando spazio solo al comando dedicato alla fotocamera.

Chi teme di perdere una scorciatoia fisica a cui si è ormai abituato può comunque tirare un mezzo sospiro di sollievo. Stando alla stessa fonte, le funzioni del Tasto Azione non spariranno del tutto ma verranno semplicemente spostate su un altro pulsante.

Camera Control eredita le funzioni del Tasto Azione

Il funzionamento ipotizzato è abbastanza intuitivo. Con una pressione normale Camera Control continuerà ad aprire l’app Fotocamera, esattamente come succede oggi. Con una pressione prolungata invece il pulsante offrirà funzionalità simili a quelle del Tasto Azione. Praticamente un solo comando finirebbe per svolgere il lavoro che finora era diviso tra due tasti distinti.

Una soluzione di questo tipo non nasce dal nulla. Quando iPhone Duo ha abbandonato il Tasto Azione una parte degli utenti non l’ha presa benissimo, lamentando la perdita di un pulsante molto versatile e facile da adattare alle proprie abitudini. C’era persino chi si diceva pronto a sacrificare volentieri Camera Control pur di conservare il vecchio tasto, segno di quanto quella piccola componente fosse diventata importante nell’uso quotidiano.

Fonte: TecnoAndroid