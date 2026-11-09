NHTSA punta sui richiami OTA per riparare le auto senza officina

Negli Stati Uniti i richiami auto stanno per cambiare volto. La NHTSA, l’agenzia federale che si occupa di sicurezza stradale, ha avviato un piano per modernizzare le procedure di richiamo dei veicoli. Al centro della nuova strategia ci sono gli aggiornamenti Over The Air, cioè le correzioni software inviate direttamente all’auto senza passare dall’officina.

Il motivo è piuttosto semplice e riguarda un problema che l’agenzia si trascina da tempo. Le campagne di richiamo tradizionali funzionano meno di quanto si possa immaginare. Secondo i dati diffusi dalla National Highway Traffic Safety Administration i tassi di completamento oscillano soltanto tra il 60% e il 75%. In termini pratici circa un veicolo su quattro continua a circolare senza aver ricevuto la riparazione prevista.

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Un’auto su quattro resta senza riparazione

Nel 2025 la NHTSA ha gestito quasi 900 richiami, che hanno riguardato complessivamente oltre 29 milioni di automobili. Sono numeri enormi, e dentro c’è una difficoltà molto concreta. Per il 40% degli automobilisti la causa principale del mancato intervento è proprio l’obbligo di presentarsi in concessionaria o in officina. Spesso vuol dire chiedere un permesso al lavoro oppure riorganizzare impegni già fissati. E così la lettera di richiamo finisce dimenticata in un cassetto.

Proprio qui la possibilità di intervenire da remoto può trasformare lo scenario. Jonathan Morrison, amministratore dell’agenzia, lo ha detto chiaramente durante il vertice dedicato alle procedure di sicurezza. Secondo lui l’obiettivo non è il numero di lettere spedite per posta ma quello dei veicoli effettivamente sistemati. Gli aggiornamenti OTA distribuiti tramite rete WiFi riducono i disagi per chi guida e fanno salire in modo netto le percentuali di adempimento. Alcuni costruttori riescono già a risolvere fino al 98% delle segnalazioni senza alcuna sosta tecnica in officina. Nel terzo trimestre del 2025 il 16% dei veicoli coinvolti in un richiamo a livello di intero settore è stato ripristinato a distanza.

Regole, notifiche e il caso Tesla

Sul piano giuridico la sostanza resta invariata. La normativa statunitense considera un vero e proprio richiamo formale qualsiasi modifica software pensata per eliminare un rischio per la sicurezza o per riportare il veicolo in linea con gli standard federali. Anche quando tutto avviene via software i produttori devono quindi notificare ufficialmente la procedura e garantirla in forma del tutto gratuita. A questo si aggiunge l’invio di rendiconti trimestrali all’autorità di vigilanza per otto trimestri consecutivi.

Tesla è stata tra i pionieri di questo approccio e da diversi anni lo utilizza per correggere anomalie di sistema su centinaia di migliaia di vetture. Esperienze come questa stanno spingendo la regolamentazione verso una notifica digitale più flessibile, destinata a prendere il posto delle classiche comunicazioni cartacee che arrivano per posta.

Cosa devono fare i proprietari

Il sistema però non funziona da solo. Per chi possiede un’auto di nuova concezione serve comunque una partecipazione attiva, perché gli aggiornamenti non arrivano a destinazione se la vettura resta scollegata. La prima regola è mantenere l’automobile connessa alla rete domestica. Subito dopo viene l’installazione tempestiva dei pacchetti software segnalati dall’applicazione dedicata.

A questo si aggiungono un paio di abitudini meno tecnologiche ma altrettanto utili. Conviene controllare periodicamente il numero di telaio sui portali ufficiali e tenere aggiornati i propri recapiti personali nei registri ufficiali, così che ogni comunicazione legata a un richiamo arrivi davvero al proprietario del veicolo.

Fonte: TecnoAndroid