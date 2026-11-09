Huawei Qingyun HM650 è il primo PC desktop HarmonyOS tutto cinese

Huawei ha presentato il suo primo PC desktop basato su HarmonyOS, una macchina che porta con sé un significato ben più ampio di quello che potrebbe suggerire una semplice scheda prodotto. Il computer è stato infatti realizzato interamente con componenti cinesi, una scelta che arriva come risposta diretta al noto ban USA imposto all’azienda diversi anni fa. Il nome, per chi vive in Europa, non è proprio dei più immediati da ricordare, visto che si chiama Qingyun HM650. Poco importa comunque, perché al momento il suo arrivo dalle nostre parti non è previsto.

Il nuovo desktop è stato mostrato durante l’HarmonyOS Office Industry Summit 2026 e non nasce per finire sulle scrivanie di casa. Il pubblico di riferimento è soprattutto il mercato aziendale, insieme alla pubblica amministrazione. Si tratta quindi di un prodotto pensato per uffici e strutture organizzate più che per il singolo utente alla ricerca di un computer per lo svago o per il lavoro da remoto.

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Il primo desktop HarmonyOS certificato con componenti solo cinesi

Il punto su cui Huawei insiste di più riguarda una certificazione specifica. Secondo l’azienda, Qingyun HM650 sarebbe il primo desktop HarmonyOS ad aver ottenuto un attestato che ne conferma l’impiego di componenti esclusivamente cinesi, sviluppati in casa. Non è un dettaglio da poco, perché proprio questo aspetto rappresenta il cuore dell’intera operazione e il motivo per cui il prodotto ha attirato attenzione ben oltre la sua fascia di mercato.

Alla base del sistema troviamo il processore Kirin X90, un chip già noto perché utilizzato sul notebook MateBook Pro con HarmonyOS. La famiglia nel frattempo si è anche allargata. Ad agosto è stata presentata una nuova versione del processore, chiamata XE90, che ha trovato posto all’interno del nuovo MateBook Pro S. Il discorso sulla provenienza dei componenti non si ferma però al chip principale. Anche il sistema di raffreddamento a doppia dissipazione sarebbe stato costruito utilizzando parti di origine cinese, a conferma di un approccio che punta a coprire ogni elemento della macchina.

Software enterprise e una filiera sempre più localizzata

Sul versante software il Qingyun HM650 viene consegnato ai clienti con HarmonyOS V1.0 in versione enterprise, cioè la variante del sistema operativo pensata per l’uso professionale. Una scelta coerente con il target dichiarato, visto che aziende ed enti pubblici sono i principali destinatari di questo computer.

Huawei sottolinea inoltre che il Kirin X90 dispone di una certificazione di sicurezza e affidabilità di livello II. Come accade piuttosto spesso in questi casi, però, l’azienda non ha diffuso dati tecnici dettagliati sul nuovo desktop. Mancano quindi all’appello informazioni precise sulle prestazioni e sulle specifiche complete della macchina, e il quadro resta per ora limitato a quanto comunicato ufficialmente durante la presentazione.

A spiegare come si sia arrivati a questo risultato è stato Zhu Dongdong, presidente della divisione PC e tablet di Huawei. Secondo il dirigente, il progetto è stato reso possibile da una combinazione di fattori diversi che lavorano insieme. Da una parte ci sono i chip proprietari, dall’altra il sistema operativo sviluppato internamente, e a completare il tutto una filiera hardware sempre più localizzata in Cina.

Fonte: TecnoAndroid