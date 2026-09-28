Slay the Spire 2: nuovo personaggio e atto alternativo in arrivo

Slay the Spire 2 si prepara a ricevere una nuova ondata di aggiornamenti. Dopo il successo ottenuto al lancio, il team di Mega Crit aveva scelto di rallentare e prendersi una pausa dal lavoro sul gioco, ma adesso quella fase sembra ormai archiviata. In arrivo ci sono parecchie novità, destinate a trovare spazio nei prossimi mesi e a dare nuova linfa a un titolo che, stando alle indicazioni disponibili, avrebbe venduto parecchio su Steam.

Il rallentamento non era arrivato per caso. Qualche mese fa gli sviluppatori avevano spiegato di aver lavorato fin troppo sul primo capitolo e di sentire il bisogno di affrontare questo seguito con più calma, senza la pressione di ritmi serrati. Una scelta ragionata, che ora lascia il posto a una ripartenza vera e propria. Nella nuova Neowsletter di settembre inviata ai fan, lo studio ha raccontato di un viaggio a Barcellona da cui tutto il gruppo è rientrato più carico che mai, con l’intenzione di portare nel gioco una buona dose di contenuti inediti.

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Nuove modalità, un atto alternativo e un personaggio in più

Molte delle idee in cantiere erano già state pianificate da tempo. Il team però ha preferito dedicare loro qualche settimana in più per svilupparle come si deve, e al ritorno dalla trasferta spagnola è arrivato il momento di metterle in pratica. Tra gli interventi annunciati spiccano nuove modalità di gioco sperimentali, una regione alternativa pensata per il secondo atto e un nuovo personaggio che andrà ad allargare il roster disponibile.

Sulle tempistiche gli sviluppatori restano cauti. “Sebbene non possiamo ancora fornire una tempistica precisa né dettagli sulla prossima patch, state certi che le novità che stiamo preparando sono IMPORTANTI e che gran parte di esse è già in fase di test interno”, si legge nel messaggio ufficiale di Mega Crit. Niente date quindi, ma la conferma che buona parte del materiale è già nelle mani del team per le prove interne, segno che il lavoro su Slay the Spire 2 è piuttosto avanzato.

Una misteriosa creatura da indovinare

Come già successo in passato, lo studio ha coinvolto direttamente la community con un piccolo gioco a indovinelli. “Intrepidi esploratori, è passato un bel po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo chiesto il vostro aiuto per la nostra ricerca”, ha scritto il team, aggiungendo che “per chi di voi era presente più di sei mesi fa, in attesa che la Spire aprisse nuovamente le sue porte ai potenziali conquistatori, questo compito risulterà familiare”. Seguendo la tradizione, gli autori hanno mostrato la silhouette di quella che dovrebbe essere una nuova creatura destinata all’atto alternativo, lasciando ai giocatori il compito di capire di cosa si tratti.

Le informazioni fornite sono poche ma curiose. Secondo gli sviluppatori si tratta di “una sorta di piccolo essere fluttuante e vivace”, e il team ha ammesso con una certa ironia che “sebbene non sia la descrizione più scientifica del mondo, sembra quasi… carina”. Il mostro misterioso dovrebbe quindi abitare la nuova area del secondo atto, anche se Mega Crit mette le mani avanti sui tempi necessari per vederla completa.

Lo studio ha infatti precisato che “potrebbe volerci ancora un po’ di tempo prima che questa strana sezione della Spire si sveli completamente ai nostri occhi, ma nel frattempo possiamo scoprire almeno alcuni dei suoi segreti”. Dopo il periodo di stop nel supporto, per Slay the Spire 2 si profilano dunque aggiornamenti sostanziosi, con nuove modalità, una regione inedita e un personaggio aggiuntivo già in fase di test.

Fonte: TecnoAndroid