Windows 11, nuovo widget per la batteria dei dispositivi Bluetooth

Il mouse che si spegne nel bel mezzo di una presentazione o le cuffie che tacciono a metà videochiamata potrebbero diventare un ricordo, perché Windows 11 si prepara ad accogliere un widget dedicato alla batteria di tutti i dispositivi Bluetooth collegati al computer. Niente menu nascosti, niente giri strani tra le impostazioni: l’informazione finisce lì, sul desktop, a portata di sguardo. Una di quelle cose piccole che però, alla lunga, cambiano parecchio la vita di chi lavora circondato da periferiche senza fili.

La novità è spuntata nelle ultime build di anteprima del sistema operativo, quelle riservate a chi partecipa ai programmi di test. Il widget batteria raccoglie in un unico riquadro i livelli di carica di mouse, tastiera, cuffie e in generale di qualunque accessorio Bluetooth associato al PC. E per chi usa un portatile c’è un extra tutt’altro che scontato, ovvero l’indicazione della carica residua del computer stesso, così da avere il quadro completo senza dover incrociare più fonti di informazione.

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Come funziona il nuovo widget di Windows 11

Il meccanismo è tanto semplice quanto atteso. Basterà aggiungere il widget al desktop e da quel momento i dati sulla batteria dei dispositivi wireless resteranno sempre visibili, aggiornati, senza bisogno di aprire pannelli o cercare voci sepolte in qualche sottomenu. Chi ha passato anni a scoprire che le batterie del mouse erano finite solo nel momento peggiore capirà al volo il valore della cosa. Attenzione però a un dettaglio non trascurabile: la funzione è ancora in fase di sviluppo. Al momento compare solo nelle versioni di prova di Windows 11 e non c’è garanzia che arrivi a tutti gli utenti in tempi rapidi. Le anteprime servono esattamente a questo, a testare, correggere, a volte anche a cancellare. Il widget potrebbe cambiare aspetto o comportamento prima del rilascio nella versione stabile, oppure restare confinato ai test per un periodo più lungo del previsto. I riferimenti alla funzione sono emersi da un post pubblicato su Discord dedicato proprio alle build preview del sistema.

Il progetto Windows K2 e il ritorno al pragmatismo

Il widget non arriva isolato. Rientrerebbe infatti in un piano più ampio che Microsoft ha battezzato internamente Windows K2, una revisione generale del sistema operativo nata dopo le critiche piovute sull’integrazione forzata di Copilot. Il malcontento su quel fronte è stato piuttosto rumoroso e l’azienda ha preso nota, facendo marcia indietro su alcune funzioni di intelligenza artificiale che erano state imposte agli utenti senza troppe possibilità di scelta.

Nello stesso solco si collocano altri interventi arrivati di recente, come il menu Start ridimensionabile, richiesta che circolava da anni tra chi usa il sistema quotidianamente. Sono aggiunte che non fanno titoloni, non promettono rivoluzioni, però rispondono a esigenze concrete. Il widget per le batterie dei dispositivi Bluetooth segue esattamente questa logica: risolvere un fastidio reale invece di inseguire l’ennesima funzione appariscente.

C’è una certa coerenza in questa direzione. Dopo mesi in cui il dibattito attorno a Windows 11 ha ruotato quasi esclusivamente attorno all’intelligenza artificiale e alle sue integrazioni più o meno gradite, vedere Microsoft occuparsi di dettagli pratici suona quasi come un cambio di passo. Un po’ di sano pragmatismo, insomma, che nel caso specifico si traduce nel non dover più aprire tre schermate diverse per capire quanto manca prima che la tastiera smetta di rispondere. Per ora la funzione resta materia da insider, disponibile solo nelle build di anteprima. Chi partecipa ai programmi di test può già intravederla, tutti gli altri dovranno aspettare che Microsoft decida quando e come portarla nella versione pubblica del sistema operativo.