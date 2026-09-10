Metroid Ravenous, Samus torna su Switch 2 il 28 gennaio 2027

Con Metroid Ravenous Nintendo ha scelto la strada più diretta possibile: un nuovo capitolo bidimensionale della serie, esclusiva Nintendo Switch 2, con Samus Aran abbandonata su un pianeta ostile e una data d’uscita già fissata al 28 gennaio 2027. L’annuncio è arrivato durante il Nintendo Direct di settembre 2026, e ha chiuso in fretta il dibattito su quanto tempo sarebbe passato prima di rimettere le mani sulla tuta della cacciatrice di taglie più famosa dello spazio.

Il precedente, va detto, non era incoraggiante. Dopo Metroid Dread la comunità aveva dovuto attendere anni prima di tornare nei panni di Samus, con Metroid Prime 4: Beyond arrivato soltanto l’anno scorso sui sistemi Nintendo Switch. Qui invece l’attesa si accorcia parecchio, e il gioco era già stato intravisto in anticipo grazie a una classificazione brasiliana emersa prima del tempo.

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Metroid Ravenous: tre figure misteriose e un pianeta sconosciuto

La premessa narrativa è essenziale, quasi ruvida. Samus viene attaccata da tre figure misteriose che sembrano dare la caccia proprio a lei, e finisce isolata su un pianeta sconosciuto. Da lì parte tutto. Nessun grande apparato di spiegazioni, nessuna cornice elaborata: un’aggressione, un atterraggio forzato, un ambiente che non perdona.

Sulla carta le somiglianze con Metroid Dread sono evidenti, trattandosi ancora di un’avventura in due dimensioni costruita sull’esplorazione e sull’abilità nei movimenti. Ma il filmato di presentazione lascia intendere un ritmo diverso, più veloce, con scontri più viscerali e intensi. Anche la colonna sonora del trailer va in quella direzione, con toni molto più aggressivi rispetto a quanto la serie ha proposto di recente.

C’è poi un elemento che merita attenzione, perché tocca il cuore del gameplay. Oltre alle armi tradizionali, Samus sarà in grado di sfruttare in qualche misura il potere dei suoi nemici, assorbendone le capacità. Quanto questa meccanica sia centrale non è ancora chiaro nei dettagli, però la frase pronunciata dalla protagonista alla fine del trailer non lascia molto spazio all’ambiguità: mangiare o essere mangiati. Un modo piuttosto brutale per definire il tono dell’avventura.

Un inverno affollato per il genere Metroidvania

Il calendario dei prossimi mesi ha qualcosa di curioso per chi segue il genere. I due franchise che hanno letteralmente dato il nome al Metroidvania torneranno entrambi con nuovi capitoli principali, e lo faranno a breve distanza l’uno dall’altro. Prima di Metroid Ravenous arriverà infatti Castlevania: Belmont’s Curse, che segna il ritorno della serie KONAMI dopo una lunga pausa.

Una coincidenza che difficilmente si ripeterà, considerando quanto siano state irregolari le uscite di entrambe le saghe negli ultimi anni. Per chi ha costruito la propria dieta videoludica su mappe intricate, potenziamenti da recuperare e porte che si aprono solo dopo aver trovato l’abilità giusta, l’inizio del 2027 si presenta piuttosto ricco.

Resta il fatto che Metroid Ravenous sarà disponibile esclusivamente su Nintendo Switch 2, senza versioni per la console di prima generazione. Una scelta che allinea il gioco alla strategia con cui Nintendo sta popolando il catalogo della nuova macchina, proposta a circa 460 euro. La console, del resto, ha bisogno di titoli capaci di giustificare il passaggio, e un capitolo inedito di Metroid pensato specificamente per l’hardware più recente rientra esattamente in questa logica.

L’appuntamento, dunque, è per il 28 gennaio 2027, con Samus Aran costretta a cavarsela su un pianeta che non ha nessuna intenzione di accoglierla e con tre inseguitori ancora senza nome alle sue spalle.