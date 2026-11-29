Microsoft ha annunciato che il supporto a MTP via Bluetooth su Windows 11 verrà dismesso nel corso del 2026, e le conseguenze sono abbastanza facili da immaginare. A meno di ripensamenti, il Bluetooth non farà più parte delle opzioni di trasferimento file nelle prossime versioni di Windows. Non si tratta di una mossa isolata, perché questa decisione arriva dopo una serie di tagli che la casa di Windows ha già messo in fila a inizio anno, segno che il lavoro di sfoltimento del sistema operativo prosegue senza troppe esitazioni.

Per capire di cosa si parla conviene fare un passo indietro. MTP sta per Media Transfer Protocol, il protocollo di trasferimento multimediale che permette di inviare e ricevere file da e verso un dispositivo esterno. La variante che sfrutta il Bluetooth nasce proprio per quelle situazioni in cui un cavo USB non è a portata di mano. Una comodità, almeno sulla carta. Nella pratica però è una funzione che oggi si usa poco, e il motivo è piuttosto semplice. Il Bluetooth è molto più lento di una connessione via cavo e anche di servizi che passano da Internet, come Phone Link, che negli anni hanno reso lo scambio di foto, documenti e video tra telefono e computer decisamente più rapido.

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Cosa cambia per chi trasferisce file con MTP

La voce è comparsa nella tabella delle funzionalità deprecate pubblicata sul sito ufficiale di Microsoft, accanto a un’altra novità di cui si parlerà tra poco. Il testo è asciutto e non lascia spazio a molte interpretazioni. Il protocollo MTP tramite Bluetooth viene definito obsoleto e potrebbe essere rimosso in una futura versione di Windows. Nella stessa nota l’azienda chiarisce che sarà comunque possibile continuare a utilizzare MTP tramite USB per gestire i file sui dispositivi collegati al PC.

Tradotto in parole semplici, il protocollo in sé non sparisce. A uscire di scena è soltanto la strada senza fili, mentre quella cablata resta al suo posto. Chi è abituato a collegare lo smartphone al computer con un cavo per spostare cartelle o fare un backup delle foto non noterà nessuna differenza. Chi invece contava sul Bluetooth per lo stesso scopo dovrà orientarsi verso il cavo oppure verso soluzioni come Phone Link. Vale la pena notare anche la formula scelta da Microsoft, che parla di una rimozione possibile e non ancora fissata nel calendario. Lo stato di funzione deprecata significa infatti che la tecnologia non riceverà nuovi sviluppi e che la sua eliminazione definitiva da Windows 11 e dalle versioni successive è già messa in conto.

Addio anche all’app Family Safety per Windows

Il Bluetooth non è l’unica vittima di questo giro di pulizie. Nella stessa tabella è finita anche Microsoft Family Safety, l’applicazione dedicata al controllo parentale. Pure in questo caso l’azienda la definisce obsoleta e conferma che verrà eliminata da Windows in una futura versione del sistema operativo. Chi la usa per gestire l’esperienza digitale dei figli non resterà però a mani vuote, perché le funzionalità del servizio rimarranno accessibili attraverso altri canali.

Il quadro si inserisce in una tendenza ormai evidente. Nei primi mesi dell’anno Microsoft aveva già dismesso 3D Viewer e PowerShell 5.1, e ora la lista si allunga con queste due nuove voci. Le aggiunte più recenti alla tabella di deprecazione sono infatti proprio il trasferimento file via Bluetooth e l’applicazione di controllo parentale per desktop. Per quanto riguarda quest’ultima, i clienti potranno continuare ad accedere alle funzionalità di Family Safety e a gestirle tramite l’app mobile Microsoft Family Safety oppure attraverso il portale web dedicato al servizio.

Fonte: TecnoAndroid