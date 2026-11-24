I recenti disservizi che hanno colpito Microsoft Outlook potrebbero essere soltanto il primo episodio di una serie destinata ad allungarsi. A metterlo in chiaro è stata la stessa Microsoft, per bocca del suo presidente Brad Smith, intervenuto durante la trasmissione Face the Nation su CBS News. Il messaggio è piuttosto diretto e riguarda l’intero pianeta digitale, non soltanto la posta elettronica di Redmond. Nei prossimi mesi potrebbero arrivare altri blocchi e malfunzionamenti a livello globale e conviene farsi trovare pronti.

Le parole del manager non lasciano molto spazio a interpretazioni ottimistiche. “Dobbiamo essere preparati per i prossimi mesi” ha spiegato Smith “perché non è una cosa che si risolve in un paio di settimane. L’intera infrastruttura informatica mondiale è di fatto in fase di aggiornamento proprio ora”. Una fotografia che descrive un sistema in pieno cantiere, dove ogni intervento può trasformarsi in un piccolo inciampo per milioni di persone.

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Guasti a catena che non hanno un unico colpevole

L’avvertimento del presidente di Microsoft non arriva dal nulla. Negli ultimi giorni si sono susseguiti diversi guasti tecnici, tra loro non collegati, che hanno coinvolto realtà di primo piano. Tra queste figurano grandi istituti bancari come JPMorgan Chase, varie compagnie aeree e persino il controllo del traffico aereo gestito dalla Federal Aviation Administration americana, la FAA. Nell’elenco rientrano poi gli stessi servizi cloud globali del gruppo, a cominciare proprio da Outlook.

Autorità e aziende coinvolte hanno escluso che dietro questi incidenti ci fossero attacchi informatici coordinati. Eppure la sequenza così ravvicinata dei blocchi ha messo in evidenza un aspetto che spesso passa inosservato finché tutto funziona. Imprese, enti governativi e viaggiatori dipendono in misura enorme da sistemi digitali interconnessi, e quando uno di questi ingranaggi si ferma le conseguenze si avvertono rapidamente su più fronti.

L’intelligenza artificiale accelera tutto, anche i rischi

Nel suo intervento Brad Smith ha toccato anche il tema dell’intelligenza artificiale, che ha cambiato profondamente il modo in cui vengono scovate le falle nel codice informatico. Oggi le vulnerabilità emergono molto più in fretta rispetto al passato. Si tratta però di uno strumento a doppio taglio, perché a sfruttarlo sono sia i difensori, che lo usano per individuare i problemi e applicare le correzioni, sia i criminali informatici, che lo impiegano per violare le reti.

Questa dinamica ha un effetto molto concreto sul lavoro delle organizzazioni. Le aziende si trovano costrette a distribuire gli aggiornamenti con maggiore rapidità, e di conseguenza si riducono i margini disponibili per le verifiche preliminari. In pratica si corre per chiudere le porte prima che qualcuno riesca a entrare, ma con meno tempo per controllare che ogni correzione non crei a sua volta qualche intoppo. Un equilibrio delicato, che contribuisce a spiegare perché la fase attuale venga descritta come un lungo periodo di transizione e non come un’emergenza passeggera.

Fonte: TecnoAndroid