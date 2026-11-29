Scegliere un box di sicurezza per DVR e NVR sembra un’operazione banale, ma limitarsi a confrontare le dimensioni rischia di portare fuori strada. Il registratore di un impianto di videosorveglianza è spesso esposto a urti, scollegamenti accidentali e accessi da parte di persone che non si occupano della sua gestione. Raccogliere le apparecchiature in un vano chiuso a chiave risolve buona parte del problema, a patto di fare qualche verifica in più prima dell’acquisto.

Su questo fronte IC Intracom propone quattro modelli della gamma Techly Professional, pensati per installatori e professionisti che devono proteggere il registratore, mettere ordine nei collegamenti ed eventualmente integrare un monitor. Le versioni cambiano per tipo di sportello, possibilità di consultare lo schermo dall’esterno e sistema di chiusura.

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Spazio utile, ventilazione e cavi: i controlli da fare prima

Il primo aspetto da valutare è lo spazio realmente sfruttabile. Le misure esterne del contenitore non dicono granché su cosa ci entrerà davvero, perché staffe e supporti occupano una parte del vano e riducono gli ingombri ammessi. La questione pesa ancora di più in un box di sicurezza per DVR e NVR che prevede il fissaggio del registratore sullo sportello. Qui entrano in gioco anche il movimento della porta e lo spazio necessario per raggiungere i dispositivi durante la manutenzione.

Poi ci sono i collegamenti da considerare. Un registratore che entra nel vano potrebbe lasciare pochissimo margine per connettori e alimentazione, quindi la posizione degli ingressi per i cablaggi va valutata insieme alla disposizione interna. Se è previsto uno schermo serve controllare anche la compatibilità del relativo supporto.

Altro capitolo delicato è la ventilazione. Un contenitore chiuso deve garantire il ricambio d’aria di cui le apparecchiature hanno bisogno e le aperture vanno lasciate libere, tenendo conto di dove viene collocato il box e di come sono organizzati i componenti all’interno. La gamma Techly Professional include predisposizioni per una ventilazione aggiuntiva, da sfruttare con ventole compatibili quando serve contenere l’accumulo di calore. Predisposizione e dotazione effettiva però non sono la stessa cosa, perciò conviene verificare quali accessori sono inclusi e quali vanno aggiunti.

Anche l’ordine dei cablaggi ha ricadute molto concrete. Passaggi cavo e spazi riservati all’alimentazione mantengono i collegamenti accessibili ed evitano che un semplice intervento sul registratore costringa a riorganizzare l’intero vano.

I quattro modelli Techly Professional a confronto

I primi due Techly Professional, ICRLIM08W2 e ICRLIM08, adottano una porta cieca con doppia serratura. Gli apparati si possono fissare allo sportello, che si apre a 90 gradi, mentre sul fondo trova posto un monitor con attacco VESA. Nella dotazione ci sono staffe da 1U e una staffa a L per i dispositivi privi di attacchi rack, oltre alle predisposizioni per gestire alimentazione e cavi. È una configurazione che riunisce registratore e schermo nello stesso contenitore, con accesso dall’apertura frontale.

Il modello ICRLIM08W2S risponde invece all’esigenza di guardare le immagini senza aprire il box. Integra una finestra frontale senza vetro da 440 × 270 mm e un supporto per monitor VESA compatibile con attacchi da 50 × 50, 75 × 75 e 100 × 100 mm. Grazie alla doppia serratura lo sportello resta chiuso mentre si consulta lo schermo.

Il quarto Techly Professional, ICRLIM08AI2, conserva lo schema con dispositivi sullo sportello e monitor sul fondo ma si distingue per la serratura con chiave tubolare, che il produttore definisce anti intrusione.

Quando ha più senso un armadio rack

Molto dipende da quanto è articolato l’impianto. Per una configurazione con registratore, alimentatore e pochi accessori un box di sicurezza per DVR e NVR offre uno spazio compatto e dedicato. Quando invece si aggiungono switch, patch panel, UPS e altri dispositivi di rete, un armadio rack garantisce maggiori possibilità di organizzazione e ampliamento. In questo scenario va pianificato anche lo spazio per gli apparati futuri e per la gestione dei collegamenti tra i vari componenti.

Per accompagnare questa fase IC Intracom mette a disposizione un configuratore rack che consente di individuare gli accessori abbinabili e di completare la distinta in base alle caratteristiche dell’impianto.

Fonte: TecnoAndroid