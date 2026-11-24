Sembra il frutto del lavoro di un gruppo di studenti di ingegneria rimasti chiusi per mesi in un laboratorio universitario, eppure questo strano prototipo elettrico porta la firma di Mercedes. Si tratta di un telaio biposto completamente scoperto, sorpreso durante alcuni test su strada, che potrebbe rappresentare le primissime fasi di sviluppo di un modello inedito. Non è escluso però che serva ad aggiornare una vettura già in gamma oppure a mettere a punto una nuova base tecnica destinata a più auto della Casa tedesca.

Che si tratti di un mezzo a batteria lo si capisce al primo sguardo. Manca qualsiasi traccia di propulsore termico e sull’asse posteriore spicca un motore elettrico dalle dimensioni piuttosto generose. C’è poi un dettaglio che lo distingue dalle attuali elettriche della Stella, perché sotto il pianale non sembra esserci alcun pacco batterie. Al suo posto compare soltanto un piccolo accumulatore che sporge oltre l’asse posteriore, quasi appeso nel vuoto.

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Un telaio che non somiglia a nulla di quanto visto finora

Nella parte anteriore del prototipo Mercedes trova posto un groviglio di componenti elettronici, accompagnato da una coppia di luci LED così piccole da risultare quasi comiche. Oltre al telaio nero c’è davvero poco altro. Restano ben visibili elementi chiave come i duomi degli ammortizzatori e quella che ha tutto l’aspetto di una sospensione a controllo elettronico. La struttura, presumibilmente in acciaio, appare parecchio robusta e si discosta in modo netto da qualunque architettura oggi utilizzata dal costruttore tedesco, compresa la Classe G con il suo classico schema a telaio separato.

Anche l’abitacolo è tutto fuorché tradizionale. In realtà una vera e propria cabina non esiste e il pavimento insieme alla plancia sembrano realizzati in legno. Sul sedile del passeggero siede un ingegnere intento a consultare un computer portatile, assicurato al sedile con cinture da corsa esattamente come il collaudatore al volante. La coda segue la stessa filosofia del frontale, priva di qualsiasi carrozzeria, lascia in bella vista i bracci delle sospensioni e un altro paio di minuscole luci LED.

Quale futuro per le elettriche della Stella

Capire cosa abbia in mente Mercedes Benz con questo muletto non è affatto semplice. L’ipotesi di una biposto elettrica è suggestiva e non può essere scartata, ma finora la Casa non ha annunciato nulla del genere e sta concentrando i propri sforzi sulle auto a batteria come la nuova CLA, la Classe C e la GLC. Più probabile, forse, che il prototipo venga impiegato per provare e analizzare un accumulatore aggiornato o un nuovo motore posteriore. Potrebbe anche servire a valutare inedite soluzioni per le sospensioni da trasferire poi su altri modelli futuri. C’è infine la possibilità che si tratti di un muletto in fase iniziale per una nuova piattaforma elettrica condivisa da più vetture. Per il momento il quadro rimane avvolto nel mistero.

Negli ultimi due anni la gamma a zero emissioni della Stella ha subito diversi cambiamenti importanti. Il marchio sta abbandonando modelli dalle vendite notoriamente deludenti come EQE ed EQE SUV. Anche l’attuale EQS uscirà di scena al termine del suo ciclo di vita, per lasciare spazio a una Classe S elettrica dall’impostazione più tradizionale. Pure la divisione AMG sta investendo con decisione sulle auto a batteria. All’inizio di quest’anno ha lanciato la AMG GT Coupé 4 porte, rivale diretta della Porsche Taycan, seguita di recente dalla GT SUV che ne condivide la tecnica. Entrambe nascono sulla piattaforma dedicata AMG.EA.

Fonte: TecnoAndroid