NVIDIA rilascia i driver GeForce 621.40 e prova di nuovo a mettere un freno a un problema che negli ultimi tempi ha creato più di un grattacapo agli utenti: le scritture eccessive sugli SSD. Il nuovo pacchetto arriva a stretto giro rispetto a un precedente intervento correttivo, e nelle note di rilascio il difetto compare in modo esplicito tra quelli risolti. Si tratta dello stesso inconveniente che l’azienda aveva già cercato di sistemare con l’hotfix 621.35, pubblicato dopo le segnalazioni di chi notava una crescita di diversi gigabyte nei dati scritti sull’unità anche con il computer completamente inattivo.

Per chi usa una scheda video GeForce la questione non è proprio secondaria. Gli SSD hanno una durata legata anche alla quantità di dati che ricevono nel tempo, quindi un processo che continua a scrivere senza un motivo apparente finisce per pesare sull’unità in maniera del tutto silenziosa. Ed è proprio questo l’aspetto che aveva attirato l’attenzione: nessun segnale evidente durante l’uso normale del PC, ma numeri che salivano ora dopo ora.

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Il file sotto accusa e il processo in background

Al centro della vicenda c’è un file ben preciso, indicato dalla stessa NVIDIA. Si chiama nvlog.nvlgstg ed è un registro in cui il driver annota la propria attività. Le prime segnalazioni avevano riguardato le versioni 621.14 e 621.24 e puntavano il dito contro NVDisplay.Container.exe, un processo che rimane attivo in background anche quando non si sta facendo nulla di particolare con la scheda grafica.

Il meccanismo, in sé, è piuttosto semplice da capire. Se quel registro viene riscritto di continuo, i dati si sommano rapidamente e lo fanno anche nelle lunghe ore in cui il computer resta acceso senza che nessuno lo stia usando. Basta lasciare la macchina accesa durante la notte, magari per un download o per comodità, e il conteggio delle scritture sull’unità può crescere in modo sproporzionato rispetto a ciò che ci si aspetterebbe da un PC fermo.

Perché l’hotfix 621.35 non era bastato

Il precedente intervento sembrava aver messo le cose a posto, almeno a un primo sguardo. Con l’hotfix 621.35 le scritture si erano ridotte a circa 91 KB nella prima ora, un valore decisamente rassicurante. Il quadro però cambiava allungando i tempi di osservazione. Dopo nove ore con il PC inattivo il processo aveva totalizzato circa 41 GB di scritture, una cifra ben lontana da quella registrata all’inizio.

Anche i dati SMART, ovvero le statistiche che l’unità stessa raccoglie sul proprio funzionamento, confermavano la tendenza. Nello stesso intervallo di tempo indicavano un aumento di circa 36 GB per l’intero SSD, un riscontro che rendeva difficile pensare a un errore di misurazione o a una semplice anomalia del software di monitoraggio.

Il confronto con una versione più vecchia rende ancora più chiara la differenza. Sullo stesso sistema, i driver 621.01 si erano fermati attorno a una dozzina di megabyte scritti dal processo in quasi un’ora di attività. Un comportamento molto più contenuto, che lascia intendere come il problema sia emerso con le release successive e non faccia parte del normale funzionamento del software NVIDIA.

Da qui la scelta di tornare sulla questione con i driver GeForce 621.40, che riportano nelle note ufficiali la correzione del bug legato alle scritture eccessive sugli SSD. Il nuovo aggiornamento segue di pochissimo il rilascio dell’hotfix 621.35 e prende di mira esattamente lo stesso difetto, quello che faceva crescere i dati scritti sull’unità anche a computer fermo.

Fonte: TecnoAndroid