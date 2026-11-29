Temu e Shein rallentano bruscamente in Europa, mentre Vinted e le piattaforme dell’usato accelerano. Intanto si avvicina un cambiamento forse ancora più profondo, quello di uno shopping online in cui a cercare, confrontare e comprare non saranno più soltanto le persone ma sempre più spesso gli assistenti basati sull’intelligenza artificiale. Il quadro emerge dalla mappa dei marketplace 2026 di Yocabe, società che aiuta i marchi a vendere sulle grandi piattaforme digitali. Lo studio descrive un mercato mondiale che secondo le stime di ECDB supera i 4.700 miliardi di euro, con il commercio elettronico vicino al 21% delle vendite al dettaglio.

Temu e Shein perdono slancio, ma non ovunque

I numeri più vistosi riguardano Temu. In Italia le visite alla piattaforma cinese calano del 71% rispetto al 2025, in Francia del 76% e in Germania addirittura del 78%. Anche Shein arretra in diversi Paesi europei, con l’eccezione del Regno Unito dove cresce del 29%. Va precisato che si parla di traffico web e non di fatturato o di ordini, quindi un calo delle visite non corrisponde automaticamente a una contrazione delle vendite della stessa misura. Il segnale però è chiaro.

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A pesare c’è anche il nuovo clima regolatorio. L’Unione europea ha intensificato i controlli sulle piattaforme extraeuropee su sicurezza dei prodotti, tutela dei consumatori e concorrenza. Si aggiunge la stretta sulle spedizioni di piccolo valore, con misure doganali come i 3 euro a pacco fino a 150 euro di valore per ogni codice doganale TARIC incluso. Altrove la musica cambia. Negli Stati Uniti Temu guadagna il 16% di visite e in Corea del Sud il 110%, mentre Shein si espande in Canada (+20%), Giappone (+31%) e Australia (+24%). Più che una fine del commercio a bassissimo costo sembra una sua riorganizzazione geografica.

Vinted vola e in Italia Amazon resta in testa

Mentre il fast commerce frena, la seconda mano conquista spazio. Le visite a Vinted salgono del 39% in Italia, del 48% in Spagna, del 56% in Germania e del 46% nel Regno Unito. In Francia, con un aumento del 29% e circa 39 milioni di visite, la piattaforma è ormai il secondo marketplace del Paese dopo Amazon. Crescono anche Wallapop in Spagna (+27%), Sellpy nei Paesi nordici (+37%) e negli Stati Uniti Poshmark (+33%) e ThredUp (+72%). Il prezzo resta centrale, ma la convenienza può passare anche da un articolo usato e magari di qualità migliore.

Nel nostro Paese il commercio elettronico continua a crescere. Secondo l’Osservatorio eCommerce B2c Netcomm Politecnico di Milano gli acquisti online toccano nel 2026 i 66,6 miliardi di euro, con un aumento del 6%. Amazon rimane di gran lunga il marketplace più visitato, seguito da eBay, AliExpress, Vinted e Leroy Merlin. Temu esce dalle prime cinque posizioni. Vola anche il Buy Now Pay Later, che arriva a 9,9 miliardi di euro di transato con una crescita del 45% in un anno, ora sottoposto alle nuove tutele della direttiva europea CCD2 recepita dall’Italia.

Gli assistenti IA diventano i nuovi intermediari

La trasformazione più interessante potrebbe però arrivare dall’intelligenza artificiale. Secondo dati Adobe citati nello studio, negli Stati Uniti il traffico verso i siti commerciali generato da chatbot e assistenti è cresciuto del 62% in un anno, e chi arriva da questi strumenti mostrerebbe un tasso di conversione superiore del 60%. È il cosiddetto agentic commerce, dove l’assistente accompagna il cliente dalla ricerca al confronto dei prezzi fino all’acquisto. Amazon lavora su Alexa e Rufus, eBay sfrutta trent’anni di dati per semplificare la ricerca e Zalando usa l’IA per le raccomandazioni su taglie e vestibilità, riducendo di oltre l’8% i resi legati alle misure. Il suo assistente conta 22 milioni di utenti.

Per chi vende cambia tutto. “Oggi per chi vende è cambiata la domanda di fondo: non basta essere trovati, bisogna essere scelti da un sistema che legge schede prodotto, recensioni, taglie, disponibilità e prezzi” spiega Vito Perrone, cofondatore e amministratore delegato di Yocabe. Secondo Perrone la qualità dei dati diventerà uno dei principali strumenti di marketing, perché l’intelligenza artificiale tende ad amplificare nel bene e nel male l’affidabilità delle informazioni che riceve.

Fonte: TecnoAndroid