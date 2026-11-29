Centocinquantuno robot umanoidi si sono mossi a tempo, tutti insieme, nello stesso momento a Shenzhen, e la loro esibizione è entrata ufficialmente nei Guinness World Records. La dimostrazione, andata in scena il 17 novembre, ha ottenuto il riconoscimento del giudice presente all’evento e ha di fatto cancellato il primato precedente. Un primato che, guarda caso, apparteneva già alla Cina. Il paese ha quindi superato se stesso, portando ancora più in alto un record che era già suo.

Il dettaglio più curioso riguarda le aspettative della vigilia. Gli organizzatori puntavano inizialmente a 110 macchine, un numero già considerevole per una prova di questo tipo. Alla fine però a completare la danza sono stati tutti e 151 gli umanoidi coinvolti, ben oltre la soglia fissata all’inizio. Nessuno è rimasto indietro e nessuno ha abbandonato la scena prima del tempo, cosa tutt’altro che scontata quando si mettono in fila così tante macchine.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Una squadra formata da più aziende

Il record non porta la firma di un solo produttore. Sul posto erano presenti robot di diverse aziende, e proprio per questo l’evento si è trasformato in una vera collaborazione su larga scala. EngineAI ha schierato venti esemplari del suo T800, un umanoide alto circa 1,73 metri e con un peso che si aggira intorno ai 75 chili. Accanto a loro hanno partecipato anche gruppi di Unitree G1 e di AgiBot X2, contribuendo a raggiungere la cifra finale.

Conviene però chiarire un punto per evitare confusione. Il totale di 151 si riferisce all’intera esibizione, con tutti i modelli e tutte le aziende coinvolte. Il gruppo dei venti T800 rappresenta invece la parte con cui EngineAI ha mostrato il proprio sistema di coordinamento per più robot, una sorta di vetrina dentro lo spettacolo collettivo. Il video diffuso mostra infatti solo una porzione della performance, quella relativa ai modelli dell’azienda, e non l’intero colpo d’occhio con tutti i partecipanti in movimento.

Perché far ballare insieme tanti robot è così complicato

A prima vista potrebbe sembrare soltanto uno spettacolo simpatico. In realtà dietro una coreografia del genere si nasconde una prestazione che ha dell’incredibile. In un ballo di gruppo basta un piccolo sfasamento per rovinare l’effetto d’insieme, e il difetto diventa evidente soprattutto quando le macchine devono cambiare posizione tutte insieme. Un robot che anticipa o ritarda anche di pochissimo salta subito all’occhio, perché rompe la geometria dell’intero gruppo.

Il punto non è solo rispettare il ritmo. Ogni umanoide deve seguire gli stessi tempi degli altri e nel frattempo continuare a controllare il proprio equilibrio, mentre piega le gambe o sposta il peso da un piede all’altro. Sono gesti che per una persona risultano quasi automatici, ma che per una macchina richiedono un controllo costante. Per il proprio gruppo EngineAI parla di una sincronizzazione nell’ordine dei millisecondi, un margine minuscolo che rende bene l’idea della precisione necessaria per far muovere i T800 come un unico corpo.

Fonte: TecnoAndroid