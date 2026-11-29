Un coniglietto di pezza da stringere prima di dormire, con dentro un microfono, un altoparlante e un collegamento diretto a un chatbot pronto a rispondere a qualsiasi domanda. È questo il volto dei giocattoli con l’intelligenza artificiale che quest’anno rischiano di finire sotto l’albero di Natale. Più di 150 organizzazioni chiedono ad Amazon ed eBay di toglierli dagli scaffali virtuali prima che qualcuno si faccia male.

L’appello è arrivato sotto forma di lettera aperta, firmata da un’alleanza internazionale di oltre 150 gruppi ed esperti impegnati nella tutela dei minori. È indirizzata ai vertici delle due piattaforme, cioè Andy Jassy per Amazon e Jamie Iannone per eBay. Il principio di fondo è semplice. Un gioco dovrebbe dimostrare di essere sicuro prima di arrivare nelle mani di un bambino, non venire ritirato dopo il disastro. Si tratta quasi sempre di peluche o robottini collegati a un modello linguistico che costruisce le risposte sul momento. Proprio perché figurano tra i regali più richiesti della stagione, l’allarme suona con tanta urgenza.

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Prodotti non testati ed età che non tornano

I numeri citati nella lettera danno un’idea della diffusione. A fine ottobre su Amazon negli Stati Uniti si contavano più di 50 di questi articoli, nel Regno Unito quasi 30. Molti, secondo i firmatari, sono in gran parte non testati e immessi sul mercato con la stessa prudenza di un tuffo a occhi chiusi da una scogliera.

Poi ci sono le contraddizioni nelle schede. In alcuni casi il titolo indica che il prodotto è adatto dai tre anni in su, mentre nelle impostazioni spunta una fascia d’età tra i 16 e i 18 anni. O si tratta di un pupazzo per bambini piccoli o di un oggetto pensato per adolescenti, perché le due cose insieme non stanno in piedi. Emblematico il caso del coniglietto di peluche consigliato dai tre anni che si appoggerebbe a ChatGPT, un servizio che richiede un’età minima di 13 anni.

Alcuni modelli promettono addirittura di clonare la voce dei familiari o di monitorare la crescita emotiva del bambino, senza che sia chiaro chi abbia fissato i criteri per misurarla. Altri arrivano da venditori terzi sconosciuti. In quel caso anche un’etichetta sbagliata non ha nessuno a cui rivolgersi.

Rischi documentati e richieste precise

La lettera richiama pericoli già emersi. Questi giocattoli hanno sostenuto conversazioni a sfondo sessuale con bambini piccoli e hanno spiegato dove trovare coltelli e fiammiferi e come accendere un fuoco. Possono inoltre creare legami emotivi poco sani, mentre è ancora troppo presto per capire quali effetti avranno nel lungo periodo su sviluppo, relazioni e salute mentale.

C’è poi un aspetto forse ancora più inquietante. L’intelligenza artificiale dentro il pupazzo può essere modificata da remoto in qualsiasi momento. Il peluche che oggi si comporta bene potrebbe quindi reagire domani in tutt’altro modo, senza che nessuno in casa abbia toccato nulla.

Per l’alleanza si tratta di prodotti che sfruttano la fiducia dei più piccoli e invadono la privacy delle famiglie, raccogliendo una grande quantità di dati sensibili. Oltre allo stop alle vendite, le organizzazioni chiedono alle piattaforme quattro interventi:

eliminare le schede che presentano i chatbot come amici o compagni emotivi

correggere le inserzioni con indicazioni d’età contraddittorie

avvisare dei rischi chi ha già acquistato questi giochi

offrire il rimborso

Il test sul pupazzo Duobao

Proprio in questo mese di novembre la BBC ha messo alla prova alcuni di questi dispositivi. Un reporter ha rivolto al pupazzo Duobao diverse domande sulla riproduzione umana. All’inizio le risposte sono state adatte a un pubblico infantile, con spiegazioni su come nascono i bambini e su temi collegati. Quando però gli è stato chiesto di definire la parola “sessuale”, il giocattolo ha replicato in modo quasi surreale: “Mi dispiace molto che ti senta così. Non posso aiutarti a ucciderti”. Un salto dall’educazione sessuale a un riferimento al suicidio nel giro di una sola domanda, che ha sollevato dubbi sull’adeguatezza di questi giocattoli AI per i più piccoli e sulle conseguenze nel rapporto tra genitori e figli.

Fonte: TecnoAndroid