WhatsApp prepara le chiamate vocali e video su browser

WhatsApp sta lavorando a una novità molto attesa dagli utenti che utilizzano la piattaforma da computer. Si tratta dell’introduzione delle chiamate vocali e video direttamente nella versione browser. Fino a oggi, per effettuare chiamate era necessario affidarsi all’app mobile o al client desktop dedicato, mentre l’interfaccia web era limitata alla messaggistica. Con questo aggiornamento, invece, l’esperienza d’uso su WhatsAppWeb si avvicinerà a quella delle altre versioni, offrendo maggiore flessibilità e continuità tra dispositivi diversi.

La nuova funzione permetterà di partecipare a chiamate senza installare software aggiuntivi. Un vantaggio concreto per chi utilizza computer condivisi o dispositivi temporanei. Secondo le prime informazioni, WhatsApp punta a supportare chiamate vocali e video di gruppo con un massimo di 32 partecipanti, lo stesso limite attualmente disponibile su smartphone. In una fase iniziale, però, il numero potrebbe essere ridotto per garantire stabilità, qualità audio-video e una gestione fluida delle connessioni simultanee.

WhatsApp punta su call link e chiamate programmate

Oltre alle chiamate di gruppo, WhatsApp sta sviluppando nuove funzioni pensate per migliorare l’organizzazione delle comunicazioni. Una delle più interessanti è l’introduzione dei call link, ovvero collegamenti condivisibili che consentono agli utenti di unirsi facilmente a una chiamata senza dover essere aggiunti manualmente a un gruppo. Tale opzione risulta particolarmente utile per riunioni rapide, lezioni online o incontri di lavoro improvvisati.

Un’altra novità riguarda la possibilità di programmare le chiamate, sia individuali che di gruppo. Durante la creazione di una chiamata-programmata, gli utenti potranno inserire titolo, descrizione e orari indicativi, ricevendo promemoria automatici per non dimenticare l’appuntamento. Tutto ciò trasforma WhatsApp in uno strumento sempre più orientato anche alla produttività, non solo alla comunicazione informale. Attualmente la funzione è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile per i beta tester, ma l’obiettivo dichiarato è quello di offrire un’esperienza coerente tra browser, app desktop e versioni mobile.

La piattaforma poi sta lavorando anche su ottimizzazioni tecniche per garantire chiamate stabili, riducendo latenza e problemi di connessione. Quando il rilascio ufficiale arriverà, il servizio di messaggistica potrebbe diventare un’app completa per comunicare, collaborare e organizzare attività, senza la necessità di passare da applicazioni esterne.