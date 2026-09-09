Perplexity Hybrid Compute arriva su Mac: i dati restano locali

Chi lavora con documenti riservati e ha sempre guardato con sospetto agli assistenti AI trova in Perplexity Hybrid Compute una risposta piuttosto concreta, perché la nuova funzione arriva da oggi nell’app per Mac e divide ogni compito tra un modello in cloud e uno che gira in locale, sulla macchina dell’utente. Il senso è tutto lì: i dati sensibili non escono mai dal dispositivo, mentre il resto del lavoro viene affidato alla potenza dei server remoti.

Non è un debutto isolato. Ad aprile era già arrivata la funzione Personal Computer, che permetteva all’agente di interagire con file e strumenti presenti sul Mac. Hybrid Compute è il passo successivo e aggiunge quel livello di controllo sulla privacy che prima semplicemente non esisteva.

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Come funziona la divisione tra cloud e modello locale

Il sistema lavora su due piani. Il cloud si occupa del ragionamento complesso, della ricerca sul web e della pianificazione delle attività. Il modello locale installato sul Mac, invece, analizza i file riservati, estrae le informazioni sensibili e compie azioni direttamente sul dispositivo. Nessuno deve spezzare manualmente le richieste in prompt separati, perché è Perplexity Computer a coordinare il tutto in automatico.

In mezzo ai due livelli c’è il pezzo forte, la cosiddetta privacy gate. Si tratta di un classificatore che gira interamente sul Mac e riconosce dati come nomi, indirizzi, numeri di conto, credenziali e documenti d’identità. Prima che una qualsiasi informazione raggiunga il cloud, questo filtro può bloccarla, mascherarla oppure riscrivere la richiesta in modo che il modello remoto continui a lavorare senza mai vedere ciò che deve restare protetto. Per credenziali e numeri di carta la protezione è la più rigida possibile, con il sistema che può proprio rifiutarsi di farli uscire dal Mac.

C’è anche uno scenario interessante per chi si sposta spesso. I prompt si possono inviare da iPhone da qualsiasi luogo, mentre il modello locale macina tutto sul Mac di casa o dell’ufficio, che resta acceso e raggiungibile da remoto. Mac mini e Mac Studio con chip Apple Silicon vengono indicati come piattaforme ideali per questo tipo di utilizzo, grazie alla memoria unificata e alle prestazioni del processore.

Casi d’uso, requisiti e modelli disponibili

Gli esempi portati sono di quelli che si capiscono al volo. Uno studio legale che cerca giurisprudenza online tenendo però i fascicoli riservati sul Mac. Un’agenzia pubblicitaria che confronta dati di mercato pescati dal web con bozze creative ancora sotto embargo. Un team finanziario che incrocia informazioni pubbliche con documenti riservati su un’operazione. E poi c’è il privato cittadino che magari non vuole veder trapelare la sua fan fiction sui Pokemon prima del tempo. In tutti questi casi il cloud non vede mai ciò che non dovrebbe vedere.

Sul fronte aziendale, gli abbonamenti Enterprise permettono agli amministratori di impostare regole centralizzate su cosa può lasciare il dispositivo, cosa va mascherato e cosa richiede un’approvazione esplicita da parte dell’utente. C’è pure la possibilità di verificare a posteriori quando e quali informazioni sono uscite da una macchina, dettaglio non da poco per sanità, finanza e settore legale.

La funzione è riservata agli abbonati Pro, Max ed Enterprise. Al lancio si possono scegliere tre modelli locali: Gemma 4 E4B, Qwen3.6 35B-A3B e un modello proprietario sviluppato da Perplexity. Sul lato hardware serve un Mac con chip Apple Silicon e almeno 24 GB di memoria unificata, il che taglia fuori le configurazioni base di Mac mini M6 da 16 GB.

Per partire la procedura è rapida: basta scaricare l’ultima versione dell’app Perplexity per Mac, prelevare un modello locale con un clic e selezionare la modalità ibrida dal selettore dei modelli. L’approccio che combina cloud e calcolo in locale sembra la strada più sensata per far entrare davvero l’AI nei flussi di lavoro professionali, visto che il nodo non è mai stato la potenza dei modelli ma la fiducia che i dati restino dove devono restare.