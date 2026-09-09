Audi A2 e-tron, l’elettrica più efficiente di Ingolstadt

Audi A2 e-tron arriva sul mercato come la vettura di serie più efficiente mai costruita dalla casa di Ingolstadt, con un consumo dichiarato che scende fino a 12,8 kWh ogni 100 chilometri nel ciclo WLTP. Compatta, sviluppata in Germania e assemblata nello stabilimento centrale del marchio, punta tutto sull’aerodinamica e su una gestione dell’energia curata nei minimi dettagli. Gli ordini apriranno il 10 settembre 2026, le prime consegne sono attese per dicembre e il listino tedesco parte da 38.200 euro. Il lavoro sulla carrozzeria racconta bene la filosofia del progetto. Sbalzi corti, passo di 2,77 metri, tetto spiovente che si chiude su uno spoiler posteriore netto pensato per staccare i flussi d’aria nel punto giusto. Il risultato è un coefficiente di resistenza aerodinamica pari a 0,24, valore di riferimento per le compatte del marchio.

Un frontale chiuso e mille accorgimenti per tagliare l’aria

Davanti, sensori degli assistenti alla guida e proiettori sono inglobati in un pannello nero, sormontato da luci diurne sottilissime. Sotto la scocca c’è una carenatura estesa, mentre la presa d’aria di raffreddamento si apre solo quando serve davvero. Anche i passaruota sono stati studiati con deflettori integrati che riducono lo spazio tra pneumatico e carrozzeria, limitando le turbolenze insieme ai cerchi dal disegno chiuso.

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Sul fronte estetico si scelgono due strade. La versione base arriva con tinte come Horizon blue, Arrow gray e il nuovo Pistachio green, mentre l’allestimento S line alza il tiro con paraurti più marcati, minigonne, finiture in nero lucido, air curtains dedicate e un diffusore più generoso. Tra gli optional figurano i proiettori Matrix LED con quattro firme luminose digitali e i gruppi ottici posteriori orizzontali, disponibili anche nella variante pro con indicatori dinamici.

Dentro, la plancia è rivestita dal cosiddetto Softwrap, una superficie continua in tessuto che corre dal cruscotto fino alla zona posteriore passando per i pannelli porta. Di serie c’è il display panoramico MMI, struttura curva che unisce il virtual cockpit plus da 11,9 pollici e il touch da 12,8 pollici, con head up display a realtà aumentata a richiesta. Selettore di marcia e freno di stazionamento si sono spostati sul piantone dello sterzo, liberando la console centrale dove trova posto una ricarica a induzione Qi 2.2 raffreddata attivamente, capace di alimentare due telefoni fino a 25 watt. Interessante il sistema di fissaggio brevettato Fidlock, magnetico e modulare, che con un click blocca portabicchieri, cinghie o la custodia dei cavi.

Il bagagliaio dichiara 396 litri, che salgono a 1.336 abbattendo gli schienali. Sulle versioni da 170 e 240 kW c’è anche un frunk anteriore da 13 litri. Opzionale il tetto panoramico in vetro da 1,6 metri quadrati con trattamento anti UV. La connettività comprende il pacchetto Audi connected work per gestire Outlook e Teams a voce, l’assistente vocale potenziato dall’intelligenza artificiale in cloud e l’e tron route planner che calcola soste di ricarica tenendo conto di traffico, altimetria e precondizionamento della batteria. Sette altoparlanti di serie, impianto Sonos da 14 diffusori e 660 watt a richiesta.

Quattro potenze, tre batterie e ricarica bidirezionale

La trazione è posteriore, con motori sincroni a magneti permanenti delle serie APP350 e APP550 e inverter in carburo di silicio. Si parte da 125 kW e 350 Nm, con 0 100 km/h in 8,8 secondi, si passa per i 140 kW (7,9 secondi) e i 170 kW (7,0 secondi), tutti limitati a 160 km/h, fino ai 240 kW con 545 Nm che scattano in 5,7 secondi arrivando a 200 km/h. Le batterie sono da 52, 61 o 84 kWh lordi. Le due più piccole usano chimica litio ferro fosfato con costruzione cell to pack, quella maggiore adotta celle NMC con architettura modulare. L’autonomia WLTP tocca i 646 chilometri sulla versione da 170 kW, mentre il record di efficienza spetta alla 140 kW con pacchetto dedicato.

In corrente continua si arriva a 100 kW sulla 52 kWh (dal 10 all’80 per cento in 24 minuti), 105 kW sulla 61 kWh (26 minuti) e 183 kW sulla 84 kWh (29 minuti). Presente il Vehicle to Load, mentre in Germania, Austria e Svizzera è abilitato anche il Vehicle to Home, operativo con carica compresa tra il 20 e l’80 per cento.

Sul fronte ADAS, di serie ci sono cruise control adattivo, frenata d’emergenza, swerve assist, monitoraggio dell’attenzione, park assist plus e retrocamera. Con i pacchetti Tech si aggiunge l’adaptive cruise assist plus, capace di gestire la corsia fino a 210 km/h e di fermare l’auto ai semafori rossi. Il trained parking memorizza fino a cinque manovre abituali lunghe circa 50 metri, gestibili anche da fuori tramite l’app myAudi.